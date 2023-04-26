Азаров рассказал подробности о антифашистском фестивале в Самарской области
© Фото предоставлено Департаментом информационной политики Самары и Самарской областиГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал подробности о антифашистском фестивале в Самарской области
© Фото предоставлено Департаментом информационной политики Самары и Самарской области
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал подробности о антифашистском фестивале в Самарской области
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал журналистам о программе первого Международного фестиваля антифашистской песни "Гитары в строю!", который пройдет в регионе с 1 по 6 мая, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора области.
"Самарская область богата талантливыми людьми, настоящими патриотами. Именно поэтому проект здесь получил такую поддержку людей. Самарская область становится столицей Антифашистского движения России, и не только в дни фестиваля, но на эти дни точно. Здесь, на берегах Волги, очень хорошо понимают, с чем борется Россия. Какой античеловеческой идеологии мы противостоим сегодня всем миром", – отметил Азаров.
На фестиваль приедут музыканты из разных стран мира – Великобритании, Испании, Италии, Словении, Никарагуа, а также эксперты мирового уровня – политологи и историки, поддерживающие борьбу с неонацизмом.
На фестиваль приедут музыканты из разных стран мира – Великобритании, Испании, Италии, Словении, Никарагуа, а также эксперты мирового уровня – политологи и историки, поддерживающие борьбу с неонацизмом.
"Нам пытаются внушить, что мы остались одни, что мы в изоляции. Это абсолютно не так. Мы сегодня принимаем гостей из разных стран. Это говорит о том, что поддержка у нашей страны есть. Это большая честь – проводить первый в новейшей истории России антифашистский фестиваль", – подчеркнул Азаров.
Он отметил, что идея проведения фестиваля была поддержана на федеральном уровне. Губернатор поблагодарил Президентский фонд культурных инициатив и его руководителя Романа Карманова за помощь и отметил, что такой фестиваль способен консолидировать работу всех общественных движений, стремящихся остановить фашизм в мире.
Площадки фестиваля откроются в Самаре, Тольятти, Чапаевске, Жигулевске, Сызрани, Новокуйбышевске. Торжественное открытие фестиваля состоится 1 мая в 16:00 на площади Куйбышева в Самаре. Участники легендарного международного мотоклуба "Ночные волки" 1 мая совершат мотопробег по Самарской области. 1 и 6 мая в скверах площади Куйбышева в Самаре откроются интерактивные площадки Фестивального городка. Там будут арт-инсталляции, виртуальные музеи, мастер-классы, просветительские лекции, игровые и творческие зоны.
Также на фестивале запланированы общественные дискуссии и круглые столы, в которых примут участие политологи, деятели культуры разных стран. В завершающий день фестиваля, 6 мая, гостей ждет гала-концерт на площади Куйбышева с участием актера Стивена Сигала, который исполнит блюзовые композиции. Также в концерте примут участие заслуженные артисты России Денис Майданов и Сергей Войтенко, а также зарубежные исполнители Джими МакРэй, группа LiberАrte, Сашо Гачник, Франсуа Модеме, народный ансамбль России "Гренада", группы "Зверобой" и "Декабрь", а также группа Opcio K-95 (Каталония).