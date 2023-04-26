https://ria.ru/20230426/gazel-1867920241.html
В Нижнем Новгороде взорвалась "Газель"
В Нижнем Новгороде взорвалась "Газель" - РИА Новости, 26.04.2023
В Нижнем Новгороде взорвалась "Газель"
"Газель" загорелась после ДТП в Нижнем Новгороде, сообщает региональное управление МЧС; по словам очевидцев, автомобиль взорвался и разлетелся на куски. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T17:04
2023-04-26T17:04
2023-04-26T17:04
происшествия
авто
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр - РИА Новости. "Газель" загорелась после ДТП в Нижнем Новгороде, сообщает региональное управление МЧС; по словам очевидцев, автомобиль взорвался и разлетелся на куски. Видео взрыва автомобиля на Московском шоссе было опубликовано в группе "Нижний Новгород Без цензуры" в соцсети "ВКонтакте". Сообщается, что машину разорвало на куски и она сгорела дотла. "В среду в 12.22 поступило сообщение о ДТП с 4 автомобилями. В результате столкновения загорелся автомобиль "Газель". Пострадал 1 человек - водитель "Газели", он госпитализирован", - сказали в пресс-службе регионального управления МЧС. В ликвидации пожара принимали участие 3 единицы техники и 12 человек личного состава.
https://ria.ru/20230426/dtp-1867788768.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Авто, Нижний Новгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Нижнем Новгороде взорвалась "Газель"
В Нижнем Новгороде "Газель" взорвалась после ДТП, пострадал водитель