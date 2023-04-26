https://ria.ru/20230426/ekonomika-1867793576.html

Экономика России уверенно восстанавливается, заявил Мишустин

Экономика России уверенно восстанавливается, заявил Мишустин - РИА Новости, 26.04.2023

Экономика России уверенно восстанавливается, заявил Мишустин

Санкционный удар по России - это попытка Запада превратить контроль в оружие, российская экономика, несмотря на санкции, уверенно восстанавливается, заявил... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T10:24

2023-04-26T10:24

2023-04-26T10:49

россия

михаил мишустин

экономика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Санкционный удар по России - это попытка Запада превратить контроль в оружие, российская экономика, несмотря на санкции, уверенно восстанавливается, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Мы работаем в ситуации беспрецедентного санкционного удара, который был нанесен по России. Это ни что иное как попытка коллективного Запада превратить свой контроль над мировой инфраструктурой в оружие", - сказал он на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые".Премьер подчеркнул, что власти в этих условиях действуют четко, продуманно, с тем чтобы уменьшить негативные последствия на граждан и бизнес."Сейчас наша экономика уверенно восстанавливается", - заявил Мишустин.Он также отметил, что непродуманные попытки Запада ускоренно перейти от нефти и газа на чистую энергию привели к уменьшению инвестиций к добыче углеводорода и в результате к повышению цен на вырабатываемое из них топливо и материалы."Это затронуло европейские государства, повлекло за собой удорожание производства энергоемких видов продукции, что уже очень скоро может привести к серьезным последствиям. Но у этого процесса есть еще одна сторона стратегической конкуренции. Отказ от ископаемых видов энергии ставит развивающиеся страны в среднесрочной перспективе в гораздо худшие условия по сравнению с развитыми, которые как раз прошли свой период индустриализации с дешевой углеводородной энергией", - сказал глава правительства.Он добавил, что развивающимся странам навязывают необходимость генерировать дорогую, возобновляемую энергию, то есть устанавливают барьеры для продажи продукции, произведенной на ископаемых источников энергии - "и все это для того чтобы они могли быть допущенными в один клуб с западным миром"."Отдельно подчеркну, что мы сами развиваем как газовую и угольную энергетику, так и альтернативную Большое внимание уделяем атомной. Но при этом не указываем другим государствам, какое направление должно быть в приоритете для них", - сказал он.

https://ria.ru/20230426/eksport-1867756701.html

https://ria.ru/20230425/torgovlya-1867630336.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, михаил мишустин, экономика, санкции в отношении россии