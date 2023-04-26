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В Донбассе создадут прокуратуру по надзору в сфере угольной отрасли - РИА Новости, 26.04.2023
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11:08 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/donbass-1867806656.html
В Донбассе создадут прокуратуру по надзору в сфере угольной отрасли
В Донбассе создадут прокуратуру по надзору в сфере угольной отрасли - РИА Новости, 26.04.2023
В Донбассе создадут прокуратуру по надзору в сфере угольной отрасли
Низкий уровень безопасности шахт Донбасса вызывает особую тревогу, там будет создана специализированная прокуратура по надзору в сфере угольной отрасли, сообщил РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T11:08
2023-04-26T11:08
донбасс
россия
игорь краснов
экономика
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Низкий уровень безопасности шахт Донбасса вызывает особую тревогу, там будет создана специализированная прокуратура по надзору в сфере угольной отрасли, сообщил во время ежегодного отчета в Совфеде генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. "Особую тревогу сейчас вызывают изношенное оборудование, отсутствие современных систем контроля, средств защиты и в целом низкий уровень безопасности на шахтах Донбасса. В таких условиях мною принято решение о создании в этом регионе специализированной прокуратуры по надзору за исполнением законов в угольной отрасли", - сказал Краснов. Он пояснил, что подобные прокуратуры давно функционируют в Кузбассе и Коми, "демонстрируя эффективность предметного подхода к организации надзора в сфере промышленной безопасности".
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донбасс, россия, игорь краснов, экономика
Донбасс, Россия, Игорь Краснов, Экономика
В Донбассе создадут прокуратуру по надзору в сфере угольной отрасли

Генпрокурор Краснов: в Донбассе создадут прокуратуру по надзору в сфере угольной отрасли

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкШахта
Шахта - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Низкий уровень безопасности шахт Донбасса вызывает особую тревогу, там будет создана специализированная прокуратура по надзору в сфере угольной отрасли, сообщил во время ежегодного отчета в Совфеде генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
"Особую тревогу сейчас вызывают изношенное оборудование, отсутствие современных систем контроля, средств защиты и в целом низкий уровень безопасности на шахтах Донбасса. В таких условиях мною принято решение о создании в этом регионе специализированной прокуратуры по надзору за исполнением законов в угольной отрасли", - сказал Краснов.
Он пояснил, что подобные прокуратуры давно функционируют в Кузбассе и Коми, "демонстрируя эффективность предметного подхода к организации надзора в сфере промышленной безопасности".
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