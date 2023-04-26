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Самолет с портретом поэта Расула Гамзатова будет летать по всему миру - РИА Новости, 26.04.2023
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Республика Дагестан
 
22:18 26.04.2023 (обновлено: 22:19 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/gamzatov-1867996616.html
Самолет с портретом поэта Расула Гамзатова будет летать по всему миру
Самолет с портретом поэта Расула Гамзатова будет летать по всему миру - РИА Новости, 26.04.2023
Самолет с портретом поэта Расула Гамзатова будет летать по всему миру
Самолет из Ирана, украшенный портретом народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, будет курсировать по всему миру, сообщили в среду в пресс-службе... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T22:18
2023-04-26T22:19
иран
россия
тегеран (город)
расул гамзатов
владимир путин
государственный кремлевский дворец
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 26 апр - РИА Новости. Самолет из Ирана, украшенный портретом народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, будет курсировать по всему миру, сообщили в среду в пресс-службе правительства республики.Накануне в Дагестане приземлились самолеты иранской авиакомпании с портретами Расула Гамзатова, 100-летие с рождения которого празднуют в России в этом году.“Иранский самолет с портретом Расула Гамзатова будет курсировать по всему миру. Об этом на встрече с премьер-министром республики Абдулмуслимом Абдулмуслимовым рассказал генеральный директор авиакомпании Private joint stock company “Pars Golden Sky” (PGSC) Джавад Раджаби”, – говорится в сообщении.На обратном рейсе иранская делегация планирует увезти в Тегеран бюст Расула Гамзатова. Глава правительства Дагестана поддержал инициативу и пообещал оказать содействие в этом вопросе.Абдулмуслимов также поблагодарил гостей из Ирана за проявленный интерес к дагестанскому поэту и по просьбе иранской стороны оставил на память подпись в книге Расула Гамзатова.В июле 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения Расула Гамзатова. Акции и мероприятия, приуроченные к юбилейной дате, проводятся по всей стране, основные праздничные мероприятия состоятся в сентябре-октябре нынешнего года в Махачкале и в Государственном Кремлевском дворце в Москве.
https://ria.ru/20230425/chtetsy-1867712451.html
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иран, россия, тегеран (город), расул гамзатов, владимир путин, государственный кремлевский дворец
Иран, Россия, Тегеран (город), Расул Гамзатов, Владимир Путин, Государственный Кремлевский дворец, Республика Дагестан

Самолет с портретом поэта Расула Гамзатова будет летать по всему миру

© РИА Новости / Борис Кауфман | Перейти в медиабанкЗнаменитый аварский поэт, писатель Расул Гамзатович Гамзатов
Знаменитый аварский поэт, писатель Расул Гамзатович Гамзатов - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Борис Кауфман
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Знаменитый аварский поэт, писатель Расул Гамзатович Гамзатов. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 26 апр - РИА Новости. Самолет из Ирана, украшенный портретом народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, будет курсировать по всему миру, сообщили в среду в пресс-службе правительства республики.
Накануне в Дагестане приземлились самолеты иранской авиакомпании с портретами Расула Гамзатова, 100-летие с рождения которого празднуют в России в этом году.
“Иранский самолет с портретом Расула Гамзатова будет курсировать по всему миру. Об этом на встрече с премьер-министром республики Абдулмуслимом Абдулмуслимовым рассказал генеральный директор авиакомпании Private joint stock company “Pars Golden Sky” (PGSC) Джавад Раджаби”, – говорится в сообщении.
На обратном рейсе иранская делегация планирует увезти в Тегеран бюст Расула Гамзатова. Глава правительства Дагестана поддержал инициативу и пообещал оказать содействие в этом вопросе.
Абдулмуслимов также поблагодарил гостей из Ирана за проявленный интерес к дагестанскому поэту и по просьбе иранской стороны оставил на память подпись в книге Расула Гамзатова.
В июле 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения Расула Гамзатова. Акции и мероприятия, приуроченные к юбилейной дате, проводятся по всей стране, основные праздничные мероприятия состоятся в сентябре-октябре нынешнего года в Махачкале и в Государственном Кремлевском дворце в Москве.

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Республика ДагестанИранРоссияТегеран (город)Расул ГамзатовВладимир ПутинГосударственный Кремлевский дворец
 
 
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