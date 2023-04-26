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Оператор дронов "БАС" подал заявку на сертификат эксплуатанта - РИА Новости, 26.04.2023
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19:25 26.04.2023 (обновлено: 20:27 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/bespilotniki-1867975919.html
Оператор дронов "БАС" подал заявку на сертификат эксплуатанта
Оператор дронов "БАС" подал заявку на сертификат эксплуатанта - РИА Новости, 26.04.2023
Оператор дронов "БАС" подал заявку на сертификат эксплуатанта
Первый в России оператор беспилотников с госучастием "БАС" подал заявку в Росавиацию на получение сертификата эксплуатанта, сообщает государственная... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T19:25
2023-04-26T20:27
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
гтлк
беспилотники
экономика
технологии
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Первый в России оператор беспилотников с госучастием "БАС" подал заявку в Росавиацию на получение сертификата эксплуатанта, сообщает государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК).ГТЛК уточняет, что сертификат эксплуатанта позволит ООО "БАС" оказывать коммерческие услуги с использованием БПЛА весом до 30 кг. В частности можно будет проводить аэрофотосъёмку, мониторинг объектов, осуществлять различные работы в сфере сельского хозяйства, оказывать услуги по передаче или усилению сигнала связи.
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россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), гтлк, беспилотники, экономика, технологии
Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), ГТЛК, Беспилотники, Экономика, Технологии
Оператор дронов "БАС" подал заявку на сертификат эксплуатанта

Первый оператор беспилотников с госучастием "БАС" подал заявку на сертификат эксплуатанта

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Первый в России оператор беспилотников с госучастием "БАС" подал заявку в Росавиацию на получение сертификата эксплуатанта, сообщает государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК).
«
"Первый в России оператор беспилотников с госучастием ООО "БАС" подало заявку в Росавиацию на получение сертификата эксплуатанта", - говорится в сообщении.
ГТЛК уточняет, что сертификат эксплуатанта позволит ООО "БАС" оказывать коммерческие услуги с использованием БПЛА весом до 30 кг. В частности можно будет проводить аэрофотосъёмку, мониторинг объектов, осуществлять различные работы в сфере сельского хозяйства, оказывать услуги по передаче или усилению сигнала связи.
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РоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ГТЛКБеспилотникиЭкономикаТехнологии
 
 
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