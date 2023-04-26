https://ria.ru/20230426/budennyy-1867758580.html

Внук Буденного: в седло маршала в Гражданскую войну попало более 100 пуль

Внук Буденного: в седло маршала в Гражданскую войну попало более 100 пуль - РИА Новости, 26.04.2023

Внук Буденного: в седло маршала в Гражданскую войну попало более 100 пуль

Более ста пуль - один килограмм - попало в седло легендарного советского военачальника, командира Первой конной армии Семена Буденного, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T03:25

2023-04-26T03:25

2023-04-26T03:40

россия

ссср

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Более ста пуль - один килограмм - попало в седло легендарного советского военачальника, командира Первой конной армии Семена Буденного, рассказал РИА Новости внук полководца Алексей Буденный. Во вторник отмечалось 140 лет со дня рождения одного из первых маршалов Советского Союза Семена Буденного. В честь этой даты на здании Общевойсковой академии ВС РФ имени Фрунзе установили мемориальную доску с изображением полководца. "В музее советской армии (сегодня Центральный музей Вооруженных сил РФ – ред.) хранится боевое седло моего деда, в котором насчитали килограмм пуль. Если одна пуля весит 9 грамм, то легко посчитать, сколько в него попало – где-то больше 100. Это боевое седло времен Гражданской войны, когда Буденный сам ходил в атаку", - рассказал внук Буденного. Семен Буденный (1883-1973) - один из первых маршалов СССР, трижды Герой Советского Союза, кавалер Георгиевского креста всех степеней. Он командовал Первой конной армией Красной Армии в годы Гражданской войны в России, был одним из ключевых организаторов красной кавалерии. Бойцы Первой конной армии известны под собирательным названием "буденовцы".

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россия, ссср