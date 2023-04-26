https://ria.ru/20230426/delo-1867820816.html

На белгородца, поддержавшего авиаудар по нефтебазе, завели уголовное дело

На белгородца, поддержавшего авиаудар по нефтебазе, завели уголовное дело - РИА Новости, 26.04.2023

На белгородца, поддержавшего авиаудар по нефтебазе, завели уголовное дело

Следователями возбуждено уголовное дело на жителя Белгорода, который в интернете оправдывал украинский авиаудар по местной нефтебазе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T12:00

2023-04-26T12:00

2023-04-26T12:00

происшествия

белгород

россия

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БЕЛГОРОД, 26 апр - РИА Новости. Следователями возбуждено уголовное дело на жителя Белгорода, который в интернете оправдывал украинский авиаудар по местной нефтебазе, сообщает пресс-служба регионального УФСБ. Установлено, что материалы, содержащие высказывания, направленные на оправдание терроризма, были размещены фигурантом в публичной группе социальной сети "ВКонтакте" - в частности, под видеозаписью "Атака нефтебазы Белгорода 1.04.22". "На основании имеющихся материалов следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма)", - говорится в релизе. Расследование уголовного дела продолжается. Первого апреля 2022 года рано утром произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. В экстренных службах сообщили, что горели восемь резервуаров с топливом. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" заявили, что пострадавших в результате пожара нет. Позже Минобороны сообщило, что два вертолета Украины нанесли удар по гражданскому объекту на окраине Белгороде, в результате попадания ракет отдельные резервуары были повреждены и загорелись, при этом никакого отношения к ВС РФ нефтебаза не имеет.

https://ria.ru/20230425/grazhdanstvo-1867540368.html

https://ria.ru/20230412/diskreditatsiya-1864832935.html

белгород

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, белгород, россия