https://ria.ru/20230426/ekonomika-1867793576.html
Экономика России уверенно восстанавливается, заявил Мишустин
Экономика России уверенно восстанавливается, заявил Мишустин - РИА Новости, 26.04.2023
Экономика России уверенно восстанавливается, заявил Мишустин
Санкционный удар по России - это попытка Запада превратить контроль в оружие, российская экономика, несмотря на санкции, уверенно восстанавливается, заявил... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T10:24
2023-04-26T10:24
2023-04-26T10:49
россия
михаил мишустин
экономика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Санкционный удар по России - это попытка Запада превратить контроль в оружие, российская экономика, несмотря на санкции, уверенно восстанавливается, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Мы работаем в ситуации беспрецедентного санкционного удара, который был нанесен по России. Это ни что иное как попытка коллективного Запада превратить свой контроль над мировой инфраструктурой в оружие", - сказал он на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые".Премьер подчеркнул, что власти в этих условиях действуют четко, продуманно, с тем чтобы уменьшить негативные последствия на граждан и бизнес."Сейчас наша экономика уверенно восстанавливается", - заявил Мишустин.Он также отметил, что непродуманные попытки Запада ускоренно перейти от нефти и газа на чистую энергию привели к уменьшению инвестиций к добыче углеводорода и в результате к повышению цен на вырабатываемое из них топливо и материалы."Это затронуло европейские государства, повлекло за собой удорожание производства энергоемких видов продукции, что уже очень скоро может привести к серьезным последствиям. Но у этого процесса есть еще одна сторона стратегической конкуренции. Отказ от ископаемых видов энергии ставит развивающиеся страны в среднесрочной перспективе в гораздо худшие условия по сравнению с развитыми, которые как раз прошли свой период индустриализации с дешевой углеводородной энергией", - сказал глава правительства.Он добавил, что развивающимся странам навязывают необходимость генерировать дорогую, возобновляемую энергию, то есть устанавливают барьеры для продажи продукции, произведенной на ископаемых источников энергии - "и все это для того чтобы они могли быть допущенными в один клуб с западным миром"."Отдельно подчеркну, что мы сами развиваем как газовую и угольную энергетику, так и альтернативную Большое внимание уделяем атомной. Но при этом не указываем другим государствам, какое направление должно быть в приоритете для них", - сказал он.
https://ria.ru/20230426/eksport-1867756701.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, экономика, санкции в отношении россии
Россия, Михаил Мишустин, Экономика, Санкции в отношении России
Экономика России уверенно восстанавливается, заявил Мишустин
Премьер Мишустин: экономика России уверенно восстанавливается, несмотря на санкции
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Санкционный удар по России - это попытка Запада превратить контроль в оружие, российская экономика, несмотря на санкции, уверенно восстанавливается, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы работаем в ситуации беспрецедентного санкционного удара, который был нанесен по России. Это ни что иное как попытка коллективного Запада превратить свой контроль над мировой инфраструктурой в оружие", - сказал он на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые".
Премьер подчеркнул, что власти в этих условиях действуют четко, продуманно, с тем чтобы уменьшить негативные последствия на граждан и бизнес.
"Сейчас наша экономика уверенно восстанавливается", - заявил Мишустин.
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Он также отметил, что непродуманные попытки Запада ускоренно перейти от нефти и газа на чистую энергию привели к уменьшению инвестиций к добыче углеводорода и в результате к повышению цен на вырабатываемое из них топливо и материалы.
"Это затронуло европейские государства, повлекло за собой удорожание производства энергоемких видов продукции, что уже очень скоро может привести к серьезным последствиям. Но у этого процесса есть еще одна сторона стратегической конкуренции. Отказ от ископаемых видов энергии ставит развивающиеся страны в среднесрочной перспективе в гораздо худшие условия по сравнению с развитыми, которые как раз прошли свой период индустриализации с дешевой углеводородной энергией", - сказал глава правительства.
Он добавил, что развивающимся странам навязывают необходимость генерировать дорогую, возобновляемую энергию, то есть устанавливают барьеры для продажи продукции, произведенной на ископаемых источников энергии - "и все это для того чтобы они могли быть допущенными в один клуб с западным миром".
"Отдельно подчеркну, что мы сами развиваем как газовую и угольную энергетику, так и альтернативную Большое внимание уделяем атомной. Но при этом не указываем другим государствам, какое направление должно быть в приоритете для них", - сказал он.
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