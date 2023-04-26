https://ria.ru/20230426/dengi-1867993359.html
Кремль пообещал Польше ответ на изъятие денег со счетов посольства России
Кремль пообещал Польше ответ на изъятие денег со счетов посольства России - РИА Новости, 26.04.2023
Кремль пообещал Польше ответ на изъятие денег со счетов посольства России
Москва ответит на решение Варшавы изъять деньги со счетов посольства и торгового представительства России, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T21:45
2023-04-26T21:45
2023-04-26T22:57
польша
варшава
москва
санкции в отношении россии
дмитрий песков
россия
в мире
сергей андреев
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Москва ответит на решение Варшавы изъять деньги со счетов посольства и торгового представительства России, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Об изъятии польской прокуратурой средств со счетов отечественных учреждений в банке Santander сообщил сегодня глава дипмиссии Сергей Андреев. Вслед за этим кредитная организация прекратила сотрудничество с посольством и закрыла счета по подозрению, что их якобы могут использовать для отмывания денег или терроризма.Дипломат уточнил, что речь идет о значительных средствах, которые были как в долларах США, так и в польских злотых. Он оценил произошедшее как грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях.Это не первое посягательство Варшавы на имущество российского диппредставительства. В ноябре польские власти отобрали у посольства базу отдыха под Варшавой, предварительно расторгнув договор аренды из-за "неуплаты". При этом в дипмиссии пояснили, что не могли платить за аренду, так как республика заморозила счета посольства.Весной прошлого года польские власти заняли здание по адресу Собеского, 100, находящееся в российской дипломатической собственности. Мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что хочет передать его украинским беженцам.До этого МИД Польши также сообщал, что обратился в государственные органы с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении России, то есть объектов недвижимости, расположенных по адресу: Собеского, 100, и Келецкая, 45". В здании по адресу Келецкая, 45, находится школа при посольстве России в Польше. В здании по адресу Собеского, 100, ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта.Тогда официальный представитель МИД Мария Захарова назвала захват российской дипломатической собственности в Варшаве грубейшим нарушением международного права.
https://ria.ru/20230210/polsha-1851042461.html
https://ria.ru/20221103/polsha-1828971673.html
https://ria.ru/20230425/medvedev-1867530779.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, варшава, москва, санкции в отношении россии, дмитрий песков, россия, в мире, сергей андреев, рафал тшасковски
Польша, Варшава, Москва, Санкции в отношении России, Дмитрий Песков, Россия, В мире, Сергей Андреев, Рафал Тшасковски
Кремль пообещал Польше ответ на изъятие денег со счетов посольства России
Песков: Москва примет меры после решения Варшавы изъять деньги со счетов посольства России
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Москва ответит на решение Варшавы изъять деньги со счетов посольства и торгового представительства России, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Обязательно стоит", — сказал он, отвечая на вопрос, нужно ли Польше ждать ответных мер с российской стороны.
Об изъятии польской прокуратурой средств со счетов отечественных учреждений в банке Santander сообщил сегодня глава дипмиссии Сергей Андреев
. Вслед за этим кредитная организация прекратила сотрудничество с посольством и закрыла счета по подозрению, что их якобы могут использовать для отмывания денег или терроризма.
Дипломат уточнил, что речь идет о значительных средствах, которые были как в долларах США
, так и в польских злотых. Он оценил произошедшее как грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях.
МИД Польши затягивает выдачу виз сотрудникам посольства России
Это не первое посягательство Варшавы на имущество российского диппредставительства. В ноябре польские власти отобрали у посольства базу отдыха под Варшавой, предварительно расторгнув договор аренды из-за "неуплаты". При этом в дипмиссии пояснили, что не могли платить за аренду, так как республика заморозила счета посольства.
Весной прошлого года польские власти заняли здание по адресу Собеского, 100, находящееся в российской дипломатической собственности. Мэр Варшавы Рафал Тшасковский
заявил, что хочет передать его украинским беженцам.
Посольство заявит МИД Польши протест из-за незаконного изъятия базы отдыха
До этого МИД Польши также сообщал, что обратился в государственные органы с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении России, то есть объектов недвижимости, расположенных по адресу: Собеского, 100, и Келецкая, 45". В здании по адресу Келецкая, 45, находится школа при посольстве России в Польше. В здании по адресу Собеского, 100, ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта.
Тогда официальный представитель МИД Мария Захарова
назвала захват российской дипломатической собственности в Варшаве грубейшим нарушением международного права.
Медведев назвал изъятие российских активов на Западе беспределом