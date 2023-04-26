Рейтинг@Mail.ru
В ispace заявили о трудностях в изучении состояния грузов внутри Hakuto-R - РИА Новости, 26.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:56 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/hakuto-r-1867763545.html
В ispace заявили о трудностях в изучении состояния грузов внутри Hakuto-R
В ispace заявили о трудностях в изучении состояния грузов внутри Hakuto-R - РИА Новости, 26.04.2023
В ispace заявили о трудностях в изучении состояния грузов внутри Hakuto-R
Специалисты компании ispace пока не могут подтвердить состояние грузов, находившихся внутри лунного посадочного модуля Hakuto-R, который, предположительно,... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T05:56
2023-04-26T05:56
луна
оаэ
канаверал
spacex
центр управления полетами
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18817/93/188179346_0:29:468:292_1920x0_80_0_0_1f25b2d16e12e343db3eac6f41f50941.jpg
ТОКИО, 26 апр - РИА Новости. Специалисты компании ispace пока не могут подтвердить состояние грузов, находившихся внутри лунного посадочного модуля Hakuto-R, который, предположительно, совершил жесткую посадку на Луну. В частности, внутри модуля находился мини-луноход Rashid, разработанный ОАЭ. Ранее в среду компании ispace заявила, что признать прилунение модуля не представляется более возможным. По ее данным, специалисты Центра управления полетом (ЦУП) не смогли установить связь с модулем после его предполагаемого прилунения. Кроме этого, в момент, когда уровень топливо подошел к низшей отметке, скорость снижения модуля быстро возросла, на основании чего компания предположила, что Hakuto-R совершил жесткую посадку. Компания теперь намерена собрать все возможные данные полета, чтобы "существенно усовершенствовать технологическую готовность для второй миссии в 2024 году и третьей миссии в 2025 году". Первый японский лунный посадочный модуль был запущен 11 декабря с мыса Канаверал ракетой Falcon 9 компании SpaceX. До этого запуск несколько раз откладывался по техническим причинам со стороны компании SpaceX. Модуль должен стать первой частью лунного проекта Hakuto-R, который осуществляется частной компанией ispace. Последний из промежуточных этапов перед прилунением - маневры по управлению в орбитальном полете - были завершены 13 апреля. Если бы прилунение модуля Hakuto-R прошло успешно, то Япония стала бы четвертой страной мира, которая смогла успешно посадить аппарат на Луне. До сегодняшнего дня это удавалось только СССР, США и Китаю. Аппараты Индии и Израиля в 2019 году разбились при попытке прилунения. Это также стало бы первой успешной посадкой спускаемого аппарата коммерческой компании на Луне, поскольку израильский аппарат "Берешит" разбился при спуске.
https://ria.ru/20221117/luna-1832115282.html
луна
оаэ
канаверал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18817/93/188179346_21:0:448:320_1920x0_80_0_0_b1922d47d11ccb984b450b1d140b716b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луна, оаэ, канаверал, spacex, центр управления полетами
Луна, ОАЭ, Канаверал, SpaceX, Центр управления полетами
В ispace заявили о трудностях в изучении состояния грузов внутри Hakuto-R

ispace: сложно определить состояние грузов внутри лунного посадочного модуля Hakuto-R

© Фото : NASAЛуна
Луна - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© Фото : NASA
Луна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 26 апр - РИА Новости. Специалисты компании ispace пока не могут подтвердить состояние грузов, находившихся внутри лунного посадочного модуля Hakuto-R, который, предположительно, совершил жесткую посадку на Луну.
«
"Пока это затруднительно", - прокомментировали представители компании в ходе пресс-конференции в ответ на соответствующий вопрос журналистов.
В частности, внутри модуля находился мини-луноход Rashid, разработанный ОАЭ.
Ранее в среду компании ispace заявила, что признать прилунение модуля не представляется более возможным. По ее данным, специалисты Центра управления полетом (ЦУП) не смогли установить связь с модулем после его предполагаемого прилунения. Кроме этого, в момент, когда уровень топливо подошел к низшей отметке, скорость снижения модуля быстро возросла, на основании чего компания предположила, что Hakuto-R совершил жесткую посадку.
Компания теперь намерена собрать все возможные данные полета, чтобы "существенно усовершенствовать технологическую готовность для второй миссии в 2024 году и третьей миссии в 2025 году".
Первый японский лунный посадочный модуль был запущен 11 декабря с мыса Канаверал ракетой Falcon 9 компании SpaceX. До этого запуск несколько раз откладывался по техническим причинам со стороны компании SpaceX. Модуль должен стать первой частью лунного проекта Hakuto-R, который осуществляется частной компанией ispace.
Последний из промежуточных этапов перед прилунением - маневры по управлению в орбитальном полете - были завершены 13 апреля.
Если бы прилунение модуля Hakuto-R прошло успешно, то Япония стала бы четвертой страной мира, которая смогла успешно посадить аппарат на Луне. До сегодняшнего дня это удавалось только СССР, США и Китаю. Аппараты Индии и Израиля в 2019 году разбились при попытке прилунения. Это также стало бы первой успешной посадкой спускаемого аппарата коммерческой компании на Луне, поскольку израильский аппарат "Берешит" разбился при спуске.
Луна - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
JAXA сообщила о сбоях в работе лунного модуля Omotenashi
17 ноября 2022, 08:59
 
ЛунаОАЭКанавералSpaceXЦентр управления полетами
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала