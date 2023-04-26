https://ria.ru/20230426/bespilotniki-1867975919.html

Оператор дронов "БАС" подал заявку на сертификат эксплуатанта

Оператор дронов "БАС" подал заявку на сертификат эксплуатанта - РИА Новости, 26.04.2023

Оператор дронов "БАС" подал заявку на сертификат эксплуатанта

Первый в России оператор беспилотников с госучастием "БАС" подал заявку в Росавиацию на получение сертификата эксплуатанта, сообщает государственная... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T19:25

2023-04-26T19:25

2023-04-26T20:27

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

гтлк

беспилотники

экономика

технологии

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Первый в России оператор беспилотников с госучастием "БАС" подал заявку в Росавиацию на получение сертификата эксплуатанта, сообщает государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК).ГТЛК уточняет, что сертификат эксплуатанта позволит ООО "БАС" оказывать коммерческие услуги с использованием БПЛА весом до 30 кг. В частности можно будет проводить аэрофотосъёмку, мониторинг объектов, осуществлять различные работы в сфере сельского хозяйства, оказывать услуги по передаче или усилению сигнала связи.

https://ria.ru/20230131/drony-1848683117.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), гтлк, беспилотники, экономика, технологии