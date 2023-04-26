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Внук Буденного анонсировал публикацию записей песен в исполнении маршала - РИА Новости, 26.04.2023
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04:06 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/budennyy-1867760285.html
Внук Буденного анонсировал публикацию записей песен в исполнении маршала
Внук Буденного анонсировал публикацию записей песен в исполнении маршала - РИА Новости, 26.04.2023
Внук Буденного анонсировал публикацию записей песен в исполнении маршала
Записи песен под гармонь в исполнении маршала Семена Буденного опубликуют в этом году, вероятно, к 50-летию со дня смерти полководца, в октябре 2023 года,... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T04:06
2023-04-26T04:06
элвис пресли
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Записи песен под гармонь в исполнении маршала Семена Буденного опубликуют в этом году, вероятно, к 50-летию со дня смерти полководца, в октябре 2023 года, заявил РИА Новости его внук Алексей Буденный. Накануне отмечалось 140 лет со дня рождения одного из первых маршалов Советского Союза Семена Буденного. Среди прочего легендарный полководец был известен своей любовью играть на гармони, которую всегда брал с собой на фронт. В советское время даже выпускались пластинки с его исполнением, однако без указания, что поет именно полководец. "Возможно, сейчас просто пластинки особо не издают, нужно подумать о других носителях. Я займусь этим, постараюсь в этом году – 26 октября отмечается еще и 50-летие со дня смерти Буденного, постараемся что-то к этому времени выложить (в интернет)", - сказал внук маршала. Говоря о музыкальных вкусах своего легендарного деда, собеседник агентства отметил, что до последних лет своей жизни маршал Буденный любил песни авторства братьев Покрасс (Самуил, Дмитрий и Даниил), которые напоминали ему о молодости и службе в Красной армии. При этом внук Буденного отметил, что модные веяния 1950-60-х годов (Элвис Пресли, Фрэнк Синатра, The Beatles и так далее) обходили его стороной. "Не уверен, что он вообще о них знал. У нас была своя культура, и в принципе Семен Михайлович больше всего любил слушать то, что играл сам. Садился, брал гармонь и пел песни, любимая у него была – "Донской казачок", - рассказал Алексей Буденный. Семен Буденный (1883-1973) - один из первых маршалов СССР, трижды Герой Советского Союза, кавалер Георгиевского креста всех степеней. Он командовал Первой конной армией Красной Армии в годы Гражданской войны в России, был одним из ключевых организаторов красной кавалерии. Бойцы Первой конной армии известны под собирательным названием "буденовцы".
https://ria.ru/20230426/budennyy-1867758580.html
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элвис пресли, фрэнк синатра, россия, the beatles, ссср
Элвис Пресли, Фрэнк Синатра, Россия, The Beatles, СССР
Внук Буденного анонсировал публикацию записей песен в исполнении маршала

Внук Буденного сообщил, что в этом году опубликуют песни под гармонь в исполнении маршала

© РИА Новости / Василий Малышев | Перейти в медиабанкСемен Михайлович Буденный
Семен Михайлович Буденный - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Василий Малышев
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Семен Михайлович Буденный. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Записи песен под гармонь в исполнении маршала Семена Буденного опубликуют в этом году, вероятно, к 50-летию со дня смерти полководца, в октябре 2023 года, заявил РИА Новости его внук Алексей Буденный.
Накануне отмечалось 140 лет со дня рождения одного из первых маршалов Советского Союза Семена Буденного. Среди прочего легендарный полководец был известен своей любовью играть на гармони, которую всегда брал с собой на фронт. В советское время даже выпускались пластинки с его исполнением, однако без указания, что поет именно полководец.
Командующий парадом, маршал Советского Союза Семен Михайлович Буденный на Красной площади в Москве. 7 ноября 1937 года - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
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"Возможно, сейчас просто пластинки особо не издают, нужно подумать о других носителях. Я займусь этим, постараюсь в этом году – 26 октября отмечается еще и 50-летие со дня смерти Буденного, постараемся что-то к этому времени выложить (в интернет)", - сказал внук маршала.
Говоря о музыкальных вкусах своего легендарного деда, собеседник агентства отметил, что до последних лет своей жизни маршал Буденный любил песни авторства братьев Покрасс (Самуил, Дмитрий и Даниил), которые напоминали ему о молодости и службе в Красной армии.
При этом внук Буденного отметил, что модные веяния 1950-60-х годов (Элвис Пресли, Фрэнк Синатра, The Beatles и так далее) обходили его стороной.
"Не уверен, что он вообще о них знал. У нас была своя культура, и в принципе Семен Михайлович больше всего любил слушать то, что играл сам. Садился, брал гармонь и пел песни, любимая у него была – "Донской казачок", - рассказал Алексей Буденный.
Семен Буденный (1883-1973) - один из первых маршалов СССР, трижды Герой Советского Союза, кавалер Георгиевского креста всех степеней. Он командовал Первой конной армией Красной Армии в годы Гражданской войны в России, был одним из ключевых организаторов красной кавалерии. Бойцы Первой конной армии известны под собирательным названием "буденовцы".
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В Москве открыли мемориальную доску маршалу Буденному
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Элвис ПреслиФрэнк СинатраРоссияThe BeatlesСССР
 
 
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