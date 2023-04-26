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Представитель Эрдогана заверил, что здоровье турецкого лидера в порядке - РИА Новости, 26.04.2023
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01:37 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/erdogan-1867754763.html
Представитель Эрдогана заверил, что здоровье турецкого лидера в порядке
Представитель Эрдогана заверил, что здоровье турецкого лидера в порядке - РИА Новости, 26.04.2023
Представитель Эрдогана заверил, что здоровье турецкого лидера в порядке
Со здоровьем президента Турции Тайипа Эрдогана все в порядке, заявил его официальный представитель Ибрагим Калын. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T01:37
2023-04-26T01:37
турция
ибрагим калын
в мире
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АНКАРА, 26 апр - РИА Новости. Со здоровьем президента Турции Тайипа Эрдогана все в порядке, заявил его официальный представитель Ибрагим Калын. Во вторник вечером Эрдоган давал интервью местным телеканалам в прямом эфире, и оно внезапно было прервано из-за того, что президенту стало плохо. После длительной паузы Эрдоган вернулся в эфир и сообщил, что подхватил желудочный грипп. "Наш президент, слава Богу, в добром здравии", - написал Калын в Twitter.
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турция, ибрагим калын, в мире
Турция, Ибрагим Калын, В мире
Представитель Эрдогана заверил, что здоровье турецкого лидера в порядке

Представитель Эрдогана Калын: со здоровьем президента Турции все в порядке

© AP Photo / Pool Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© AP Photo / Pool
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 26 апр - РИА Новости. Со здоровьем президента Турции Тайипа Эрдогана все в порядке, заявил его официальный представитель Ибрагим Калын.
Во вторник вечером Эрдоган давал интервью местным телеканалам в прямом эфире, и оно внезапно было прервано из-за того, что президенту стало плохо. После длительной паузы Эрдоган вернулся в эфир и сообщил, что подхватил желудочный грипп.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Оппозиция пожелала Эрдогану выздоровления после инцидента в прямом эфире
01:23
"Наш президент, слава Богу, в добром здравии", - написал Калын в Twitter.
 
ТурцияИбрагим КалынВ мире
 
 
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