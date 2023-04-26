https://ria.ru/20230426/festival-1867887024.html

Азаров рассказал подробности о антифашистском фестивале в Самарской области

Азаров рассказал подробности о антифашистском фестивале в Самарской области - РИА Новости, 26.04.2023

Азаров рассказал подробности о антифашистском фестивале в Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал журналистам о программе первого Международного фестиваля антифашистской песни "Гитары в строю!", который... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T15:31

2023-04-26T15:31

2023-04-26T15:31

самарская область

дмитрий азаров

денис майданов

стивен сигал

президентский фонд культурных инициатив

самара

россия

неонацизм

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал журналистам о программе первого Международного фестиваля антифашистской песни "Гитары в строю!", который пройдет в регионе с 1 по 6 мая, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора области."Самарская область богата талантливыми людьми, настоящими патриотами. Именно поэтому проект здесь получил такую поддержку людей. Самарская область становится столицей Антифашистского движения России, и не только в дни фестиваля, но на эти дни точно. Здесь, на берегах Волги, очень хорошо понимают, с чем борется Россия. Какой античеловеческой идеологии мы противостоим сегодня всем миром", – отметил Азаров.На фестиваль приедут музыканты из разных стран мира – Великобритании, Испании, Италии, Словении, Никарагуа, а также эксперты мирового уровня – политологи и историки, поддерживающие борьбу с неонацизмом."Нам пытаются внушить, что мы остались одни, что мы в изоляции. Это абсолютно не так. Мы сегодня принимаем гостей из разных стран. Это говорит о том, что поддержка у нашей страны есть. Это большая честь – проводить первый в новейшей истории России антифашистский фестиваль", – подчеркнул Азаров.Он отметил, что идея проведения фестиваля была поддержана на федеральном уровне. Губернатор поблагодарил Президентский фонд культурных инициатив и его руководителя Романа Карманова за помощь и отметил, что такой фестиваль способен консолидировать работу всех общественных движений, стремящихся остановить фашизм в мире.Площадки фестиваля откроются в Самаре, Тольятти, Чапаевске, Жигулевске, Сызрани, Новокуйбышевске. Торжественное открытие фестиваля состоится 1 мая в 16:00 на площади Куйбышева в Самаре. Участники легендарного международного мотоклуба "Ночные волки" 1 мая совершат мотопробег по Самарской области. 1 и 6 мая в скверах площади Куйбышева в Самаре откроются интерактивные площадки Фестивального городка. Там будут арт-инсталляции, виртуальные музеи, мастер-классы, просветительские лекции, игровые и творческие зоны.Также на фестивале запланированы общественные дискуссии и круглые столы, в которых примут участие политологи, деятели культуры разных стран. В завершающий день фестиваля, 6 мая, гостей ждет гала-концерт на площади Куйбышева с участием актера Стивена Сигала, который исполнит блюзовые композиции. Также в концерте примут участие заслуженные артисты России Денис Майданов и Сергей Войтенко, а также зарубежные исполнители Джими МакРэй, группа LiberАrte, Сашо Гачник, Франсуа Модеме, народный ансамбль России "Гренада", группы "Зверобой" и "Декабрь", а также группа Opcio K-95 (Каталония).

https://ria.ru/20230417/festival-1865889495.html

самарская область

самара

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

самарская область, дмитрий азаров, денис майданов, стивен сигал, президентский фонд культурных инициатив, самара, россия, неонацизм