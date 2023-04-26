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Названы регионы России, в которые полетят чартеры этим летом - РИА Новости, 26.04.2023
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Туризм
 
16:45 26.04.2023 (обновлено: 16:46 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/chartery-1867876840.html
Названы регионы России, в которые полетят чартеры этим летом
Названы регионы России, в которые полетят чартеры этим летом - РИА Новости, 26.04.2023
Названы регионы России, в которые полетят чартеры этим летом
Крупный федеральный туроператор анонсировал запуск чартерных рейсов в шесть регионов России, сообщает АТОР. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T16:45
2023-04-26T16:46
туризм
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туризм
туристы
уральские авиалинии
ассоциация туроператоров россии (атор)
байкал
казань
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Крупный федеральный туроператор анонсировал запуск чартерных рейсов в шесть регионов России, сообщает АТОР.Компания FUN&amp;SUN объявила о продолжении летних чартерных программ в грядущем туристическом сезоне. Так, планируются рейсы на Байкал (Республика Бурятия), Алтай, в Карелию, Казань, республики Северного Кавказа.Полетная программа из Москвы в Казань на крыльях авиакомпании "Уральские авиалинии" стартует 9 июня и продлится до 26 августа. Вылеты запланированы еженедельно, по пятницам и вторникам.Чартеры из Москвы в Дагестан будут организованы в два этапа. На майские праздники (29 апреля – 11 мая) туристам предложат короткие туры, а с 3 июня также с "Уральскими авиалиниями" стартует полноценная летняя программа. Чартеры в Махачкалу будут выполнятся еженедельно по субботам до 26 августа.С 8 июня стартует программа из Москвы в Карелию. До 27 августа на маршруте Москва-Петрозаводск-Москва еженедельно по четвергам и воскресеньям запланированы рейсы "Уральцев".Эта же авиакомпания будет выполнять туристические полеты на Алтай (аэропорт Горно-Алтайск). Рейсы из Москвы будут осуществляться с 11 июня до 10 сентября по воскресеньям.Полетная программа из Москвы на Байкал в Республику Бурятия стартует 24 июня: вылеты по субботам с прибытием в воскресенье запланированы до 2 сентября. Туристам предложат и комбинированные туры Отдых на Байкале с посещением Монголии. Запланировано три заезда: 5 июля, 29 июля, 19 августа.
https://ria.ru/20230310/chartery-1856937552.html
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республика карелия
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новости - туризм, туризм, туристы, уральские авиалинии, ассоциация туроператоров россии (атор), байкал, казань, республика дагестан, республика карелия, горно-алтайск, куда можно лететь, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Уральские авиалинии, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Байкал, Казань, Республика Дагестан, Республика Карелия, Горно-Алтайск, куда можно лететь, отдых в России
Названы регионы России, в которые полетят чартеры этим летом

Крупный туроператор рассказал, в какие регионы России поставит чартерные рейсы

© РИА Новости / Максим БогодвидСамолет совершает посадку в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая
Самолет совершает посадку в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Крупный федеральный туроператор анонсировал запуск чартерных рейсов в шесть регионов России, сообщает АТОР.
Компания FUN&SUN объявила о продолжении летних чартерных программ в грядущем туристическом сезоне. Так, планируются рейсы на Байкал (Республика Бурятия), Алтай, в Карелию, Казань, республики Северного Кавказа.
Полетная программа из Москвы в Казань на крыльях авиакомпании "Уральские авиалинии" стартует 9 июня и продлится до 26 августа. Вылеты запланированы еженедельно, по пятницам и вторникам.
Чартеры из Москвы в Дагестан будут организованы в два этапа. На майские праздники (29 апреля – 11 мая) туристам предложат короткие туры, а с 3 июня также с "Уральскими авиалиниями" стартует полноценная летняя программа. Чартеры в Махачкалу будут выполнятся еженедельно по субботам до 26 августа.
С 8 июня стартует программа из Москвы в Карелию. До 27 августа на маршруте Москва-Петрозаводск-Москва еженедельно по четвергам и воскресеньям запланированы рейсы "Уральцев".
Эта же авиакомпания будет выполнять туристические полеты на Алтай (аэропорт Горно-Алтайск). Рейсы из Москвы будут осуществляться с 11 июня до 10 сентября по воскресеньям.
Полетная программа из Москвы на Байкал в Республику Бурятия стартует 24 июня: вылеты по субботам с прибытием в воскресенье запланированы до 2 сентября. Туристам предложат и комбинированные туры Отдых на Байкале с посещением Монголии. Запланировано три заезда: 5 июля, 29 июля, 19 августа.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыУральские авиалинииАссоциация туроператоров России (АТОР)БайкалКазаньРеспублика ДагестанРеспублика КарелияГорно-Алтайсккуда можно лететьотдых в России
 
 
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