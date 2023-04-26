https://ria.ru/20230426/gamzatov-1867996616.html

Самолет с портретом поэта Расула Гамзатова будет летать по всему миру

Самолет с портретом поэта Расула Гамзатова будет летать по всему миру - РИА Новости, 26.04.2023

Самолет с портретом поэта Расула Гамзатова будет летать по всему миру

Самолет из Ирана, украшенный портретом народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, будет курсировать по всему миру, сообщили в среду в пресс-службе... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T22:18

2023-04-26T22:18

2023-04-26T22:19

иран

россия

тегеран (город)

расул гамзатов

владимир путин

государственный кремлевский дворец

республика дагестан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/20781/54/207815482_0:223:1366:991_1920x0_80_0_0_6d8bc4446f462c5c6fe9c502152cc7fb.jpg

МАХАЧКАЛА, 26 апр - РИА Новости. Самолет из Ирана, украшенный портретом народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, будет курсировать по всему миру, сообщили в среду в пресс-службе правительства республики.Накануне в Дагестане приземлились самолеты иранской авиакомпании с портретами Расула Гамзатова, 100-летие с рождения которого празднуют в России в этом году.“Иранский самолет с портретом Расула Гамзатова будет курсировать по всему миру. Об этом на встрече с премьер-министром республики Абдулмуслимом Абдулмуслимовым рассказал генеральный директор авиакомпании Private joint stock company “Pars Golden Sky” (PGSC) Джавад Раджаби”, – говорится в сообщении.На обратном рейсе иранская делегация планирует увезти в Тегеран бюст Расула Гамзатова. Глава правительства Дагестана поддержал инициативу и пообещал оказать содействие в этом вопросе.Абдулмуслимов также поблагодарил гостей из Ирана за проявленный интерес к дагестанскому поэту и по просьбе иранской стороны оставил на память подпись в книге Расула Гамзатова.В июле 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения Расула Гамзатова. Акции и мероприятия, приуроченные к юбилейной дате, проводятся по всей стране, основные праздничные мероприятия состоятся в сентябре-октябре нынешнего года в Махачкале и в Государственном Кремлевском дворце в Москве.

https://ria.ru/20230425/chtetsy-1867712451.html

иран

россия

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

иран, россия, тегеран (город), расул гамзатов, владимир путин, государственный кремлевский дворец