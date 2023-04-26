https://ria.ru/20230426/gosizmena-1867848336.html
Совфед одобрил законопроект о пожизненном лишении свободы за госизмену
Совфед одобрил законопроект о пожизненном лишении свободы за госизмену - РИА Новости, 26.04.2023
Совфед одобрил законопроект о пожизненном лишении свободы за госизмену
Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, согласно которому вводится наказание вплоть до пожизненного за госизмену, а также поправки к нему, вводящие... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T13:34
2023-04-26T13:34
2023-04-26T14:07
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безопасность
россия
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, согласно которому вводится наказание вплоть до пожизненного за госизмену, а также поправки к нему, вводящие ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует."статья 57 "Пожизненное лишение свободы" Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) дополняется новым основанием – совершение особо тяжких преступлений против основ... конституционного строя и безопасности государства – в случае совершения которых может быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы", - говорится в заключении конституционного комитета Совфеда.Помимо этого, расширяется перечень преступлений, за совершение которых предусмотрена конфискация имущества – за содействие диверсионной деятельности", прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности и организацию диверсионного сообщества и участие в нем будут конфисковывать имущество, нажитое таким путём. Усиливается уголовная ответственность за совершение терактов – до 20 лет лишения свободы; за организацию террористического сообщества и участие в нём – с пределов 5-10 лет до 10-15 лет. Также устанавливается уголовная ответственность не только за нападение на находящихся под международной защитой лиц или учреждения, но и за угрозу такого нападения."При этом пороговые значения наказания в виде лишения свободы за нападение на 4 представителя иностранного государства или сотрудника международной организации, пользующегося международной защитой, на служебные или жилые помещения либо транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, либо угрозу его совершения, увеличиваются с пределов двух – шести лет до значений семи – двенадцати лет, а за указанное деяние, совершенное в целях провокации войны или осложнения международных отношений, пороговые значения наказания в виде лишения свободы увеличиваются с пределов пяти – десяти лет до значений двенадцати – двадцати лет", - отмечают в комитете.УК РФ также предлагается дополнить новой статьей 284.3 "Оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов". Так, за содействие в исполнении решений таких организаций, а также решений об уголовном преследовании российских должностных лиц или военных, последует наказание от 300 тысяч рублей до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.
https://ria.ru/20230419/grazhdanstvo-1866201958.html
https://ria.ru/20230411/gosizmena-1864412789.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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совет федерации рф, безопасность, россия
Совет Федерации РФ, Безопасность, Россия
Совфед одобрил законопроект о пожизненном лишении свободы за госизмену
Совфед одобрил пожизненный срок за госизмену и ужесточение ответственности за терроризм
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, согласно которому вводится наказание вплоть до пожизненного за госизмену, а также поправки к нему, вводящие ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует.
"статья 57 "Пожизненное лишение свободы" Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) дополняется новым основанием – совершение особо тяжких преступлений против основ... конституционного строя и безопасности государства – в случае совершения которых может быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы", - говорится в заключении конституционного комитета Совфеда.
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Помимо этого, расширяется перечень преступлений, за совершение которых предусмотрена конфискация имущества – за содействие диверсионной деятельности", прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности и организацию диверсионного сообщества и участие в нем будут конфисковывать имущество, нажитое таким путём. Усиливается уголовная ответственность за совершение терактов – до 20 лет лишения свободы; за организацию террористического сообщества и участие в нём – с пределов 5-10 лет до 10-15 лет. Также устанавливается уголовная ответственность не только за нападение на находящихся под международной защитой лиц или учреждения, но и за угрозу такого нападения.
"При этом пороговые значения наказания в виде лишения свободы за нападение на 4 представителя иностранного государства или сотрудника международной организации, пользующегося международной защитой, на служебные или жилые помещения либо транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, либо угрозу его совершения, увеличиваются с пределов двух – шести лет до значений семи – двенадцати лет, а за указанное деяние, совершенное в целях провокации войны или осложнения международных отношений, пороговые значения наказания в виде лишения свободы увеличиваются с пределов пяти – десяти лет до значений двенадцати – двадцати лет", - отмечают в комитете.
УК РФ также предлагается дополнить новой статьей 284.3 "Оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов". Так, за содействие в исполнении решений таких организаций, а также решений об уголовном преследовании российских должностных лиц или военных, последует наказание от 300 тысяч рублей до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.
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