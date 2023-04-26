https://ria.ru/20230426/britaniya-1867768899.html

СМИ: ЕС предостерег Британию от депортации мигрантов в Руанду

СМИ: ЕС предостерег Британию от депортации мигрантов в Руанду - РИА Новости, 26.04.2023

СМИ: ЕС предостерег Британию от депортации мигрантов в Руанду

Евросоюз в частном порядке предостерег Великобританию от любых попыток обойти решения Европейского суда по правам человека, чтобы депортировать просителей... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T07:55

2023-04-26T07:55

2023-04-26T07:55

руанда

евросоюз

европейский суд по правам человека (еспч)

великобритания

ла-манш

в мире

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Евросоюз в частном порядке предостерег Великобританию от любых попыток обойти решения Европейского суда по правам человека, чтобы депортировать просителей убежища в Руанду, сообщает газета Politico со ссылкой на нескольких высокопоставленных дипломатов. Газета уточняет, что Европейская комиссия и официальные лица государств-членов ЕС неоднократно выражали озабоченность по поводу законопроекта о незаконной миграции. Отмечается, что в соответствии с документом любой прибывший в Соединенное Королевство гражданин будет депортирован, даже если он попросит об убежище. Согласно данным дипломата одной из стран ЕС, Лондон принял к сведению предупреждения. Великобритания и Руанда 13 апреля 2022 года подписали миграционное соглашение, по которому лица, признанные британским правительством нелегальными мигрантами или лицами, ищущими убежище, будут депортированы в Руанду для обработки документов, получения убежища и релокации. План вызвал критику как правозащитных организаций, так и некоторых политиков, которые считают, что мера не поможет остановить поток нелегальных мигрантов, которые пытаются прибыть в Великобританию на небольших лодках через Ла-Манш из Франции. Первая высылка мигрантов из Британии в Руанду должна была состояться вечером 14 июня 2022 года. Однако рейс был отменен в последний момент из-за вынесенного ЕСПЧ решения, которым Британия осталась крайне недовольна. Телеканал Sky News сообщал, что Великобритания заплатила Руанде 120 миллионов фунтов стерлингов за несостоявшуюся перевозку мигрантов в африканскую страну. В марте 2023 глава МВД Великобритании Суэлла Браверман и глава МИД Руанды Венсан Бирута подписали обновленную версию миграционного соглашения. До этого Браверман представила в парламенте Великобритании законопроект, согласно которому люди, незаконно прибывшие в Британию на лодках через Ла-Манш, будут высылаться в третью "безопасную" страну, например, в Руанду, и не будут иметь права вернуться в Соединенное Королевство. Прошение убежища станет возможным только в исключительных случаях. Кроме того, Британия намерена ограничить число принимаемых ежегодно беженцев.

https://ria.ru/20230411/tunis-1864494935.html

https://ria.ru/20230407/migranty-1863720287.html

руанда

великобритания

ла-манш

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руанда, евросоюз, европейский суд по правам человека (еспч), великобритания, ла-манш, в мире