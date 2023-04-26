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Финляндия следит за ситуацией с российскими активами Fortum - РИА Новости, 26.04.2023
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17:18 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/fortum-1867924366.html
Финляндия следит за ситуацией с российскими активами Fortum
Финляндия следит за ситуацией с российскими активами Fortum - РИА Новости, 26.04.2023
Финляндия следит за ситуацией с российскими активами Fortum
Правительство Финляндии, являясь мажоритарным акционером (53,03%) энергетической компании Fortum, внимательно следит за происходящим с российскими активами... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T17:18
2023-04-26T17:18
в мире
финляндия
экономика
россия
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ХЕЛЬСИНКИ, 26 апр — РИА Новости. Правительство Финляндии, являясь мажоритарным акционером (53,03%) энергетической компании Fortum, внимательно следит за происходящим с российскими активами компании, сообщила министр по делам Европы и государственной собственности Тютти Туппурайнен. Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ, согласно которому доля ПАО "Фортум", принадлежащая финской корпорации Fortum, передана во временное управление Росимуществу. "Информация российского указа относительно Fortum вызывает тревогу. Комментирование деталей является обязанностью компании и, насколько я понимаю, вопрос проясняется. Государство, как мажоритарный владелец Fortum, внимательно следит за этим вопросом", - написала Туппурайнен в Twitter.
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в мире, финляндия, экономика, россия, фортум
В мире, Финляндия, Экономика, Россия, Фортум
Финляндия следит за ситуацией с российскими активами Fortum

В правительстве Финляндии сообщили, что следят за ситуацией с российскими активами Fortum

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкХельсинки
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ХЕЛЬСИНКИ, 26 апр — РИА Новости. Правительство Финляндии, являясь мажоритарным акционером (53,03%) энергетической компании Fortum, внимательно следит за происходящим с российскими активами компании, сообщила министр по делам Европы и государственной собственности Тютти Туппурайнен.
Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ, согласно которому доля ПАО "Фортум", принадлежащая финской корпорации Fortum, передана во временное управление Росимуществу.
"Информация российского указа относительно Fortum вызывает тревогу. Комментирование деталей является обязанностью компании и, насколько я понимаю, вопрос проясняется. Государство, как мажоритарный владелец Fortum, внимательно следит за этим вопросом", - написала Туппурайнен в Twitter.
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