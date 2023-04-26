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В Китае объяснили, кого ждет крах после полного запрета экспорта в Россию - РИА Новости, 26.04.2023
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02:34 26.04.2023 (обновлено: 09:35 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/eksport-1867756701.html
В Китае объяснили, кого ждет крах после полного запрета экспорта в Россию
В Китае объяснили, кого ждет крах после полного запрета экспорта в Россию - РИА Новости, 26.04.2023
В Китае объяснили, кого ждет крах после полного запрета экспорта в Россию
Стремление сокрушить российскую экономику приведет Запад к "самоубийству", пишет китайская газета Global Times. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T02:34
2023-04-26T09:35
в мире
россия
япония
сша
g7
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Стремление сокрушить российскую экономику приведет Запад к "самоубийству", пишет китайская газета Global Times.Ранее агентство Киодо со ссылкой на источники в правительстве Японии сообщило, что страны G7 рассматривают вопрос введения запрета на экспорт в Россию почти на все товары. Британская газета Financial Times со ссылкой на источники позднее сообщила, что ЕС и Япония выступают против данной инициативы, предложенной США."Запад, судя по всему, зашел в тупик, вводя санкции против России. Теперь он даже добивается введения самоубийственных ограничений, чтобы усилить давление, тем самым лишая мир возможности остановить кризисы и войны", – говорится в публикации.Как пишет издание, страны G7 чувствуют, что исчерпали все свои возможности, а почти полный запрет на экспорт в Россию будет разрушительным, в том числе и для самого Запада. В случае принятия такого решения мир столкнется с гораздо более суровыми энергетическими, продовольственными и экономическими кризисами, от которых пострадают все, выразили уверенность авторы материала.Однако, как отмечает издание, представляется невозможным отказ западных стран от нездоровой одержимости полным сокрушением российской экономики, даже если такая стратегия будет означать проигрыш для всех.В Вашингтоне усиливается тревога из-за опасений, что Россия справится с санкциями и продолжит развиваться, представляя угрозу коллективной гегемонии Запада, резюмирует издание.
https://ria.ru/20230425/sanktsii-1867746787.html
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в мире, россия, япония, сша, g7, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Япония, США, G7, Евросоюз, Санкции в отношении России
В Китае объяснили, кого ждет крах после полного запрета экспорта в Россию

Global Times: решение G7 запретить экспорт в Россию навредит самому блоку

© AP Photo / Markus Schreiber, PoolЛидеры "Большой семерки" на саммите G7
Лидеры Большой семерки на саммите G7 - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© AP Photo / Markus Schreiber, Pool
Лидеры "Большой семерки" на саммите G7. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Стремление сокрушить российскую экономику приведет Запад к "самоубийству", пишет китайская газета Global Times.
Ранее агентство Киодо со ссылкой на источники в правительстве Японии сообщило, что страны G7 рассматривают вопрос введения запрета на экспорт в Россию почти на все товары. Британская газета Financial Times со ссылкой на источники позднее сообщила, что ЕС и Япония выступают против данной инициативы, предложенной США.
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"Запад, судя по всему, зашел в тупик, вводя санкции против России. Теперь он даже добивается введения самоубийственных ограничений, чтобы усилить давление, тем самым лишая мир возможности остановить кризисы и войны", – говорится в публикации.
Как пишет издание, страны G7 чувствуют, что исчерпали все свои возможности, а почти полный запрет на экспорт в Россию будет разрушительным, в том числе и для самого Запада. В случае принятия такого решения мир столкнется с гораздо более суровыми энергетическими, продовольственными и экономическими кризисами, от которых пострадают все, выразили уверенность авторы материала.
Однако, как отмечает издание, представляется невозможным отказ западных стран от нездоровой одержимости полным сокрушением российской экономики, даже если такая стратегия будет означать проигрыш для всех.
«
"Страны G7 никогда не ослабят свои санкции против России, даже незначительно. Вместо этого они будут усиливать давление на Россию с помощью различных средств. Но поскольку упадок американской гегемонии неизбежен, крах США и их основных союзников на Западе также будет неизбежен", – говорится в публикации.
В Вашингтоне усиливается тревога из-за опасений, что Россия справится с санкциями и продолжит развиваться, представляя угрозу коллективной гегемонии Запада, резюмирует издание.
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