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В Германии заявили о "перехвате" российских самолетов над Балтийским морем - РИА Новости, 26.04.2023
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10:55 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/germaniya-1867802902.html
В Германии заявили о "перехвате" российских самолетов над Балтийским морем
В Германии заявили о "перехвате" российских самолетов над Балтийским морем - РИА Новости, 26.04.2023
В Германии заявили о "перехвате" российских самолетов над Балтийским морем
Истребители Eurofighter ВВС Германии и Британии обнаружили и сопроводили два Су-27 и разведывательный Ил-20 над акваторией Балтийского моря, сообщает в среду... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T10:55
2023-04-26T10:55
в мире
германия
балтийское море
россия
eurofighter typhoon
нато
су-27
ил-20
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БЕРЛИН, 26 апр - РИА Новости. Истребители Eurofighter ВВС Германии и Британии обнаружили и сопроводили два Су-27 и разведывательный Ил-20 над акваторией Балтийского моря, сообщает в среду ВВС Германии. "Перехвачены разведывательные самолеты. Немецкие и британские Eurofighter были подняты для идентификации 3 военных самолетов. Два фланкера Су-27 и один Ил-20 из России снова без сигнала транспондера пролетели в международном воздушном пространстве над Балтийским морем", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ВВС Германии. Ранее сообщалось, что 14 апреля ВВС Великобритании и Германии сопроводили три российских военных самолета над Балтийским морем. В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства. В марте сообщалось, что немецкие и британские истребители Eurofighter будут совместно патрулировать воздушное пространство над странами-членами НАТО - Эстонией, Латвией и Литвой.
https://ria.ru/20230425/ukraina-1867657734.html
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в мире, германия, балтийское море, россия, eurofighter typhoon, нато, су-27, ил-20
В мире, Германия, Балтийское море, Россия, Eurofighter Typhoon, НАТО, Су-27, Ил-20
В Германии заявили о "перехвате" российских самолетов над Балтийским морем

ВВС Германии заявили о сопровождении российских Су-27 и Ил-20 над Балтийским морем

© AP Photo / Ariel SchalitНемецкие истребители Eurofighter Typhoon
Немецкие истребители Eurofighter Typhoon - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Немецкие истребители Eurofighter Typhoon. Архивное фото
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БЕРЛИН, 26 апр - РИА Новости. Истребители Eurofighter ВВС Германии и Британии обнаружили и сопроводили два Су-27 и разведывательный Ил-20 над акваторией Балтийского моря, сообщает в среду ВВС Германии.
"Перехвачены разведывательные самолеты. Немецкие и британские Eurofighter были подняты для идентификации 3 военных самолетов. Два фланкера Су-27 и один Ил-20 из России снова без сигнала транспондера пролетели в международном воздушном пространстве над Балтийским морем", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ВВС Германии.
Ранее сообщалось, что 14 апреля ВВС Великобритании и Германии сопроводили три российских военных самолета над Балтийским морем.
В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
В марте сообщалось, что немецкие и британские истребители Eurofighter будут совместно патрулировать воздушное пространство над странами-членами НАТО - Эстонией, Латвией и Литвой.
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В миреГерманияБалтийское мореРоссияEurofighter TyphoonНАТОСу-27Ил-20
 
 
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