https://ria.ru/20230426/bayden-1867807590.html
"Маразм прогрессировал": Байден попался на лжи о собственной семье
"Маразм прогрессировал": Байден попался на лжи о собственной семье - РИА Новости, 26.04.2023
"Маразм прогрессировал": Байден попался на лжи о собственной семье
Президент США Джо Байден попался на лжи о своей семье во время речи на Конференции строительных профсоюзов Северной Америки, сообщили в американской... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T11:11
2023-04-26T11:11
2023-04-26T11:11
в мире
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден попался на лжи о своей семье во время речи на Конференции строительных профсоюзов Северной Америки, сообщили в американской исследовательской организации Media Research Center.По данным центра, который занимается проверкой информации, публикуемой в американских СМИ, политик солгал о подробностях смерти собственного дедушки."Подумайте об этом: мой дедушка, которого я никогда не видел, умер в той же больнице, где родился я спустя две недели", — заявил во время выступления Байден.В соцсетях сотрудники MRC поспешили опровергнуть слова лидера США."Джо Байден родился 20 ноября 1942 года в больнице Святой Марии в Скрэнтоне, штат Пенсильвания. Его дедушка умер 26 сентября 1941 года в доме Джона Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд", — пояснили в MRC.Пользователи соцсетей отреагировали на эту историю Джо Байдена, отметив, что поведение американского лидера уже почти их не удивляет."Этот человек лжет о своей личной жизни с тех пор, как ему дали в руки микрофон. Если он так поступает, почему кто-то должен верить ему в политике?" — удивилась DeborahHagen7."У Джо Байдена были проблемы с честностью всю его взрослую жизнь. Вот о чем вам нужно подумать. Понимает ли он, что лжет, или его маразм прогрессировал до такой степени, что он не может отличить одно от другого?" — поинтересовался BobbyMacslittle."А вы что, думаете, что в 82 года у вас все будет получаться лучше, чем у него?" — сострил kurtallencomedy.Джо Байден во вторник официально объявил, что намерен баллотироваться на следующих выборах главы государства в 2024 году.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, северная америка, пенсильвания, джо байден
В мире, США, Северная Америка, Пенсильвания, Джо Байден
"Маразм прогрессировал": Байден попался на лжи о собственной семье
Джо Байден опозорился из-за лжи про смерть своего дедушки
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости.
Президент США Джо Байден попался на лжи о своей семье во время речи на Конференции строительных профсоюзов Северной Америки, сообщили в американской исследовательской организации Media Research Center
.
По данным центра, который занимается проверкой информации, публикуемой в американских СМИ, политик солгал о подробностях смерти собственного дедушки.
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"Подумайте об этом: мой дедушка, которого я никогда не видел, умер в той же больнице, где родился я спустя две недели", — заявил во время выступления Байден.
В соцсетях сотрудники MRC поспешили опровергнуть слова лидера США.
"Джо Байден родился 20 ноября 1942 года в больнице Святой Марии в Скрэнтоне, штат Пенсильвания
. Его дедушка умер 26 сентября 1941 года в доме Джона Хопкинса в Балтиморе
, штат Мэриленд", — пояснили в MRC.
Пользователи соцсетей отреагировали на эту историю Джо Байдена, отметив, что поведение американского лидера уже почти их не удивляет.
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"Этот человек лжет о своей личной жизни с тех пор, как ему дали в руки микрофон. Если он так поступает, почему кто-то должен верить ему в политике?" — удивилась DeborahHagen7.
«
"Он уже даже не врет. Он просто не знает, что правда, а что вымысел", — считает Brent Casteel.
"У Джо Байдена были проблемы с честностью всю его взрослую жизнь. Вот о чем вам нужно подумать. Понимает ли он, что лжет, или его маразм прогрессировал до такой степени, что он не может отличить одно от другого?" — поинтересовался BobbyMacslittle.
"А вы что, думаете, что в 82 года у вас все будет получаться лучше, чем у него?" — сострил kurtallencomedy.
Джо Байден во вторник официально объявил, что намерен баллотироваться на следующих выборах главы государства в 2024 году.
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