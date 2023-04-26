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Кремль пообещал Польше ответ на изъятие денег со счетов посольства России - РИА Новости, 26.04.2023
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21:45 26.04.2023 (обновлено: 22:57 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/dengi-1867993359.html
Кремль пообещал Польше ответ на изъятие денег со счетов посольства России
Кремль пообещал Польше ответ на изъятие денег со счетов посольства России - РИА Новости, 26.04.2023
Кремль пообещал Польше ответ на изъятие денег со счетов посольства России
Москва ответит на решение Варшавы изъять деньги со счетов посольства и торгового представительства России, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T21:45
2023-04-26T22:57
польша
варшава
москва
санкции в отношении россии
дмитрий песков
россия
в мире
сергей андреев
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Москва ответит на решение Варшавы изъять деньги со счетов посольства и торгового представительства России, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Об изъятии польской прокуратурой средств со счетов отечественных учреждений в банке Santander сообщил сегодня глава дипмиссии Сергей Андреев. Вслед за этим кредитная организация прекратила сотрудничество с посольством и закрыла счета по подозрению, что их якобы могут использовать для отмывания денег или терроризма.Дипломат уточнил, что речь идет о значительных средствах, которые были как в долларах США, так и в польских злотых. Он оценил произошедшее как грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях.Это не первое посягательство Варшавы на имущество российского диппредставительства. В ноябре польские власти отобрали у посольства базу отдыха под Варшавой, предварительно расторгнув договор аренды из-за "неуплаты". При этом в дипмиссии пояснили, что не могли платить за аренду, так как республика заморозила счета посольства.Весной прошлого года польские власти заняли здание по адресу Собеского, 100, находящееся в российской дипломатической собственности. Мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что хочет передать его украинским беженцам.До этого МИД Польши также сообщал, что обратился в государственные органы с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении России, то есть объектов недвижимости, расположенных по адресу: Собеского, 100, и Келецкая, 45". В здании по адресу Келецкая, 45, находится школа при посольстве России в Польше. В здании по адресу Собеского, 100, ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта.Тогда официальный представитель МИД Мария Захарова назвала захват российской дипломатической собственности в Варшаве грубейшим нарушением международного права.
https://ria.ru/20230210/polsha-1851042461.html
https://ria.ru/20221103/polsha-1828971673.html
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польша, варшава, москва, санкции в отношении россии, дмитрий песков, россия, в мире, сергей андреев, рафал тшасковски
Польша, Варшава, Москва, Санкции в отношении России, Дмитрий Песков, Россия, В мире, Сергей Андреев, Рафал Тшасковски
Кремль пообещал Польше ответ на изъятие денег со счетов посольства России

Песков: Москва примет меры после решения Варшавы изъять деньги со счетов посольства России

© Фото : Посольство России в ПольшеЗдание посольства России в Варшаве
Здание посольства России в Варшаве - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© Фото : Посольство России в Польше
Здание посольства России в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Москва ответит на решение Варшавы изъять деньги со счетов посольства и торгового представительства России, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«

"Обязательно стоит", — сказал он, отвечая на вопрос, нужно ли Польше ждать ответных мер с российской стороны.

Об изъятии польской прокуратурой средств со счетов отечественных учреждений в банке Santander сообщил сегодня глава дипмиссии Сергей Андреев. Вслед за этим кредитная организация прекратила сотрудничество с посольством и закрыла счета по подозрению, что их якобы могут использовать для отмывания денег или терроризма.
Дипломат уточнил, что речь идет о значительных средствах, которые были как в долларах США, так и в польских злотых. Он оценил произошедшее как грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях.
МИД Польши - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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Это не первое посягательство Варшавы на имущество российского диппредставительства. В ноябре польские власти отобрали у посольства базу отдыха под Варшавой, предварительно расторгнув договор аренды из-за "неуплаты". При этом в дипмиссии пояснили, что не могли платить за аренду, так как республика заморозила счета посольства.
Весной прошлого года польские власти заняли здание по адресу Собеского, 100, находящееся в российской дипломатической собственности. Мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что хочет передать его украинским беженцам.
Здание посольства России в Варшаве - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Посольство заявит МИД Польши протест из-за незаконного изъятия базы отдыха
3 ноября 2022, 14:08
До этого МИД Польши также сообщал, что обратился в государственные органы с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении России, то есть объектов недвижимости, расположенных по адресу: Собеского, 100, и Келецкая, 45". В здании по адресу Келецкая, 45, находится школа при посольстве России в Польше. В здании по адресу Собеского, 100, ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта.
Тогда официальный представитель МИД Мария Захарова назвала захват российской дипломатической собственности в Варшаве грубейшим нарушением международного права.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Медведев назвал изъятие российских активов на Западе беспределом
25 апреля, 11:17
 
ПольшаВаршаваМоскваСанкции в отношении РоссииДмитрий ПесковРоссияВ миреСергей АндреевРафал Тшасковски
 
 
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