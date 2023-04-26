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В Донбассе создадут прокуратуру по надзору в сфере угольной отрасли
В Донбассе создадут прокуратуру по надзору в сфере угольной отрасли - РИА Новости, 26.04.2023
В Донбассе создадут прокуратуру по надзору в сфере угольной отрасли
Низкий уровень безопасности шахт Донбасса вызывает особую тревогу, там будет создана специализированная прокуратура по надзору в сфере угольной отрасли, сообщил РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T11:08
2023-04-26T11:08
2023-04-26T11:08
донбасс
россия
игорь краснов
экономика
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Низкий уровень безопасности шахт Донбасса вызывает особую тревогу, там будет создана специализированная прокуратура по надзору в сфере угольной отрасли, сообщил во время ежегодного отчета в Совфеде генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. "Особую тревогу сейчас вызывают изношенное оборудование, отсутствие современных систем контроля, средств защиты и в целом низкий уровень безопасности на шахтах Донбасса. В таких условиях мною принято решение о создании в этом регионе специализированной прокуратуры по надзору за исполнением законов в угольной отрасли", - сказал Краснов. Он пояснил, что подобные прокуратуры давно функционируют в Кузбассе и Коми, "демонстрируя эффективность предметного подхода к организации надзора в сфере промышленной безопасности".
https://ria.ru/20230425/vsu-1867650521.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, россия, игорь краснов, экономика
Донбасс, Россия, Игорь Краснов, Экономика
В Донбассе создадут прокуратуру по надзору в сфере угольной отрасли
Генпрокурор Краснов: в Донбассе создадут прокуратуру по надзору в сфере угольной отрасли