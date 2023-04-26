https://ria.ru/20230426/fitin-1867757371.html

Опубликованы документы с новыми фактами о главе разведки СССР Фитине

Опубликованы документы с новыми фактами о главе разведки СССР Фитине - РИА Новости, 26.04.2023

Опубликованы документы с новыми фактами о главе разведки СССР Фитине

Легендарный начальник советской внешней разведки времен Второй мировой войны Павел Фитин уже в 19 лет показал незаурядные организаторские способности, отвечая... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T02:56

2023-04-26T02:56

2023-04-26T02:56

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Легендарный начальник советской внешней разведки времен Второй мировой войны Павел Фитин уже в 19 лет показал незаурядные организаторские способности, отвечая сразу за несколько важных направлений общественной и партийной работы, требовавших сильных интеллекта и воли, и быстро поднялся по служебной лестнице, следует из архивных документов конца 1920-х годов. Эти ранее неизвестные материалы из архива Тюменского обкома КПСС в преддверии Дня Победы РИА Новости предоставил член Тюменского отделения Российского исторического общества, доктор исторических наук Александр Вычугжанин. Павел Михайлович Фитин родился 28 декабря 1907 года в селе Ожогино Шатровского района Курганской области. В 1920 году после окончания начальной школы работал в сельхозкоммуне в родном селе, здесь же вступил в комсомол. В марте 1938 года дипломированный инженер Фитин был зачислен на службу в органы государственной безопасности и направлен на учебу в Центральную школу НКВД СССР. А уже в мае 1939-го Политбюро ЦК ВКП(б) назначило 31-летнего Фитина начальником отечественной внешней разведки. По мнению специалистов, именно при Фитине были заложены традиции, сегодня успешно продолжающиеся в деятельности Службы внешней разведки России. "Очень интересно понять, что именно сформировало личность человека, которому всего в 31 год руководство нашей страны доверило возглавить внешнюю разведку, по сути, в критический период", - отметил Вычугжанин в беседе с РИА Новости. Разносторонние способностиО деятельности Фитина в конце 1920-х годов впервые было рассказано в книге историографа отечественной внешней разведки Александра Бондаренко, ставшей одним из бестселлеров в литературе по истории спецслужб. Писатель опирался на автобиографию Фитина, написанную им в 1946 году для министерства государственной безопасности (МГБ) СССР. Фитин в отношении времен конца 1920-х годов в общих чертах указывал, что в 1927-1928 годах работал сначала членом бюро, а затем замсекретаря районного комитета комсомола, членом Тюменского окружного райкома комсомола, возглавлял бюро Юных пионеров (ЮП). Сейчас публикуется подробная автобиография, составленная 19-летним Фитиным в начале сентября 1927 года. В ней он, в частности, указывал, что в 1926 году окончил общеобразовательную школу второй ступени и работал "в коммуне по культурно-просветительской работе". "В это же время работаю вожатым пионеротряда и несу ряд других партийных и советских работ", - добавлял Фитин. По его словам, он также одновременно был редактором стенгазеты, членом ревизионной комиссии сельского совета, руководителем пункта по ликвидации безграмотности, а также занимался другой работой. "Если читать эту автобиографию, то сразу бросается в глаза, что человек пишет начисто, без помарок – то есть его мысли были четко и последовательно выстроены, а потом так же последовательно переложены на бумагу", - сказал Александр Вычугжанин. "Далее. Перечисленный набор должностей подразумевает наличие у человека недюжинного, гибкого интеллекта и многих навыков, необходимых для одновременного решения самых разных, не связанных друг с другом задач", - добавил историк. Среди этих особенностей личности – как минимум, очевидные литературные и журналистские способности, наличие высокой грамотности и широкого кругозора, способности к анализу и обобщениям, индивидуальный подход к людям, отметил Вычугжанин. "Конечно, привлекает внимание и аккуратная, красивая, четко читаемая личная рукописная подпись Павла Михайловича. Думаю, любой профессиональный графолог скажет, что она выведена рукой одаренного и при том цельного человека", - сказал собеседник агентства. Спустя годы, работая во главе разведки, Павел Фитин будет часто сокращать свою подпись до инициалов "ПФ". "Но, возможно, это было вызвано необходимостью оформлять одновременно большое количество документов, когда времени на подробное расписывание не оставалось", - добавил Вычугжанин. Закалившийся лидерВ 1927 году Фитин про себя также писал, что "за последнее время" работал секретарем ячейки ВЛКСМ и заведующим агитационно-пропагандистского отдела ячейки ВКП(б), а 11 июня 1927-го по постановлению районного комитета партии его взяли "на пионерскую работу в район". Прошел полуторамесячные курсы по переподготовке и с 15 августа работал председателем районного бюро Юных пионеров. "Вот этот фрагмент бросается в глаза. Ведь что значило в те годы вести пионерскую работу? 