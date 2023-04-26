Рейтинг@Mail.ru
Байден: США ищут варианты для дипломатического прорыва в отношениях с КНДР - РИА Новости, 26.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:50 26.04.2023 (обновлено: 21:00 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/bayden-1867988217.html
Байден: США ищут варианты для дипломатического прорыва в отношениях с КНДР
Байден: США ищут варианты для дипломатического прорыва в отношениях с КНДР - РИА Новости, 26.04.2023
Байден: США ищут варианты для дипломатического прорыва в отношениях с КНДР
США ищут возможности для "дипломатического прорыва" в отношениях с КНДР, заявил президент США Джо Байден по итогам переговоров с президентом Южной Кореи в... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T20:50
2023-04-26T21:00
в мире
сша
цены на нефть
вашингтон (штат)
южная корея
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856379723_0:50:2878:1669_1920x0_80_0_0_762395d2343ad7416ed7581393fde08e.jpg
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. США ищут возможности для "дипломатического прорыва" в отношениях с КНДР, заявил президент США Джо Байден по итогам переговоров с президентом Южной Кореи в Вашингтоне."Мы продолжаем искать возможность для серьезного и содержательного дипломатического прорыва с КНДР для укрепления стабильности на полуострове, снижения угрозы ядерного распространения и решения озабоченностей, существующих вокруг прав человека в КНДР", - сказал Байден.По его словам, стороны привержены взятым на себя оборонным обязательствам, союз США и Республики Корея остается "крепким".
https://ria.ru/20230418/kndr-1865975535.html
сша
вашингтон (штат)
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856379723_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_95bbf55c2ec870cb09777dbb882a18bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, цены на нефть, вашингтон (штат), южная корея, джо байден
В мире, США, Цены на нефть, Вашингтон (штат), Южная Корея, Джо Байден
Байден: США ищут варианты для дипломатического прорыва в отношениях с КНДР

Байден заявил, что США ищут возможности для дипломатического прорыва в отношениях с КНДР

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. США ищут возможности для "дипломатического прорыва" в отношениях с КНДР, заявил президент США Джо Байден по итогам переговоров с президентом Южной Кореи в Вашингтоне.
"Мы продолжаем искать возможность для серьезного и содержательного дипломатического прорыва с КНДР для укрепления стабильности на полуострове, снижения угрозы ядерного распространения и решения озабоченностей, существующих вокруг прав человека в КНДР", - сказал Байден.
По его словам, стороны привержены взятым на себя оборонным обязательствам, союз США и Республики Корея остается "крепким".
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
КНДР вынуждена реагировать на действия США, заявили в МИД России
18 апреля, 08:17
 
В миреСШАЦены на нефтьВашингтон (штат)Южная КореяДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала