https://ria.ru/20230426/hakuto-r-1867763545.html

В ispace заявили о трудностях в изучении состояния грузов внутри Hakuto-R

В ispace заявили о трудностях в изучении состояния грузов внутри Hakuto-R - РИА Новости, 26.04.2023

В ispace заявили о трудностях в изучении состояния грузов внутри Hakuto-R

Специалисты компании ispace пока не могут подтвердить состояние грузов, находившихся внутри лунного посадочного модуля Hakuto-R, который, предположительно,... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T05:56

2023-04-26T05:56

2023-04-26T05:56

луна

оаэ

канаверал

spacex

центр управления полетами

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ТОКИО, 26 апр - РИА Новости. Специалисты компании ispace пока не могут подтвердить состояние грузов, находившихся внутри лунного посадочного модуля Hakuto-R, который, предположительно, совершил жесткую посадку на Луну. В частности, внутри модуля находился мини-луноход Rashid, разработанный ОАЭ. Ранее в среду компании ispace заявила, что признать прилунение модуля не представляется более возможным. По ее данным, специалисты Центра управления полетом (ЦУП) не смогли установить связь с модулем после его предполагаемого прилунения. Кроме этого, в момент, когда уровень топливо подошел к низшей отметке, скорость снижения модуля быстро возросла, на основании чего компания предположила, что Hakuto-R совершил жесткую посадку. Компания теперь намерена собрать все возможные данные полета, чтобы "существенно усовершенствовать технологическую готовность для второй миссии в 2024 году и третьей миссии в 2025 году". Первый японский лунный посадочный модуль был запущен 11 декабря с мыса Канаверал ракетой Falcon 9 компании SpaceX. До этого запуск несколько раз откладывался по техническим причинам со стороны компании SpaceX. Модуль должен стать первой частью лунного проекта Hakuto-R, который осуществляется частной компанией ispace. Последний из промежуточных этапов перед прилунением - маневры по управлению в орбитальном полете - были завершены 13 апреля. Если бы прилунение модуля Hakuto-R прошло успешно, то Япония стала бы четвертой страной мира, которая смогла успешно посадить аппарат на Луне. До сегодняшнего дня это удавалось только СССР, США и Китаю. Аппараты Индии и Израиля в 2019 году разбились при попытке прилунения. Это также стало бы первой успешной посадкой спускаемого аппарата коммерческой компании на Луне, поскольку израильский аппарат "Берешит" разбился при спуске.

https://ria.ru/20221117/luna-1832115282.html

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оаэ

канаверал

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луна, оаэ, канаверал, spacex, центр управления полетами