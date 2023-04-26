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Чернышенко раскритиковал образ русского в западных компьютерных играх
Чернышенко раскритиковал образ русского в западных компьютерных играх - РИА Новости, 26.04.2023
Чернышенко раскритиковал образ русского в западных компьютерных играх
Идеология в некоторых зарубежных компьютерных играх направлена на то, чтобы представить Россию в неприглядном виде, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, а РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T15:13
2023-04-26T15:13
2023-04-26T15:13
россия
дмитрий чернышенко
в мире
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Идеология в некоторых зарубежных компьютерных играх направлена на то, чтобы представить Россию в неприглядном виде, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, а также привел в пример образ "плохого русского" из игры Call of Duty. Во время выступления на марафоне "Знание" вице-премьер отметил, что при просмотре фильма "глубина контакта - это примерно полтора часа, если вы проходите какую то игру, то это могут быть десятки часов". "Когда мы говорим про компьютерные игры, нас заставляют играть в чужие игры, причём в прямом и переносном смысле слова", - рассказал он. "И на протяжении этих десяти часов вам качают чужую идеологию. Вы совершаете какие то действия в среде, которая направлена на то, чтобы представить Россию в неприглядном виде. Более того, вы оставляете цифровые следы - они сохраняются и анализируются на серверах, которые находятся не в России, и используются в разных очень нехорошие вещах", - заявил Чернышенко. Вице-премьер привел в пример популярную игру Call of duty - "главный отрицательный герой - плохой русский, причем они говорят, что это русский генеральный". "Он там плохой, он там стреляет, убивает, пьет водку, в общем - все, что они плохо пытаются про нас плохо про нас сказать", - добавил он. Также он привел в пример игру "Блицкриг", которая по сюжету предполагает победу Вермахта в Великой Отечественной войне. "Ну совсем с ума сошли. Можете себе представить - говоря эти слова и сюжеты стране, в которой более 20 миллионов наших граждан отдали жизни за то, чтобы весь остальной мир остался в живых. Конечно, это неприменимо, они навязывают эти страшные, ничего не имеющего с историей и правдой сюжеты и демонстрируют, будто это игровая фантазия", - сказал Чернышенко.
https://ria.ru/20230331/gosduma-1862015352.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, дмитрий чернышенко, в мире
Россия, Дмитрий Чернышенко, В мире
Чернышенко раскритиковал образ русского в западных компьютерных играх
Вице-премьер Чернышенко раскритиковал образ русского в западных компьютерных играх
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Идеология в некоторых зарубежных компьютерных играх направлена на то, чтобы представить Россию в неприглядном виде, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, а также привел в пример образ "плохого русского" из игры Call of Duty.
Во время выступления на марафоне "Знание" вице-премьер отметил, что при просмотре фильма "глубина контакта - это примерно полтора часа, если вы проходите какую то игру, то это могут быть десятки часов".
"Когда мы говорим про компьютерные игры, нас заставляют играть в чужие игры, причём в прямом и переносном смысле слова", - рассказал он.
"И на протяжении этих десяти часов вам качают чужую идеологию. Вы совершаете какие то действия в среде, которая направлена на то, чтобы представить Россию в неприглядном виде. Более того, вы оставляете цифровые следы - они сохраняются и анализируются на серверах, которые находятся не в России, и используются в разных очень нехорошие вещах", - заявил Чернышенко.
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Вице-премьер привел в пример популярную игру Call of duty - "главный отрицательный герой - плохой русский, причем они говорят, что это русский генеральный".
"Он там плохой, он там стреляет, убивает, пьет водку, в общем - все, что они плохо пытаются про нас плохо про нас сказать", - добавил он.
Также он привел в пример игру "Блицкриг", которая по сюжету предполагает победу Вермахта в Великой Отечественной войне.
"Ну совсем с ума сошли. Можете себе представить - говоря эти слова и сюжеты стране, в которой более 20 миллионов наших граждан отдали жизни за то, чтобы весь остальной мир остался в живых. Конечно, это неприменимо, они навязывают эти страшные, ничего не имеющего с историей и правдой сюжеты и демонстрируют, будто это игровая фантазия", - сказал Чернышенко.
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