https://ria.ru/20230426/fortum-1867924366.html
Финляндия следит за ситуацией с российскими активами Fortum
Финляндия следит за ситуацией с российскими активами Fortum - РИА Новости, 26.04.2023
Финляндия следит за ситуацией с российскими активами Fortum
Правительство Финляндии, являясь мажоритарным акционером (53,03%) энергетической компании Fortum, внимательно следит за происходящим с российскими активами... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T17:18
2023-04-26T17:18
2023-04-26T17:18
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ХЕЛЬСИНКИ, 26 апр — РИА Новости. Правительство Финляндии, являясь мажоритарным акционером (53,03%) энергетической компании Fortum, внимательно следит за происходящим с российскими активами компании, сообщила министр по делам Европы и государственной собственности Тютти Туппурайнен. Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ, согласно которому доля ПАО "Фортум", принадлежащая финской корпорации Fortum, передана во временное управление Росимуществу. "Информация российского указа относительно Fortum вызывает тревогу. Комментирование деталей является обязанностью компании и, насколько я понимаю, вопрос проясняется. Государство, как мажоритарный владелец Fortum, внимательно следит за этим вопросом", - написала Туппурайнен в Twitter.
https://ria.ru/20230426/rosimuschestvo-1867777524.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, экономика, россия, фортум
В мире, Финляндия, Экономика, Россия, Фортум
Финляндия следит за ситуацией с российскими активами Fortum
В правительстве Финляндии сообщили, что следят за ситуацией с российскими активами Fortum