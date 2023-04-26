https://ria.ru/20230426/evrosoyuz-1867859959.html

Италия поддержала вступление Украины в Евросоюз

Италия поддержала вступление Украины в Евросоюз - РИА Новости, 26.04.2023

Италия поддержала вступление Украины в Евросоюз

Италия полностью поддерживает вступление Украины в ЕС в кратчайшие сроки и положительно оценивает предпринятый ей путь реформ, заявил президент республики... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T14:08

2023-04-26T14:08

2023-04-26T14:08

в мире

украина

италия

серджо маттарелла

денис шмыгаль

евросоюз

антонио таяни

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РИМ, 26 апр – РИА Новости. Италия полностью поддерживает вступление Украины в ЕС в кратчайшие сроки и положительно оценивает предпринятый ей путь реформ, заявил президент республики Серджо Маттарелла на встрече с украинской делегацией во главе с премьером Денисом Шмыгалем. Как сообщила канцелярия главы итальянского государства, на встрече в Квиринальском дворце с итальянской стороны также принял участие глава МИД Италии и заместитель председателя Совета министров страны Антонио Таяни. В среду в Риме проходит конференция по восстановлению Украины. На мероприятии присутствуют представители около тысячи украинских и итальянских компаний и организаций. По словам Маттареллы, Италия полностью поддерживает Украину "во всех областях и до тех пор, пока это необходимо". Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил в январе, что у Киева есть "амбициозный план" по вступлению страны в ЕС в течение двух лет. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20230426/ukraina-1867836454.html

https://ria.ru/20230425/italiya-1867571523.html

украина

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, италия, серджо маттарелла, денис шмыгаль, евросоюз, антонио таяни