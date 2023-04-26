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В Кремле прокомментировали решение Байдена выдвинуться на второй срок - РИА Новости, 26.04.2023
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13:17 26.04.2023 (обновлено: 13:24 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/bayden-1867843398.html
В Кремле прокомментировали решение Байдена выдвинуться на второй срок
В Кремле прокомментировали решение Байдена выдвинуться на второй срок - РИА Новости, 26.04.2023
В Кремле прокомментировали решение Байдена выдвинуться на второй срок
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о решении президента США Джо Байдена баллотироваться на выборах в 2024 году, заявил, что задумываться... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T13:17
2023-04-26T13:24
сша
россия
джо байден
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о решении президента США Джо Байдена баллотироваться на выборах в 2024 году, заявил, что задумываться об этом предстоит не нам, а избирателям США."Не нам об этом задумываться. Об этом задумываться избирателям США. Это скорее их вопрос, и именно они должны ситуацию анализировать, делать прогнозы и так далее", - сказал Песков журналистам.Байден во вторник официально объявил, что намерен баллотироваться на следующих выборах президента США в 2024 году.
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сша, россия, джо байден
США, Россия, Джо Байден
В Кремле прокомментировали решение Байдена выдвинуться на второй срок

Песков о решении Байдена идти на второй срок: об этом должны задумываться избиратели в США

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о решении президента США Джо Байдена баллотироваться на выборах в 2024 году, заявил, что задумываться об этом предстоит не нам, а избирателям США.
"Не нам об этом задумываться. Об этом задумываться избирателям США. Это скорее их вопрос, и именно они должны ситуацию анализировать, делать прогнозы и так далее", - сказал Песков журналистам.
Байден во вторник официально объявил, что намерен баллотироваться на следующих выборах президента США в 2024 году.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
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25 апреля, 16:44
 
СШАРоссияДжо Байден
 
 
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