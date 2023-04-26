СМИ: ЕС предостерег Британию от депортации мигрантов в Руанду
Politico: ЕС в частном порядке предостерег Британию от депортации мигрантов в Руанду
© AP Photo / Kin CheungПрохожие в районе Саутхолл в Лондоне
© AP Photo / Kin Cheung
Прохожие в районе Саутхолл в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Евросоюз в частном порядке предостерег Великобританию от любых попыток обойти решения Европейского суда по правам человека, чтобы депортировать просителей убежища в Руанду, сообщает газета Politico со ссылкой на нескольких высокопоставленных дипломатов.
Газета уточняет, что Европейская комиссия и официальные лица государств-членов ЕС неоднократно выражали озабоченность по поводу законопроекта о незаконной миграции. Отмечается, что в соответствии с документом любой прибывший в Соединенное Королевство гражданин будет депортирован, даже если он попросит об убежище.
Согласно данным дипломата одной из стран ЕС, Лондон принял к сведению предупреждения.
Великобритания и Руанда 13 апреля 2022 года подписали миграционное соглашение, по которому лица, признанные британским правительством нелегальными мигрантами или лицами, ищущими убежище, будут депортированы в Руанду для обработки документов, получения убежища и релокации.
План вызвал критику как правозащитных организаций, так и некоторых политиков, которые считают, что мера не поможет остановить поток нелегальных мигрантов, которые пытаются прибыть в Великобританию на небольших лодках через Ла-Манш из Франции. Первая высылка мигрантов из Британии в Руанду должна была состояться вечером 14 июня 2022 года. Однако рейс был отменен в последний момент из-за вынесенного ЕСПЧ решения, которым Британия осталась крайне недовольна. Телеканал Sky News сообщал, что Великобритания заплатила Руанде 120 миллионов фунтов стерлингов за несостоявшуюся перевозку мигрантов в африканскую страну.
В марте 2023 глава МВД Великобритании Суэлла Браверман и глава МИД Руанды Венсан Бирута подписали обновленную версию миграционного соглашения. До этого Браверман представила в парламенте Великобритании законопроект, согласно которому люди, незаконно прибывшие в Британию на лодках через Ла-Манш, будут высылаться в третью "безопасную" страну, например, в Руанду, и не будут иметь права вернуться в Соединенное Королевство. Прошение убежища станет возможным только в исключительных случаях. Кроме того, Британия намерена ограничить число принимаемых ежегодно беженцев.