1927 год – это же совсем не пионеротряды 1970-х-1980-х годов, работавшие без каких-либо проблем. Но попробовал бы кто собрать в Сибири пионеротряд в конце 1920-х", - отметил Вычугжанин. "Для ребят, да и для многих взрослых там пионерия тогда была еще пустым звуком. Плюс многие из ребят были хулиганами - контингент, прямо скажем, трудный. И зажечь этих ребят, объединить их и повести за собой – это дорогого стоило", - добавил историк. По мнению Вычугжанина, самое важное в нынешних документах – характеристики, данные Фитину по линии областного бюро Юных пионеров и комсомола летом 1927 года. Первая характеристика, подписанная секретарем Шатровского районного комитета комсомола Соколовым 13 июля 1927-го, удостоверяла, что Фитин – "очень активный, отзывчивый". "Пионеротряд под его руководством работал одним из первых. Любит пионерработу, умеет руководить и быстро ориентируется в вопросах", - говорилось в документе. Характеристика за подписью председателя областного бюро ЮП Смирнова, выданная Фитину по окончании курсов по переподготовке для пионерской работы, гласила: "Выдержан. Дисциплинирован. Имеет организаторские способности. Может быть использован председателем небольшого райбюро ЮП". Еще одна аттестация увидела свет 17 августа 1927 года, через два дня после назначения Фитина главой райбюро Юных пионеров. Ее написали в Уральском областном комитете комсомола в Свердловске. Там отмечалось, что Фитин способен работать уже и в качестве "председателя среднего бюро ЮП". "Иначе говоря, непосредственным руководителям Фитина хватило всего полтора месяца, чтобы разглядеть его и как личность, и как лидера, получившего управленческую закалку, после которой человека можно было назначать на более высокие должности", - пояснил Вычугжанин. Но приведенными документами личность молодого Павла Фитина не ограничивается. "В других архивных делах мне удалось найти записи выступлений Павла Михайловича на разных партийных мероприятиях – спасибо протоколистам того времени, которые тщательно фиксировали то, что говорилось в прениях", - сказал историк. "Так вот Фитин выступал либо первым, либо одним из первых. Это означает, что человек, прослушав со всеми чей-либо отчетный доклад, быстро ориентировался и высказывал свое мнение. При этом Фитина никак не назовешь выскочкой, выступавшим только ради того, чтобы напомнить о себе - потому что его предложения потом входили в итоговые постановления тех заседаний", - отметил Вычугжанин. По его словам, есть свидетельства того, как молодой Фитин предлагал бороться с хулиганством в своем родном селе Ожогино. "Павел Михайлович считал необходимым для этого привлекать молодежь к культурно-массовым мероприятиям. Например, Фитин предложил проводить "маскерады" - так тогда назывались маскарады. Павлу Михайловичу оппонировали – мол, зачем нам нужны эти ряженые, это пережиток прошлого. Но Фитин отвечал: нет, мы будем проводить "красные вечерки", наполним "маскерады" новым содержанием – сценами из нашего быта на злобу дня", - рассказывает историк. По словам Вычугжанина, все это говорит о том, что Павел Фитин в молодости сформировался как "на редкость незаурядный человек" - даже если не знать, что он потом возглавил отечественную внешнюю разведку. "Думаю, личность Павла Михайловича Фитина и сделанное им для нашей страны безусловно заслуживает установки ему памятника в Тюмени", - резюмировал историк. Память о командире разведкиГенерал-лейтенант Фитин (1907-1971) руководил внешней разведкой органов госбезопасности СССР в 1939-1946 годах. Под его руководством к началу Великой Отечественной войны удалось восстановить ее работоспособный агентурный аппарат в Германии, Англии, США, Франции, Чехословакии и других странах. Всего в то время внешняя разведка СССР имела за рубежом 40 резидентур, где работали свыше 200 человек. Только с января по 21 июня 1941 года Фитин направил высшему руководству страны свыше ста разведывательных донесений, из которых следовало, что война стоит на пороге. В годы войны в неимоверно сложных условиях оперативные разведчики зачастую рисковали своей жизнью для того, чтобы добыть важнейшие данные. Внешняя разведка под руководством Фитина информировала Кремль о планах германского командования под Сталинградом, на Курской дуге, о других замыслах вермахта. Тем самым она внесла колоссальный вклад в Победу. В Центр регулярно поступала политическая информация об отношении США и Великобритании к СССР, по перспективам открытия "второго фронта" в Европе и послевоенного мироустройства, о сепаратных переговорах гитлеровцев с американцами во главе с Алленом Даллесом, другие ценные сведения. Тот же Даллес, став позже шефом ЦРУ США, писал, что успехи советской разведки ярче всего иллюстрируют ее операции в период Второй мировой войны, а о полученной ею информации разведка любой другой страны могла бы только мечтать. Самой великой из известных операцией разведки в советской, а может, и мировой истории специалисты считают добычу сведений, которые помогли создать отечественное ядерное оружие. От резидентур в США, Англии и других странах была получена необходимая документальная информация, позволившая Советскому Союзу в кратчайший срок создать свою атомную бомбу и тем самым положить конец монополии США в этой области. Покинув в 1946 году пост начальника внешней разведки, Фитин работал заместителем уполномоченного МГБ СССР в советской зоне оккупации в Германии. В 1947-1951 годах – заместитель начальника управления МГБ Свердловской области, где курировал первые отечественные заводы по обогащению урана, построенные в рамках советского атомного проекта. В 1951-1953-м годах – министр госбезопасности Казахской ССР, где располагался один из самых важных советских стратегических объектов – Семипалатинский полигон для испытания ядерного оружия. В 1953 году – начальник управления объединенного МВД СССР по Свердловской области. За последние годы в России благодаря Службе внешней разведки РФ выполнен ряд проектов по увековечению памяти Фитина. В частности, памятник Фитину установлен возле здания пресс-бюро СВР в центре Москвы. Его именем названы школа и улица в столичном районе Ясенево рядом со штаб-квартирой СВР, как ее называют сами разведчики – "Лесом". А бронзовый барельеф Фитина размещен на монументе сотрудникам отечественной внешней разведки всех времен, расположенном возле комплекса зданий СВР непосредственно в "Лесу". К этому монументу "Отечество. Доблесть. Честь", открытому в 2020 году к 100-летию Службы внешней разведки, возлагал цветы президент России Владимир Путин, когда посещал штаб-квартиру СВР.

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https://ria.ru/20230308/rvio-1856515330.html

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