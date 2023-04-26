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Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 80 долларов впервые с 31 марта - РИА Новости, 26.04.2023
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14:57 26.04.2023 (обновлено: 15:07 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/brent-1867878876.html
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 80 долларов впервые с 31 марта
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 80 долларов впервые с 31 марта - РИА Новости, 26.04.2023
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 80 долларов впервые с 31 марта
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 80 долларов за баррель впервые с 31 марта, тем самым растеряв рост, наблюдавшийся после объявления рядом стран ОПЕК+ РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T14:57
2023-04-26T15:07
экономика
цены на нефть
саудовская аравия
россия
опек
brent
wti (нефть)
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 80 долларов за баррель впервые с 31 марта, тем самым растеряв рост, наблюдавшийся после объявления рядом стран ОПЕК+ о дополнительных сокращениях добычи нефти, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 14.59 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,67%, до 80,06 доллара за баррель, минутами ранее стоимость опускалась ниже 80 долларов впервые с 31 марта. Июньский фьючерс на WTI дешевеет на 0,39%, до 76,77 доллара.Ряд стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, 2 апреля заявили, что дополнительно сократят добычу с мая по конец 2023 года - суммарно на 1,16 миллиона баррелей в сутки (сверх текущих квот). Шаг был назван превентивным, чтобы "поддержать стабильность рынка". Россия при этом продлила свое добровольное сокращение добычи на 0,5 миллиона баррелей в сутки также до конца года. Цены на нефть отреагировали на эти новости ростом - почти с 80 долларов за баррель марки Brent примерно до 85 долларов, а в какой-то момент это сырье стоило и выше 86 долларов.Сразу после решения организации стоимость нефти марки Brent подскочила на 6,47% за сутки, достигнув 86,44 доллара за баррель.
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экономика, цены на нефть, саудовская аравия, россия, опек, brent, wti (нефть)
Экономика, Цены на нефть, Саудовская Аравия, Россия, ОПЕК, Brent, WTI (нефть)
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 80 долларов впервые с 31 марта

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 80 долларов за баррель впервые с 31 марта

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 80 долларов за баррель впервые с 31 марта, тем самым растеряв рост, наблюдавшийся после объявления рядом стран ОПЕК+ о дополнительных сокращениях добычи нефти, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.59 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,67%, до 80,06 доллара за баррель, минутами ранее стоимость опускалась ниже 80 долларов впервые с 31 марта. Июньский фьючерс на WTI дешевеет на 0,39%, до 76,77 доллара.
Ряд стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, 2 апреля заявили, что дополнительно сократят добычу с мая по конец 2023 года - суммарно на 1,16 миллиона баррелей в сутки (сверх текущих квот). Шаг был назван превентивным, чтобы "поддержать стабильность рынка". Россия при этом продлила свое добровольное сокращение добычи на 0,5 миллиона баррелей в сутки также до конца года. Цены на нефть отреагировали на эти новости ростом - почти с 80 долларов за баррель марки Brent примерно до 85 долларов, а в какой-то момент это сырье стоило и выше 86 долларов.
Сразу после решения организации стоимость нефти марки Brent подскочила на 6,47% за сутки, достигнув 86,44 доллара за баррель.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
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ЭкономикаЦены на нефтьСаудовская АравияРоссияОПЕКBrentWTI (нефть)
 
 
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