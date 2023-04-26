Рейтинг@Mail.ru
Экономика России уверенно восстанавливается, заявил Мишустин - РИА Новости, 26.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:24 26.04.2023 (обновлено: 10:49 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/ekonomika-1867793576.html
Экономика России уверенно восстанавливается, заявил Мишустин
Экономика России уверенно восстанавливается, заявил Мишустин - РИА Новости, 26.04.2023
Экономика России уверенно восстанавливается, заявил Мишустин
Санкционный удар по России - это попытка Запада превратить контроль в оружие, российская экономика, несмотря на санкции, уверенно восстанавливается, заявил... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T10:24
2023-04-26T10:49
россия
михаил мишустин
экономика
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825321626_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_1c5ee66a5d8244b9ee19727848438701.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Санкционный удар по России - это попытка Запада превратить контроль в оружие, российская экономика, несмотря на санкции, уверенно восстанавливается, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Мы работаем в ситуации беспрецедентного санкционного удара, который был нанесен по России. Это ни что иное как попытка коллективного Запада превратить свой контроль над мировой инфраструктурой в оружие", - сказал он на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые".Премьер подчеркнул, что власти в этих условиях действуют четко, продуманно, с тем чтобы уменьшить негативные последствия на граждан и бизнес."Сейчас наша экономика уверенно восстанавливается", - заявил Мишустин.Он также отметил, что непродуманные попытки Запада ускоренно перейти от нефти и газа на чистую энергию привели к уменьшению инвестиций к добыче углеводорода и в результате к повышению цен на вырабатываемое из них топливо и материалы."Это затронуло европейские государства, повлекло за собой удорожание производства энергоемких видов продукции, что уже очень скоро может привести к серьезным последствиям. Но у этого процесса есть еще одна сторона стратегической конкуренции. Отказ от ископаемых видов энергии ставит развивающиеся страны в среднесрочной перспективе в гораздо худшие условия по сравнению с развитыми, которые как раз прошли свой период индустриализации с дешевой углеводородной энергией", - сказал глава правительства.Он добавил, что развивающимся странам навязывают необходимость генерировать дорогую, возобновляемую энергию, то есть устанавливают барьеры для продажи продукции, произведенной на ископаемых источников энергии - "и все это для того чтобы они могли быть допущенными в один клуб с западным миром"."Отдельно подчеркну, что мы сами развиваем как газовую и угольную энергетику, так и альтернативную Большое внимание уделяем атомной. Но при этом не указываем другим государствам, какое направление должно быть в приоритете для них", - сказал он.
https://ria.ru/20230426/eksport-1867756701.html
https://ria.ru/20230425/torgovlya-1867630336.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825321626_17:0:2746:2047_1920x0_80_0_0_c008ba6037809f3939c9641b663f3708.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, экономика, санкции в отношении россии
Россия, Михаил Мишустин, Экономика, Санкции в отношении России
Экономика России уверенно восстанавливается, заявил Мишустин

Премьер Мишустин: экономика России уверенно восстанавливается, несмотря на санкции

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Санкционный удар по России - это попытка Запада превратить контроль в оружие, российская экономика, несмотря на санкции, уверенно восстанавливается, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы работаем в ситуации беспрецедентного санкционного удара, который был нанесен по России. Это ни что иное как попытка коллективного Запада превратить свой контроль над мировой инфраструктурой в оружие", - сказал он на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые".
Премьер подчеркнул, что власти в этих условиях действуют четко, продуманно, с тем чтобы уменьшить негативные последствия на граждан и бизнес.
"Сейчас наша экономика уверенно восстанавливается", - заявил Мишустин.
Лидеры Большой семерки на саммите G7 - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
В Китае объяснили, кого ждет крах после полного запрета экспорта в Россию
02:34
Он также отметил, что непродуманные попытки Запада ускоренно перейти от нефти и газа на чистую энергию привели к уменьшению инвестиций к добыче углеводорода и в результате к повышению цен на вырабатываемое из них топливо и материалы.
"Это затронуло европейские государства, повлекло за собой удорожание производства энергоемких видов продукции, что уже очень скоро может привести к серьезным последствиям. Но у этого процесса есть еще одна сторона стратегической конкуренции. Отказ от ископаемых видов энергии ставит развивающиеся страны в среднесрочной перспективе в гораздо худшие условия по сравнению с развитыми, которые как раз прошли свой период индустриализации с дешевой углеводородной энергией", - сказал глава правительства.
Он добавил, что развивающимся странам навязывают необходимость генерировать дорогую, возобновляемую энергию, то есть устанавливают барьеры для продажи продукции, произведенной на ископаемых источников энергии - "и все это для того чтобы они могли быть допущенными в один клуб с западным миром".
"Отдельно подчеркну, что мы сами развиваем как газовую и угольную энергетику, так и альтернативную Большое внимание уделяем атомной. Но при этом не указываем другим государствам, какое направление должно быть в приоритете для них", - сказал он.
Карин Кнайсль выступает на федеральном просветительском марафоне Знание. Первые - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Прекратить торговлю с Россией невозможно, заявила экс-глава МИД Австрии
Вчера, 15:55
 
РоссияМихаил МишустинЭкономикаСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала