https://ria.ru/20230426/gosizmena-1867848336.html

Совфед одобрил законопроект о пожизненном лишении свободы за госизмену

Совфед одобрил законопроект о пожизненном лишении свободы за госизмену - РИА Новости, 26.04.2023

Совфед одобрил законопроект о пожизненном лишении свободы за госизмену

Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, согласно которому вводится наказание вплоть до пожизненного за госизмену, а также поправки к нему, вводящие... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T13:34

2023-04-26T13:34

2023-04-26T14:07

совет федерации рф

безопасность

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_0297b4aeb195024139bb5885a531d1cd.jpg

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, согласно которому вводится наказание вплоть до пожизненного за госизмену, а также поправки к нему, вводящие ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует."статья 57 "Пожизненное лишение свободы" Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) дополняется новым основанием – совершение особо тяжких преступлений против основ... конституционного строя и безопасности государства – в случае совершения которых может быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы", - говорится в заключении конституционного комитета Совфеда.Помимо этого, расширяется перечень преступлений, за совершение которых предусмотрена конфискация имущества – за содействие диверсионной деятельности", прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности и организацию диверсионного сообщества и участие в нем будут конфисковывать имущество, нажитое таким путём. Усиливается уголовная ответственность за совершение терактов – до 20 лет лишения свободы; за организацию террористического сообщества и участие в нём – с пределов 5-10 лет до 10-15 лет. Также устанавливается уголовная ответственность не только за нападение на находящихся под международной защитой лиц или учреждения, но и за угрозу такого нападения."При этом пороговые значения наказания в виде лишения свободы за нападение на 4 представителя иностранного государства или сотрудника международной организации, пользующегося международной защитой, на служебные или жилые помещения либо транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, либо угрозу его совершения, увеличиваются с пределов двух – шести лет до значений семи – двенадцати лет, а за указанное деяние, совершенное в целях провокации войны или осложнения международных отношений, пороговые значения наказания в виде лишения свободы увеличиваются с пределов пяти – десяти лет до значений двенадцати – двадцати лет", - отмечают в комитете.УК РФ также предлагается дополнить новой статьей 284.3 "Оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов". Так, за содействие в исполнении решений таких организаций, а также решений об уголовном преследовании российских должностных лиц или военных, последует наказание от 300 тысяч рублей до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

https://ria.ru/20230419/grazhdanstvo-1866201958.html

https://ria.ru/20230411/gosizmena-1864412789.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

совет федерации рф, безопасность, россия