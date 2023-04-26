https://ria.ru/20230426/desantis-1867758096.html

Губернатор Флориды призвал к прекращению огня на Украине

Губернатор Флориды призвал к прекращению огня на Украине - РИА Новости, 26.04.2023

Губернатор Флориды призвал к прекращению огня на Украине

Потенциальный кандидат в президенты США от Республиканской партии, губернатор Флориды Рон Десантис призвал к прекращению огня на Украине. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T03:05

2023-04-26T03:05

2023-04-26T03:05

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флорида

рон десантис

владимир путин

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Потенциальный кандидат в президенты США от Республиканской партии, губернатор Флориды Рон Десантис призвал к прекращению огня на Украине. В интервью газете Nikkei Asia он отметил, что конфликт в стране может стать затяжным. "Вы не хотите оказаться в ситуации как при битве при Вердене (битва между французскими и немецкими войсками во время Первой мировой войны), когда у вас огромные потери, большие расходы и в конечном итоге безвыходное положение. Все заинтересованы в том, чтобы попытаться достичь момента, когда мы можем добиться прекращения огня", - подчеркнул Десантис. При этом он отметил, что европейцы должны быть более активными в украинском вопросе. "Есть некоторые, которые что-то делают... Но Германия, они ничего не делают", - добавил он. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230425/kontrnastuplenie-1867714784.html

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украина, россия, флорида, рон десантис, владимир путин, в мире