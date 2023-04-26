https://ria.ru/20230426/fortum-1867924366.html

Финляндия следит за ситуацией с российскими активами Fortum

Финляндия следит за ситуацией с российскими активами Fortum - РИА Новости, 26.04.2023

Финляндия следит за ситуацией с российскими активами Fortum

Правительство Финляндии, являясь мажоритарным акционером (53,03%) энергетической компании Fortum, внимательно следит за происходящим с российскими активами... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T17:18

2023-04-26T17:18

2023-04-26T17:18

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ХЕЛЬСИНКИ, 26 апр — РИА Новости. Правительство Финляндии, являясь мажоритарным акционером (53,03%) энергетической компании Fortum, внимательно следит за происходящим с российскими активами компании, сообщила министр по делам Европы и государственной собственности Тютти Туппурайнен. Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ, согласно которому доля ПАО "Фортум", принадлежащая финской корпорации Fortum, передана во временное управление Росимуществу. "Информация российского указа относительно Fortum вызывает тревогу. Комментирование деталей является обязанностью компании и, насколько я понимаю, вопрос проясняется. Государство, как мажоритарный владелец Fortum, внимательно следит за этим вопросом", - написала Туппурайнен в Twitter.

https://ria.ru/20230426/rosimuschestvo-1867777524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, финляндия, экономика, россия, фортум