https://ria.ru/20230426/gagauziya-1867911170.html

Глава Гагаузии считает, что власти Молдавии хотят избавиться от нее

Глава Гагаузии считает, что власти Молдавии хотят избавиться от нее - РИА Новости, 26.04.2023

Глава Гагаузии считает, что власти Молдавии хотят избавиться от нее

Глава Гагаузии Ирина Влах считает, что власти Молдавии заинтересованы в том, чтобы она скорее покинула свой пост и перестала быть членом молдавского... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T16:40

2023-04-26T16:40

2023-04-26T16:40

в мире

молдавия

гагаузия

турция

дорин речан

ирина влах

михаил формузал

таможенный союз

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КИШИНЕВ, 26 апр - РИА Новости. Глава Гагаузии Ирина Влах считает, что власти Молдавии заинтересованы в том, чтобы она скорее покинула свой пост и перестала быть членом молдавского правительства. По закону глава Гагаузии после избрания автоматически становится членом правительства Молдавии. "Если вы обратили внимание, то правительство PAS (правящая партия в республике - ред) мечтает, чтобы мой мандат закончился, чтобы Ирина Влах перестала быть членом правительства. Потому что Ирина Влах открыто и четко говорит о тех глупостях, которые принимаются действующим правительством, и о тех безобразиях, которые проходят на площадке правительства. Я им сегодня абсолютна невыгодна", - заявила она в интервью гагаузскому телеканалу GRT. Влах отметила, что министрам запрещено отвечать на ее вопросы во время заседания правительства, а у премьер-министра Дорина Речана, по ее словам, "отсутствует политическая культура". "Я для них настолько тяжелая ноша, что они даже не позволяют на заседаниях правительства министрам отвечать на мои вопросы. Со мной полемизирует только господин Речан. А у него, к сожалению, отсутствует политическая культура", - подчеркнула она. Ирина Влах дважды была избрана главой Гагаузской автономии – в 2015 и 2019 годах. По закону, она не имеет право выставлять свою кандидатуру на следующих выборах, которые состоятся 30 апреля 2023 года. На предстоящих выборах башкана (главы Гагаузии) местный ЦИК зарегистрировал восемь кандидатов: это депутаты Народного собрания (местного парламента) Николай Дудогло, Григорий Узун, Сергей Чимпоеш, Виктор Петров, бывший глава региона Михаил Формузал, экс-глава автономии, бывший посол Молдавии в Турции Дмитрий Кройтор, экс-депутат парламента Сергей Чернев, кандидат от оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгения Гуцул. Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз - торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан.

https://ria.ru/20230417/gagauziya-1865875240.html

https://ria.ru/20230318/moldaviya-1858832946.html

молдавия

гагаузия

турция

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, гагаузия, турция, дорин речан, ирина влах, михаил формузал, таможенный союз