https://ria.ru/20230426/budennyy-1867760285.html

Внук Буденного анонсировал публикацию записей песен в исполнении маршала

Внук Буденного анонсировал публикацию записей песен в исполнении маршала - РИА Новости, 26.04.2023

Внук Буденного анонсировал публикацию записей песен в исполнении маршала

Записи песен под гармонь в исполнении маршала Семена Буденного опубликуют в этом году, вероятно, к 50-летию со дня смерти полководца, в октябре 2023 года,... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T04:06

2023-04-26T04:06

2023-04-26T04:06

элвис пресли

фрэнк синатра

россия

the beatles

ссср

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Записи песен под гармонь в исполнении маршала Семена Буденного опубликуют в этом году, вероятно, к 50-летию со дня смерти полководца, в октябре 2023 года, заявил РИА Новости его внук Алексей Буденный. Накануне отмечалось 140 лет со дня рождения одного из первых маршалов Советского Союза Семена Буденного. Среди прочего легендарный полководец был известен своей любовью играть на гармони, которую всегда брал с собой на фронт. В советское время даже выпускались пластинки с его исполнением, однако без указания, что поет именно полководец. "Возможно, сейчас просто пластинки особо не издают, нужно подумать о других носителях. Я займусь этим, постараюсь в этом году – 26 октября отмечается еще и 50-летие со дня смерти Буденного, постараемся что-то к этому времени выложить (в интернет)", - сказал внук маршала. Говоря о музыкальных вкусах своего легендарного деда, собеседник агентства отметил, что до последних лет своей жизни маршал Буденный любил песни авторства братьев Покрасс (Самуил, Дмитрий и Даниил), которые напоминали ему о молодости и службе в Красной армии. При этом внук Буденного отметил, что модные веяния 1950-60-х годов (Элвис Пресли, Фрэнк Синатра, The Beatles и так далее) обходили его стороной. "Не уверен, что он вообще о них знал. У нас была своя культура, и в принципе Семен Михайлович больше всего любил слушать то, что играл сам. Садился, брал гармонь и пел песни, любимая у него была – "Донской казачок", - рассказал Алексей Буденный. Семен Буденный (1883-1973) - один из первых маршалов СССР, трижды Герой Советского Союза, кавалер Георгиевского креста всех степеней. Он командовал Первой конной армией Красной Армии в годы Гражданской войны в России, был одним из ключевых организаторов красной кавалерии. Бойцы Первой конной армии известны под собирательным названием "буденовцы".

https://ria.ru/20230426/budennyy-1867758580.html

https://ria.ru/20230425/budennyy-1867656171.html

россия

ссср

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элвис пресли, фрэнк синатра, россия, the beatles, ссср