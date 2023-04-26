https://ria.ru/20230426/brent-1867878876.html

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 80 долларов впервые с 31 марта

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 80 долларов впервые с 31 марта - РИА Новости, 26.04.2023

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 80 долларов впервые с 31 марта

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 80 долларов за баррель впервые с 31 марта, тем самым растеряв рост, наблюдавшийся после объявления рядом стран ОПЕК+ РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T14:57

2023-04-26T14:57

2023-04-26T15:07

экономика

цены на нефть

саудовская аравия

россия

опек

brent

wti (нефть)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755654839_0:230:3232:2048_1920x0_80_0_0_89d58e36fde2ba3ce1f3ac4cc24d549c.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 80 долларов за баррель впервые с 31 марта, тем самым растеряв рост, наблюдавшийся после объявления рядом стран ОПЕК+ о дополнительных сокращениях добычи нефти, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 14.59 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,67%, до 80,06 доллара за баррель, минутами ранее стоимость опускалась ниже 80 долларов впервые с 31 марта. Июньский фьючерс на WTI дешевеет на 0,39%, до 76,77 доллара.Ряд стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, 2 апреля заявили, что дополнительно сократят добычу с мая по конец 2023 года - суммарно на 1,16 миллиона баррелей в сутки (сверх текущих квот). Шаг был назван превентивным, чтобы "поддержать стабильность рынка". Россия при этом продлила свое добровольное сокращение добычи на 0,5 миллиона баррелей в сутки также до конца года. Цены на нефть отреагировали на эти новости ростом - почти с 80 долларов за баррель марки Brent примерно до 85 долларов, а в какой-то момент это сырье стоило и выше 86 долларов.Сразу после решения организации стоимость нефти марки Brent подскочила на 6,47% за сутки, достигнув 86,44 доллара за баррель.

https://ria.ru/20230420/neft-1866763571.html

саудовская аравия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, саудовская аравия, россия, опек, brent, wti (нефть)