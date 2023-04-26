https://ria.ru/20230426/donetsk-1867878220.html

В Донецке при обстреле со стороны украинских войск ранена женщина

В Донецке при обстреле со стороны украинских войск ранена женщина - РИА Новости, 26.04.2023

В Донецке при обстреле со стороны украинских войск ранена женщина

Женщина получила ранение в среду в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T14:55

2023-04-26T14:55

2023-04-26T14:55

в мире

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 26 апр – РИА Новости. Женщина получила ранение в среду в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Город Донецк (Петровский район): по улице Степной, 35 ранена женщина 1942 года рождения", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Уточняется, что обстрел был совершен в 12.10 мск, по указанному району было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230426/donbass-1867856027.html

https://ria.ru/20230426/donetsk-1867814327.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк