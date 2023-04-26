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Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по делу о госизмене - РИА Новости, 26.04.2023
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10:35 26.04.2023 (обновлено: 10:41 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/gosizmena-1867798107.html
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по делу о госизмене - РИА Новости, 26.04.2023
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Плыске в рамках уголовного дела о госизмене, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T10:35
2023-04-26T10:41
происшествия
москва
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Плыске в рамках уголовного дела о госизмене, сообщили РИА Новости в суде.В среду в суде уже информировали об аресте за госизмену россиянина Довганя А.С."В отношении Плыске Ю.В избрана мера пресечения в виде заключения под стражу" - рассказал собеседник агентства.В обоих случаях подробности по поводу фигуранта и самого дела не уточняются.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Плыске по делу о госизмене

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВывеска на здании Лефортовского районного суда Москвы
Вывеска на здании Лефортовского районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вывеска на здании Лефортовского районного суда Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Плыске в рамках уголовного дела о госизмене, сообщили РИА Новости в суде.
В среду в суде уже информировали об аресте за госизмену россиянина Довганя А.С.
"В отношении Плыске Ю.В избрана мера пресечения в виде заключения под стражу" - рассказал собеседник агентства.
В обоих случаях подробности по поводу фигуранта и самого дела не уточняются.
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