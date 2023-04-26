Рейтинг@Mail.ru
В Донецке при обстреле со стороны украинских войск ранена женщина - РИА Новости, 26.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/donetsk-1867878220.html
В Донецке при обстреле со стороны украинских войск ранена женщина
В Донецке при обстреле со стороны украинских войск ранена женщина - РИА Новости, 26.04.2023
В Донецке при обстреле со стороны украинских войск ранена женщина
Женщина получила ранение в среду в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T14:55
2023-04-26T14:55
в мире
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859738505_0:150:3110:1899_1920x0_80_0_0_cda9c13d9232d4dea622a1c08689e0ec.jpg
ДОНЕЦК, 26 апр – РИА Новости. Женщина получила ранение в среду в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Город Донецк (Петровский район): по улице Степной, 35 ранена женщина 1942 года рождения", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Уточняется, что обстрел был совершен в 12.10 мск, по указанному району было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230426/donbass-1867856027.html
https://ria.ru/20230426/donetsk-1867814327.html
донецк
петровский район
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859738505_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_dd5ac4e46b30aa86422a271d74ec5438.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк
В мире, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
В Донецке при обстреле со стороны украинских войск ранена женщина

В Донецке при обстреле Петровского района со стороны украинских войск ранена женщина

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка
Последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 апр – РИА Новости. Женщина получила ранение в среду в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Город Донецк (Петровский район): по улице Степной, 35 ранена женщина 1942 года рождения", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Вчера, 13:54
Уточняется, что обстрел был совершен в 12.10 мск, по указанному району было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Женщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда
Вчера, 11:41
 
В миреДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала