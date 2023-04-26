https://ria.ru/20230426/chartery-1867876840.html

Названы регионы России, в которые полетят чартеры этим летом

Названы регионы России, в которые полетят чартеры этим летом - РИА Новости, 26.04.2023

Названы регионы России, в которые полетят чартеры этим летом

Крупный федеральный туроператор анонсировал запуск чартерных рейсов в шесть регионов России, сообщает АТОР. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T16:45

2023-04-26T16:45

2023-04-26T16:46

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Крупный федеральный туроператор анонсировал запуск чартерных рейсов в шесть регионов России, сообщает АТОР.Компания FUN&SUN объявила о продолжении летних чартерных программ в грядущем туристическом сезоне. Так, планируются рейсы на Байкал (Республика Бурятия), Алтай, в Карелию, Казань, республики Северного Кавказа.Полетная программа из Москвы в Казань на крыльях авиакомпании "Уральские авиалинии" стартует 9 июня и продлится до 26 августа. Вылеты запланированы еженедельно, по пятницам и вторникам.Чартеры из Москвы в Дагестан будут организованы в два этапа. На майские праздники (29 апреля – 11 мая) туристам предложат короткие туры, а с 3 июня также с "Уральскими авиалиниями" стартует полноценная летняя программа. Чартеры в Махачкалу будут выполнятся еженедельно по субботам до 26 августа.С 8 июня стартует программа из Москвы в Карелию. До 27 августа на маршруте Москва-Петрозаводск-Москва еженедельно по четвергам и воскресеньям запланированы рейсы "Уральцев".Эта же авиакомпания будет выполнять туристические полеты на Алтай (аэропорт Горно-Алтайск). Рейсы из Москвы будут осуществляться с 11 июня до 10 сентября по воскресеньям.Полетная программа из Москвы на Байкал в Республику Бурятия стартует 24 июня: вылеты по субботам с прибытием в воскресенье запланированы до 2 сентября. Туристам предложат и комбинированные туры Отдых на Байкале с посещением Монголии. Запланировано три заезда: 5 июля, 29 июля, 19 августа.

https://ria.ru/20230310/chartery-1856937552.html

байкал

казань

республика карелия

горно-алтайск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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