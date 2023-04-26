https://ria.ru/20230426/fortum-1867871761.html
"Фортум" сменил гендиректора по требованию Росимущества
"Фортум" сменил гендиректора по требованию Росимущества - РИА Новости, 26.04.2023
"Фортум" сменил гендиректора по требованию Росимущества
Совет директоров "Фортума" по требованию Росимущества принял решение о смене генерального директора, им назначен Вячеслав Кожевников из "Башнефти", сообщила... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T14:36
2023-04-26T14:36
2023-04-26T15:01
экономика
россия
владимир путин
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
фортум
башнефть
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Совет директоров "Фортума" по требованию Росимущества принял решение о смене генерального директора, им назначен Вячеслав Кожевников из "Башнефти", сообщила компания. Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ, согласно которому доля ПАО "Фортум", принадлежащая финской корпорации Fortum, передана во временное управление Росимуществу. "В соответствии с требованием Росимущества от 25.04.2023 совет директоров принял решение о переизбрании генерального директора. Им стал Кожевников Вячеслав Евгеньевич", - говорится в сообщении компании. До назначения гендиректором "Фортума" Кожевников с ноября 2019 года занимал должность заместителя главного инженера – главного энергетика компании "Башнефть-Добыча". Должность генерального директора "Фортума" ранее занимал Александр Чуваев.
https://ria.ru/20230425/upravlenie-1867749883.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), фортум, башнефть
Экономика, Россия, Владимир Путин, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Фортум, Башнефть
"Фортум" сменил гендиректора по требованию Росимущества
Бывший главный энергетик "Башнефти-Добыча" Кожевников стал гендиректором "Фортума"
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Совет директоров "Фортума" по требованию Росимущества принял решение о смене генерального директора, им назначен Вячеслав Кожевников из "Башнефти", сообщила компания.
Президент России Владимир Путин
во вторник подписал указ, согласно которому доля ПАО "Фортум", принадлежащая финской корпорации Fortum, передана во временное управление Росимуществу.
"В соответствии с требованием Росимущества от 25.04.2023 совет директоров принял решение о переизбрании генерального директора. Им стал Кожевников Вячеслав Евгеньевич", - говорится в сообщении компании.
До назначения гендиректором "Фортума" Кожевников с ноября 2019 года занимал должность заместителя главного инженера – главного энергетика компании "Башнефть-Добыча".
Должность генерального директора "Фортума" ранее занимал Александр Чуваев.
Путин передал Росимуществу управление над долями в "Юнипро" и "Фортум"