https://ria.ru/20230426/berluskoni-1867860186.html
Врачи рассказали о состоянии Берлускони
Врачи рассказали о состоянии Берлускони - РИА Новости, 26.04.2023
Врачи рассказали о состоянии Берлускони
Состояние бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который уже три недели находится в миланской больнице San Raffaele в связи с легочной инфекцией на РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T14:09
2023-04-26T14:09
2023-04-26T14:09
в мире
италия
сильвио берлускони
вперед, италия
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РИМ, 26 апр – РИА Новости. Состояние бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который уже три недели находится в миланской больнице San Raffaele в связи с легочной инфекцией на фоне хронического лейкоза, стабильное, он хорошо реагирует на проводимое лечение, сообщили в среду лечащие врачи политика. "В течение четырех последних дней реакция на лечение сделала возможным достижение стабильной клинической картины, которая характеризуется оптимальным и убедительным восстановлением функционирования органов", - говорится в бюллетене, который подписали врачи Альберто Дзангрилло и Фабио Чичери. Патриарх итальянской политики был госпитализирован 5 апреля. Позднее лечащие врачи впервые сообщили, что 86-летний политик страдает лейкемией. 17 апреля стало известно, что стабилизация состояния Берлускони позволила перевести его из палаты интенсивной терапии в обычную больничную палату. Сторонники экс-премьера по партии "Вперед, Италия" надеются, что в начале мая он сможет связаться с ними во время партийной конференции в Милане. В больнице San Raffaele рядом с Берлускони постоянно находится его 33-летняя подруга Марта Фашина, с которой в марте прошлого года он сыграл "символическую свадьбу".
https://ria.ru/20230226/italiya-1854296561.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, сильвио берлускони, вперед, италия
В мире, Италия, Сильвио Берлускони, Вперед, Италия
Врачи рассказали о состоянии Берлускони
Состояние Берлускони стабильное, он хорошо реагирует на лечение
РИМ, 26 апр – РИА Новости. Состояние бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который уже три недели находится в миланской больнице San Raffaele в связи с легочной инфекцией на фоне хронического лейкоза, стабильное, он хорошо реагирует на проводимое лечение, сообщили в среду лечащие врачи политика.
"В течение четырех последних дней реакция на лечение сделала возможным достижение стабильной клинической картины, которая характеризуется оптимальным и убедительным восстановлением функционирования органов", - говорится в бюллетене, который подписали врачи Альберто Дзангрилло и Фабио Чичери.
Патриарх итальянской политики был госпитализирован 5 апреля. Позднее лечащие врачи впервые сообщили, что 86-летний политик страдает лейкемией. 17 апреля стало известно, что стабилизация состояния Берлускони позволила перевести его из палаты интенсивной терапии в обычную больничную палату.
Сторонники экс-премьера по партии "Вперед, Италия
" надеются, что в начале мая он сможет связаться с ними во время партийной конференции в Милане
.
В больнице San Raffaele рядом с Берлускони постоянно находится его 33-летняя подруга Марта Фашина, с которой в марте прошлого года он сыграл "символическую свадьбу".
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