https://ria.ru/20230426/donbass-1867806656.html

В Донбассе создадут прокуратуру по надзору в сфере угольной отрасли

В Донбассе создадут прокуратуру по надзору в сфере угольной отрасли - РИА Новости, 26.04.2023

В Донбассе создадут прокуратуру по надзору в сфере угольной отрасли

Низкий уровень безопасности шахт Донбасса вызывает особую тревогу, там будет создана специализированная прокуратура по надзору в сфере угольной отрасли, сообщил РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T11:08

2023-04-26T11:08

2023-04-26T11:08

донбасс

россия

игорь краснов

экономика

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Низкий уровень безопасности шахт Донбасса вызывает особую тревогу, там будет создана специализированная прокуратура по надзору в сфере угольной отрасли, сообщил во время ежегодного отчета в Совфеде генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. "Особую тревогу сейчас вызывают изношенное оборудование, отсутствие современных систем контроля, средств защиты и в целом низкий уровень безопасности на шахтах Донбасса. В таких условиях мною принято решение о создании в этом регионе специализированной прокуратуры по надзору за исполнением законов в угольной отрасли", - сказал Краснов. Он пояснил, что подобные прокуратуры давно функционируют в Кузбассе и Коми, "демонстрируя эффективность предметного подхода к организации надзора в сфере промышленной безопасности".

https://ria.ru/20230425/vsu-1867650521.html

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Варвара Скокшина

донбасс, россия, игорь краснов, экономика