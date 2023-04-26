https://ria.ru/20230426/bespilotniki-1867975919.html
Оператор дронов "БАС" подал заявку на сертификат эксплуатанта
Оператор дронов "БАС" подал заявку на сертификат эксплуатанта - РИА Новости, 26.04.2023
Оператор дронов "БАС" подал заявку на сертификат эксплуатанта
Первый в России оператор беспилотников с госучастием "БАС" подал заявку в Росавиацию на получение сертификата эксплуатанта, сообщает государственная... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T19:25
2023-04-26T19:25
2023-04-26T20:27
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
гтлк
беспилотники
экономика
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831295681_0:0:3222:1813_1920x0_80_0_0_c06c2e9987ce980aa03df71e7bbc08b8.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Первый в России оператор беспилотников с госучастием "БАС" подал заявку в Росавиацию на получение сертификата эксплуатанта, сообщает государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК).ГТЛК уточняет, что сертификат эксплуатанта позволит ООО "БАС" оказывать коммерческие услуги с использованием БПЛА весом до 30 кг. В частности можно будет проводить аэрофотосъёмку, мониторинг объектов, осуществлять различные работы в сфере сельского хозяйства, оказывать услуги по передаче или усилению сигнала связи.
https://ria.ru/20230131/drony-1848683117.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831295681_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_d1422cfb40090c3daf4e872b5f4999d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), гтлк, беспилотники, экономика, технологии
Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), ГТЛК, Беспилотники, Экономика, Технологии
Оператор дронов "БАС" подал заявку на сертификат эксплуатанта
Первый оператор беспилотников с госучастием "БАС" подал заявку на сертификат эксплуатанта