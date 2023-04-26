https://ria.ru/20230426/berluskoni-1867860186.html

Врачи рассказали о состоянии Берлускони

Врачи рассказали о состоянии Берлускони - РИА Новости, 26.04.2023

Врачи рассказали о состоянии Берлускони

Состояние бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который уже три недели находится в миланской больнице San Raffaele в связи с легочной инфекцией на РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T14:09

2023-04-26T14:09

2023-04-26T14:09

в мире

италия

сильвио берлускони

вперед, италия

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РИМ, 26 апр – РИА Новости. Состояние бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который уже три недели находится в миланской больнице San Raffaele в связи с легочной инфекцией на фоне хронического лейкоза, стабильное, он хорошо реагирует на проводимое лечение, сообщили в среду лечащие врачи политика. "В течение четырех последних дней реакция на лечение сделала возможным достижение стабильной клинической картины, которая характеризуется оптимальным и убедительным восстановлением функционирования органов", - говорится в бюллетене, который подписали врачи Альберто Дзангрилло и Фабио Чичери. Патриарх итальянской политики был госпитализирован 5 апреля. Позднее лечащие врачи впервые сообщили, что 86-летний политик страдает лейкемией. 17 апреля стало известно, что стабилизация состояния Берлускони позволила перевести его из палаты интенсивной терапии в обычную больничную палату. Сторонники экс-премьера по партии "Вперед, Италия" надеются, что в начале мая он сможет связаться с ними во время партийной конференции в Милане. В больнице San Raffaele рядом с Берлускони постоянно находится его 33-летняя подруга Марта Фашина, с которой в марте прошлого года он сыграл "символическую свадьбу".

https://ria.ru/20230226/italiya-1854296561.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, италия, сильвио берлускони, вперед, италия