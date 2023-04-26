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Италия поддержала вступление Украины в Евросоюз - РИА Новости, 26.04.2023
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14:08 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/evrosoyuz-1867859959.html
Италия поддержала вступление Украины в Евросоюз
Италия поддержала вступление Украины в Евросоюз - РИА Новости, 26.04.2023
Италия поддержала вступление Украины в Евросоюз
Италия полностью поддерживает вступление Украины в ЕС в кратчайшие сроки и положительно оценивает предпринятый ей путь реформ, заявил президент республики... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T14:08
2023-04-26T14:08
в мире
украина
италия
серджо маттарелла
денис шмыгаль
евросоюз
антонио таяни
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РИМ, 26 апр – РИА Новости. Италия полностью поддерживает вступление Украины в ЕС в кратчайшие сроки и положительно оценивает предпринятый ей путь реформ, заявил президент республики Серджо Маттарелла на встрече с украинской делегацией во главе с премьером Денисом Шмыгалем. Как сообщила канцелярия главы итальянского государства, на встрече в Квиринальском дворце с итальянской стороны также принял участие глава МИД Италии и заместитель председателя Совета министров страны Антонио Таяни. В среду в Риме проходит конференция по восстановлению Украины. На мероприятии присутствуют представители около тысячи украинских и итальянских компаний и организаций. По словам Маттареллы, Италия полностью поддерживает Украину "во всех областях и до тех пор, пока это необходимо". Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил в январе, что у Киева есть "амбициозный план" по вступлению страны в ЕС в течение двух лет. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20230426/ukraina-1867836454.html
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в мире, украина, италия, серджо маттарелла, денис шмыгаль, евросоюз, антонио таяни
В мире, Украина, Италия, Серджо Маттарелла, Денис Шмыгаль, Евросоюз, Антонио Таяни
Италия поддержала вступление Украины в Евросоюз

Президент Италии Маттарелла: страна полностью поддерживает вступление Украины в Евросоюз

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаги Италии и Евросоюза
Флаги Италии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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РИМ, 26 апр – РИА Новости. Италия полностью поддерживает вступление Украины в ЕС в кратчайшие сроки и положительно оценивает предпринятый ей путь реформ, заявил президент республики Серджо Маттарелла на встрече с украинской делегацией во главе с премьером Денисом Шмыгалем.
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"Италия выражает свою твердую убежденность в поддержке вступления Украины в Европейский Союз в кратчайшие сроки. Мы ценим приверженность ее правительства курсу реформ, предпринятых для соблюдения параметров ЕС", - заявил Маттарелла, которого цитирует агентство Adnkronos.
Как сообщила канцелярия главы итальянского государства, на встрече в Квиринальском дворце с итальянской стороны также принял участие глава МИД Италии и заместитель председателя Совета министров страны Антонио Таяни.
В среду в Риме проходит конференция по восстановлению Украины. На мероприятии присутствуют представители около тысячи украинских и итальянских компаний и организаций.
По словам Маттареллы, Италия полностью поддерживает Украину "во всех областях и до тех пор, пока это необходимо".
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Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
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