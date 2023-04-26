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Совет Федерации одобрил закон об упрощении процедуры госзакупок - РИА Новости, 26.04.2023
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13:36 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/goszakupki-1867848844.html
Совет Федерации одобрил закон об упрощении процедуры госзакупок
Совет Федерации одобрил закон об упрощении процедуры госзакупок - РИА Новости, 26.04.2023
Совет Федерации одобрил закон об упрощении процедуры госзакупок
Совфед на заседании в среду одобрил закон об упрощении процедуры государственных и муниципальных закупок. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T13:36
2023-04-26T13:36
экономика
россия
луганская народная республика
херсонская область
валентина матвиенко
совет федерации рф
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон об упрощении процедуры государственных и муниципальных закупок. Закон подготовлен группой сенаторов и депутатов во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. Документ направлен на совершенствование процедуры таких закупок, повышение эффективности и оперативности обеспечения государственных и муниципальных нужд, экономию времени заказчиков. Закон повышает до 10 миллионов с 3 миллионов рублей ценовой порог при проведении электронного запроса котировок и снимает до 31 декабря 2026 года ограничения на годовой объем таких закупок. А ценовой порог при проведении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) через электронные площадки повышается до 5 миллионов с 3 миллионов рублей. При этом годовой объем таких закупок не должен превышать 100 миллионов рублей. Одновременно продлевается на один год (до 1 января 2025 года) возможность проведения строительных закупок "под ключ". Кроме того, заказчики получат возможность заключать контракт с участником конкурентной закупки, которому по ее итогам присвоен второй номер. Это будет возможно в случае расторжения контракта с победителем, который из-за обстоятельств непреодолимой силы не смог выполнить условия контракта, но при этом не попал в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Закон также сокращает сроки согласования с ФАС России при заключении контракта с единственным поставщиком в целях экономии времени заказчиков. Помимо этого, заказчики смогут закупать специализированные продукты лечебного питания и медицинские изделия с указанием конкретного товарного знака без обязанности учитывать эквиваленты, если врачебная комиссия примет соответствующее решение. Перечень таких продуктов и медицинских изделий, а также порядок его формирования утверждается правительством РФ. Закон также разрешает до 31 декабря 2024 года не применять закон о контрактной системе в сфере госзакупок к отношениям, связанным с закупкой товаров, работ, услуг избирательными комиссиями, находящимися в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Это связано с выборами в законодательные органы этих регионов. Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
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экономика, россия, луганская народная республика, херсонская область , валентина матвиенко, совет федерации рф, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Совет Федерации одобрил закон об упрощении процедуры госзакупок

Совфед одобрил закон об упрощении процедуры государственных и муниципальных закупок

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСенаторы на заседании Совета Федерации
Сенаторы на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сенаторы на заседании Совета Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон об упрощении процедуры государственных и муниципальных закупок.
Закон подготовлен группой сенаторов и депутатов во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.
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Документ направлен на совершенствование процедуры таких закупок, повышение эффективности и оперативности обеспечения государственных и муниципальных нужд, экономию времени заказчиков.
Закон повышает до 10 миллионов с 3 миллионов рублей ценовой порог при проведении электронного запроса котировок и снимает до 31 декабря 2026 года ограничения на годовой объем таких закупок. А ценовой порог при проведении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) через электронные площадки повышается до 5 миллионов с 3 миллионов рублей. При этом годовой объем таких закупок не должен превышать 100 миллионов рублей. Одновременно продлевается на один год (до 1 января 2025 года) возможность проведения строительных закупок "под ключ".
Кроме того, заказчики получат возможность заключать контракт с участником конкурентной закупки, которому по ее итогам присвоен второй номер. Это будет возможно в случае расторжения контракта с победителем, который из-за обстоятельств непреодолимой силы не смог выполнить условия контракта, но при этом не попал в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Закон также сокращает сроки согласования с ФАС России при заключении контракта с единственным поставщиком в целях экономии времени заказчиков.
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Помимо этого, заказчики смогут закупать специализированные продукты лечебного питания и медицинские изделия с указанием конкретного товарного знака без обязанности учитывать эквиваленты, если врачебная комиссия примет соответствующее решение. Перечень таких продуктов и медицинских изделий, а также порядок его формирования утверждается правительством РФ.
Закон также разрешает до 31 декабря 2024 года не применять закон о контрактной системе в сфере госзакупок к отношениям, связанным с закупкой товаров, работ, услуг избирательными комиссиями, находящимися в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Это связано с выборами в законодательные органы этих регионов.
Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
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ЭкономикаРоссияЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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