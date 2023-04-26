https://ria.ru/20230426/gosizmena-1867906457.html
В Белгороде завели дело на жителя Твери, который хотел воевать за ВСУ
В Белгороде завели дело на жителя Твери, который хотел воевать за ВСУ - РИА Новости, 26.04.2023
В Белгороде завели дело на жителя Твери, который хотел воевать за ВСУ
Следователи возбудили уголовное дело на 20-летнего жителя Твери за попытку незаконного пересечения границы, он также намеревался поджечь военкомат, сообщает... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T16:29
2023-04-26T16:29
2023-04-26T16:29
происшествия
тверь
россия
белгородская область
вооруженные силы украины
фсб
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БЕЛГОРОД, 26 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело на 20-летнего жителя Твери за попытку незаконного пересечения границы, он также намеревался поджечь военкомат, сообщает пресс-служба УФСБ по Белгородской области. "Житель г. Твери намеревался незаконно пересечь государственную границу Российской Федерации с целью перехода на сторону ВСУ для участия в составе украинского вооруженного формирования "Легион "Свобода России", - говорится в сообщении. По данным ведомства, молодой человек, 2003 г.р., собирал информацию о боевых действиях на приграничной территории Украины и разработал маршрут, который позволил бы ему пересечь государственную границу в обход пунктов пропуска. Кроме того, он планировал совершить поджог военкомата в одном из городов центральной России и отправить видеоотчет о своих действиях по электронной почте. "В отношении фигуранта следственным отделом УФСБ России по Белгородской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (Государственная измена). Преступнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавляет ФСБ. Уточняется, что задержание было совместно с Пограничным управлением ФСБ по Белгородской и Воронежской областям. Следствие в настоящий момент продолжается, устанавливаются все обстоятельства дела.
https://ria.ru/20230313/vsu-1857466343.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, тверь, россия, белгородская область, вооруженные силы украины, фсб
Происшествия, Тверь, Россия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, ФСБ
В Белгороде завели дело на жителя Твери, который хотел воевать за ВСУ
В Белгороде завели дело на жителя Твери, пытавшегося уехать на Украину и воевать за ВСУ