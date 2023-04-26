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Боррель и советник президента Бразилии обсудили конфликт на Украине
Боррель и советник президента Бразилии обсудили конфликт на Украине - РИА Новости, 26.04.2023
Боррель и советник президента Бразилии обсудили конфликт на Украине
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о "существенном обмене мнениями" о конфликте на Украине со старшим советником бразильского президента по внешней РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T05:34
2023-04-26T05:34
2023-04-26T05:34
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жозеп боррель
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о "существенном обмене мнениями" о конфликте на Украине со старшим советником бразильского президента по внешней политике Селсу Аморимом. По его словам, Брюссель хочет "справедливого мира" для Украины. "Поэтому я объяснил твердую решимость ЕС продолжить поддерживать Украину в ее обороне", - добавил глава дипломатии Евросоюза. Ранее глава президентского секретариата Бразилии Марсиу Маседу заявил, что президент Луис Инасиу Лула да Силва направит своего советника, бывшего министра иностранных дел Селсу Аморима, на Украину для встречи с Владимиром Зеленским. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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украина, россия, бразилия, жозеп боррель, владимир зеленский, евросоюз, нато, луис инасиу лула да силва, в мире
Украина, Россия, Бразилия, Жозеп Боррель, Владимир Зеленский, Евросоюз, НАТО, Луис Инасиу Лула да Силва, В мире
Боррель и советник президента Бразилии обсудили конфликт на Украине
Боррель заявил о "существенном обмене мнениями" об Украине с советником главы Бразилии