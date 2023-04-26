На белгородца, поддержавшего авиаудар по нефтебазе, завели уголовное дело
На жителя Белгорода, поддержавшего авиаудар ВСУ по нефтебазе, завели уголовное дело
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкАвтомобили противопожарной службы МЧС РФ на месте тушения пожара на нефтебазе в Белгороде. Кадр видео
Автомобили противопожарной службы МЧС РФ на месте тушения пожара на нефтебазе в Белгороде. Кадр видео
БЕЛГОРОД, 26 апр - РИА Новости. Следователями возбуждено уголовное дело на жителя Белгорода, который в интернете оправдывал украинский авиаудар по местной нефтебазе, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.
Установлено, что материалы, содержащие высказывания, направленные на оправдание терроризма, были размещены фигурантом в публичной группе социальной сети "ВКонтакте" - в частности, под видеозаписью "Атака нефтебазы Белгорода 1.04.22".
"На основании имеющихся материалов следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма)", - говорится в релизе.
Расследование уголовного дела продолжается.
Первого апреля 2022 года рано утром произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. В экстренных службах сообщили, что горели восемь резервуаров с топливом. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" заявили, что пострадавших в результате пожара нет.
Позже Минобороны сообщило, что два вертолета Украины нанесли удар по гражданскому объекту на окраине Белгороде, в результате попадания ракет отдельные резервуары были повреждены и загорелись, при этом никакого отношения к ВС РФ нефтебаза не имеет.