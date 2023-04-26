Италия поддержала вступление Украины в Евросоюз
Президент Италии Маттарелла: страна полностью поддерживает вступление Украины в Евросоюз
Флаги Италии и Евросоюза. Архивное фото
РИМ, 26 апр – РИА Новости. Италия полностью поддерживает вступление Украины в ЕС в кратчайшие сроки и положительно оценивает предпринятый ей путь реформ, заявил президент республики Серджо Маттарелла на встрече с украинской делегацией во главе с премьером Денисом Шмыгалем.
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"Италия выражает свою твердую убежденность в поддержке вступления Украины в Европейский Союз в кратчайшие сроки. Мы ценим приверженность ее правительства курсу реформ, предпринятых для соблюдения параметров ЕС", - заявил Маттарелла, которого цитирует агентство Adnkronos.
Как сообщила канцелярия главы итальянского государства, на встрече в Квиринальском дворце с итальянской стороны также принял участие глава МИД Италии и заместитель председателя Совета министров страны Антонио Таяни.
В среду в Риме проходит конференция по восстановлению Украины. На мероприятии присутствуют представители около тысячи украинских и итальянских компаний и организаций.
По словам Маттареллы, Италия полностью поддерживает Украину "во всех областях и до тех пор, пока это необходимо".
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил в январе, что у Киева есть "амбициозный план" по вступлению страны в ЕС в течение двух лет.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.