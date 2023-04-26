https://ria.ru/20230426/bayden-1867843398.html

В Кремле прокомментировали решение Байдена выдвинуться на второй срок

В Кремле прокомментировали решение Байдена выдвинуться на второй срок - РИА Новости, 26.04.2023

В Кремле прокомментировали решение Байдена выдвинуться на второй срок

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о решении президента США Джо Байдена баллотироваться на выборах в 2024 году, заявил, что задумываться... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T13:17

2023-04-26T13:17

2023-04-26T13:24

сша

россия

джо байден

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о решении президента США Джо Байдена баллотироваться на выборах в 2024 году, заявил, что задумываться об этом предстоит не нам, а избирателям США."Не нам об этом задумываться. Об этом задумываться избирателям США. Это скорее их вопрос, и именно они должны ситуацию анализировать, делать прогнозы и так далее", - сказал Песков журналистам.Байден во вторник официально объявил, что намерен баллотироваться на следующих выборах президента США в 2024 году.

https://ria.ru/20230425/bayden-1867650699.html

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сша, россия, джо байден