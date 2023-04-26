https://ria.ru/20230426/bayden-1867807590.html

"Маразм прогрессировал": Байден попался на лжи о собственной семье

"Маразм прогрессировал": Байден попался на лжи о собственной семье - РИА Новости, 26.04.2023

"Маразм прогрессировал": Байден попался на лжи о собственной семье

Президент США Джо Байден попался на лжи о своей семье во время речи на Конференции строительных профсоюзов Северной Америки, сообщили в американской... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T11:11

2023-04-26T11:11

2023-04-26T11:11

в мире

сша

северная америка

пенсильвания

джо байден

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден попался на лжи о своей семье во время речи на Конференции строительных профсоюзов Северной Америки, сообщили в американской исследовательской организации Media Research Center.По данным центра, который занимается проверкой информации, публикуемой в американских СМИ, политик солгал о подробностях смерти собственного дедушки."Подумайте об этом: мой дедушка, которого я никогда не видел, умер в той же больнице, где родился я спустя две недели", — заявил во время выступления Байден.В соцсетях сотрудники MRC поспешили опровергнуть слова лидера США."Джо Байден родился 20 ноября 1942 года в больнице Святой Марии в Скрэнтоне, штат Пенсильвания. Его дедушка умер 26 сентября 1941 года в доме Джона Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд", — пояснили в MRC.Пользователи соцсетей отреагировали на эту историю Джо Байдена, отметив, что поведение американского лидера уже почти их не удивляет."Этот человек лжет о своей личной жизни с тех пор, как ему дали в руки микрофон. Если он так поступает, почему кто-то должен верить ему в политике?" — удивилась DeborahHagen7."У Джо Байдена были проблемы с честностью всю его взрослую жизнь. Вот о чем вам нужно подумать. Понимает ли он, что лжет, или его маразм прогрессировал до такой степени, что он не может отличить одно от другого?" — поинтересовался BobbyMacslittle."А вы что, думаете, что в 82 года у вас все будет получаться лучше, чем у него?" — сострил kurtallencomedy.Джо Байден во вторник официально объявил, что намерен баллотироваться на следующих выборах главы государства в 2024 году.

https://ria.ru/20230426/bayden-1867768218.html

https://ria.ru/20230425/bayden-1867697337.html

https://ria.ru/20230425/bayden-1867650699.html

сша

северная америка

пенсильвания

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, сша, северная америка, пенсильвания, джо байден