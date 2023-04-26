Самолет с портретом поэта Расула Гамзатова будет летать по всему миру
© РИА Новости / Борис Кауфман | Перейти в медиабанкЗнаменитый аварский поэт, писатель Расул Гамзатович Гамзатов
Знаменитый аварский поэт, писатель Расул Гамзатович Гамзатов. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 26 апр - РИА Новости. Самолет из Ирана, украшенный портретом народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, будет курсировать по всему миру, сообщили в среду в пресс-службе правительства республики.
Накануне в Дагестане приземлились самолеты иранской авиакомпании с портретами Расула Гамзатова, 100-летие с рождения которого празднуют в России в этом году.
“Иранский самолет с портретом Расула Гамзатова будет курсировать по всему миру. Об этом на встрече с премьер-министром республики Абдулмуслимом Абдулмуслимовым рассказал генеральный директор авиакомпании Private joint stock company “Pars Golden Sky” (PGSC) Джавад Раджаби”, – говорится в сообщении.
На обратном рейсе иранская делегация планирует увезти в Тегеран бюст Расула Гамзатова. Глава правительства Дагестана поддержал инициативу и пообещал оказать содействие в этом вопросе.
Абдулмуслимов также поблагодарил гостей из Ирана за проявленный интерес к дагестанскому поэту и по просьбе иранской стороны оставил на память подпись в книге Расула Гамзатова.
В июле 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения Расула Гамзатова. Акции и мероприятия, приуроченные к юбилейной дате, проводятся по всей стране, основные праздничные мероприятия состоятся в сентябре-октябре нынешнего года в Махачкале и в Государственном Кремлевском дворце в Москве.
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