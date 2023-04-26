https://ria.ru/20230426/bayden-1867988217.html
Байден: США ищут варианты для дипломатического прорыва в отношениях с КНДР
Байден: США ищут варианты для дипломатического прорыва в отношениях с КНДР - РИА Новости, 26.04.2023
Байден: США ищут варианты для дипломатического прорыва в отношениях с КНДР
США ищут возможности для "дипломатического прорыва" в отношениях с КНДР, заявил президент США Джо Байден по итогам переговоров с президентом Южной Кореи в... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T20:50
2023-04-26T20:50
2023-04-26T21:00
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. США ищут возможности для "дипломатического прорыва" в отношениях с КНДР, заявил президент США Джо Байден по итогам переговоров с президентом Южной Кореи в Вашингтоне."Мы продолжаем искать возможность для серьезного и содержательного дипломатического прорыва с КНДР для укрепления стабильности на полуострове, снижения угрозы ядерного распространения и решения озабоченностей, существующих вокруг прав человека в КНДР", - сказал Байден.По его словам, стороны привержены взятым на себя оборонным обязательствам, союз США и Республики Корея остается "крепким".
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в мире, сша, цены на нефть, вашингтон (штат), южная корея, джо байден
В мире, США, Цены на нефть, Вашингтон (штат), Южная Корея, Джо Байден
Байден: США ищут варианты для дипломатического прорыва в отношениях с КНДР
Байден заявил, что США ищут возможности для дипломатического прорыва в отношениях с КНДР
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. США ищут возможности для "дипломатического прорыва" в отношениях с КНДР, заявил президент США Джо Байден по итогам переговоров с президентом Южной Кореи в Вашингтоне.
"Мы продолжаем искать возможность для серьезного и содержательного дипломатического прорыва с КНДР для укрепления стабильности на полуострове, снижения угрозы ядерного распространения и решения озабоченностей, существующих вокруг прав человека в КНДР", - сказал Байден.
По его словам, стороны привержены взятым на себя оборонным обязательствам, союз США и Республики Корея остается "крепким".
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