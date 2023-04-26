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Азаров рассказал подробности о антифашистском фестивале в Самарской области - РИА Новости, 26.04.2023
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15:31 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/festival-1867887024.html
Азаров рассказал подробности о антифашистском фестивале в Самарской области
Азаров рассказал подробности о антифашистском фестивале в Самарской области - РИА Новости, 26.04.2023
Азаров рассказал подробности о антифашистском фестивале в Самарской области
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал журналистам о программе первого Международного фестиваля антифашистской песни "Гитары в строю!", который... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T15:31
2023-04-26T15:31
самарская область
дмитрий азаров
денис майданов
стивен сигал
президентский фонд культурных инициатив
самара
россия
неонацизм
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал журналистам о программе первого Международного фестиваля антифашистской песни "Гитары в строю!", который пройдет в регионе с 1 по 6 мая, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора области."Самарская область богата талантливыми людьми, настоящими патриотами. Именно поэтому проект здесь получил такую поддержку людей. Самарская область становится столицей Антифашистского движения России, и не только в дни фестиваля, но на эти дни точно. Здесь, на берегах Волги, очень хорошо понимают, с чем борется Россия. Какой античеловеческой идеологии мы противостоим сегодня всем миром", – отметил Азаров.На фестиваль приедут музыканты из разных стран мира – Великобритании, Испании, Италии, Словении, Никарагуа, а также эксперты мирового уровня – политологи и историки, поддерживающие борьбу с неонацизмом."Нам пытаются внушить, что мы остались одни, что мы в изоляции. Это абсолютно не так. Мы сегодня принимаем гостей из разных стран. Это говорит о том, что поддержка у нашей страны есть. Это большая честь – проводить первый в новейшей истории России антифашистский фестиваль", – подчеркнул Азаров.Он отметил, что идея проведения фестиваля была поддержана на федеральном уровне. Губернатор поблагодарил Президентский фонд культурных инициатив и его руководителя Романа Карманова за помощь и отметил, что такой фестиваль способен консолидировать работу всех общественных движений, стремящихся остановить фашизм в мире.Площадки фестиваля откроются в Самаре, Тольятти, Чапаевске, Жигулевске, Сызрани, Новокуйбышевске. Торжественное открытие фестиваля состоится 1 мая в 16:00 на площади Куйбышева в Самаре. Участники легендарного международного мотоклуба "Ночные волки" 1 мая совершат мотопробег по Самарской области. 1 и 6 мая в скверах площади Куйбышева в Самаре откроются интерактивные площадки Фестивального городка. Там будут арт-инсталляции, виртуальные музеи, мастер-классы, просветительские лекции, игровые и творческие зоны.Также на фестивале запланированы общественные дискуссии и круглые столы, в которых примут участие политологи, деятели культуры разных стран. В завершающий день фестиваля, 6 мая, гостей ждет гала-концерт на площади Куйбышева с участием актера Стивена Сигала, который исполнит блюзовые композиции. Также в концерте примут участие заслуженные артисты России Денис Майданов и Сергей Войтенко, а также зарубежные исполнители Джими МакРэй, группа LiberАrte, Сашо Гачник, Франсуа Модеме, народный ансамбль России "Гренада", группы "Зверобой" и "Декабрь", а также группа Opcio K-95 (Каталония).
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самарская область, дмитрий азаров, денис майданов, стивен сигал, президентский фонд культурных инициатив, самара, россия, неонацизм
Самарская область, Дмитрий Азаров, Денис Майданов, Стивен Сигал, Президентский фонд культурных инициатив, Самара, Россия, неонацизм

Азаров рассказал подробности о антифашистском фестивале в Самарской области

© Фото предоставлено Департаментом информационной политики Самары и Самарской областиГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал подробности о антифашистском фестивале в Самарской области
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал подробности о антифашистском фестивале в Самарской области
© Фото предоставлено Департаментом информационной политики Самары и Самарской области
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал подробности о антифашистском фестивале в Самарской области
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал журналистам о программе первого Международного фестиваля антифашистской песни "Гитары в строю!", который пройдет в регионе с 1 по 6 мая, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора области.
"Самарская область богата талантливыми людьми, настоящими патриотами. Именно поэтому проект здесь получил такую поддержку людей. Самарская область становится столицей Антифашистского движения России, и не только в дни фестиваля, но на эти дни точно. Здесь, на берегах Волги, очень хорошо понимают, с чем борется Россия. Какой античеловеческой идеологии мы противостоим сегодня всем миром", – отметил Азаров.
На фестиваль приедут музыканты из разных стран мира – Великобритании, Испании, Италии, Словении, Никарагуа, а также эксперты мирового уровня – политологи и историки, поддерживающие борьбу с неонацизмом.
"Нам пытаются внушить, что мы остались одни, что мы в изоляции. Это абсолютно не так. Мы сегодня принимаем гостей из разных стран. Это говорит о том, что поддержка у нашей страны есть. Это большая честь – проводить первый в новейшей истории России антифашистский фестиваль", – подчеркнул Азаров.
Он отметил, что идея проведения фестиваля была поддержана на федеральном уровне. Губернатор поблагодарил Президентский фонд культурных инициатив и его руководителя Романа Карманова за помощь и отметил, что такой фестиваль способен консолидировать работу всех общественных движений, стремящихся остановить фашизм в мире.
В Самарской области с 1 по 6 мая пройдёт фестиваль антифашистской песни
В Самарской области пройдет международный фестиваль антифашистской песни
17 апреля, 18:10
Площадки фестиваля откроются в Самаре, Тольятти, Чапаевске, Жигулевске, Сызрани, Новокуйбышевске. Торжественное открытие фестиваля состоится 1 мая в 16:00 на площади Куйбышева в Самаре. Участники легендарного международного мотоклуба "Ночные волки" 1 мая совершат мотопробег по Самарской области. 1 и 6 мая в скверах площади Куйбышева в Самаре откроются интерактивные площадки Фестивального городка. Там будут арт-инсталляции, виртуальные музеи, мастер-классы, просветительские лекции, игровые и творческие зоны.
Также на фестивале запланированы общественные дискуссии и круглые столы, в которых примут участие политологи, деятели культуры разных стран. В завершающий день фестиваля, 6 мая, гостей ждет гала-концерт на площади Куйбышева с участием актера Стивена Сигала, который исполнит блюзовые композиции. Также в концерте примут участие заслуженные артисты России Денис Майданов и Сергей Войтенко, а также зарубежные исполнители Джими МакРэй, группа LiberАrte, Сашо Гачник, Франсуа Модеме, народный ансамбль России "Гренада", группы "Зверобой" и "Декабрь", а также группа Opcio K-95 (Каталония).
 
Самарская областьДмитрий АзаровДенис МайдановСтивен СигалПрезидентский фонд культурных инициативСамараРоссиянеонацизм
 
 
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