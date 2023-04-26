https://ria.ru/20230426/gosizmena-1867798107.html

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по делу о госизмене - РИА Новости, 26.04.2023

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Плыске в рамках уголовного дела о госизмене, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T10:35

2023-04-26T10:35

2023-04-26T10:41

происшествия

москва

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Плыске в рамках уголовного дела о госизмене, сообщили РИА Новости в суде.В среду в суде уже информировали об аресте за госизмену россиянина Довганя А.С."В отношении Плыске Ю.В избрана мера пресечения в виде заключения под стражу" - рассказал собеседник агентства.В обоих случаях подробности по поводу фигуранта и самого дела не уточняются.

https://ria.ru/20230425/gosizmena-1867657186.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва