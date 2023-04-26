https://ria.ru/20230426/germaniya-1867802902.html

В Германии заявили о "перехвате" российских самолетов над Балтийским морем

В Германии заявили о "перехвате" российских самолетов над Балтийским морем - РИА Новости, 26.04.2023

В Германии заявили о "перехвате" российских самолетов над Балтийским морем

Истребители Eurofighter ВВС Германии и Британии обнаружили и сопроводили два Су-27 и разведывательный Ил-20 над акваторией Балтийского моря, сообщает в среду... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T10:55

2023-04-26T10:55

2023-04-26T10:55

в мире

германия

балтийское море

россия

eurofighter typhoon

нато

су-27

ил-20

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БЕРЛИН, 26 апр - РИА Новости. Истребители Eurofighter ВВС Германии и Британии обнаружили и сопроводили два Су-27 и разведывательный Ил-20 над акваторией Балтийского моря, сообщает в среду ВВС Германии. "Перехвачены разведывательные самолеты. Немецкие и британские Eurofighter были подняты для идентификации 3 военных самолетов. Два фланкера Су-27 и один Ил-20 из России снова без сигнала транспондера пролетели в международном воздушном пространстве над Балтийским морем", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ВВС Германии. Ранее сообщалось, что 14 апреля ВВС Великобритании и Германии сопроводили три российских военных самолета над Балтийским морем. В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства. В марте сообщалось, что немецкие и британские истребители Eurofighter будут совместно патрулировать воздушное пространство над странами-членами НАТО - Эстонией, Латвией и Литвой.

https://ria.ru/20230425/ukraina-1867657734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия, балтийское море, россия, eurofighter typhoon, нато, су-27, ил-20