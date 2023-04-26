https://ria.ru/20230426/gosizmena-1867798107.html
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по делу о госизмене - РИА Новости, 26.04.2023
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Плыске в рамках уголовного дела о госизмене, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T10:35
2023-04-26T10:35
2023-04-26T10:41
происшествия
москва
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Плыске в рамках уголовного дела о госизмене, сообщили РИА Новости в суде.В среду в суде уже информировали об аресте за госизмену россиянина Довганя А.С."В отношении Плыске Ю.В избрана мера пресечения в виде заключения под стражу" - рассказал собеседник агентства.В обоих случаях подробности по поводу фигуранта и самого дела не уточняются.
https://ria.ru/20230425/gosizmena-1867657186.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Плыске по делу о госизмене
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Плыске в рамках уголовного дела о госизмене, сообщили РИА Новости в суде.
В среду в суде уже информировали об аресте за госизмену россиянина Довганя А.С.
"В отношении Плыске Ю.В избрана мера пресечения в виде заключения под стражу" - рассказал собеседник агентства.
В обоих случаях подробности по поводу фигуранта и самого дела не уточняются.
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