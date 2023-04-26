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Эксперт предупредил о глобальной угрозе в случае переизбрания Байдена - РИА Новости, 26.04.2023
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07:41 26.04.2023 (обновлено: 07:42 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/bayden-1867768218.html
Эксперт предупредил о глобальной угрозе в случае переизбрания Байдена
Эксперт предупредил о глобальной угрозе в случае переизбрания Байдена - РИА Новости, 26.04.2023
Эксперт предупредил о глобальной угрозе в случае переизбрания Байдена
Если Джо Байден будет переизбран на должность президента США, региональная и глобальная нестабильность усугубится, заявила РИА Новости доктор наук Центра... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T07:41
2023-04-26T07:42
сша
украина
джо байден
южно-китайское море
в мире
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ПЕКИН, 26 апр - РИА Новости. Если Джо Байден будет переизбран на должность президента США, региональная и глобальная нестабильность усугубится, заявила РИА Новости доктор наук Центра американских исследований Юго-западного университета Цзяотун Цянь Ясюй. Байден - действующий лидер Соединенных Штатов, во вторник официально объявил, что намерен баллотироваться на следующих выборах главы государства в 2024 году. "Победа Байдена на выборах может действительно усугубить региональную и глобальную нестабильность", - сказала Цянь Ясюй. Эксперт пояснила, что спрос на антикитайские стратегии как в демократической, так и в республиканской партии США велик, однако Байден, будучи опытным политиком от партии демократов, очень хорошо знает, как разыгрывать идеологические карты. "Он также хорошо знает, как создавать союзы, а потом толкать союзников на передовую, спрятав при этом США за стратегическими кулисами", - сказала Цянь Ясюй. Таким образом, отметила эксперт, можно давать встряску целым регионам. "Если рассматривать ситуацию на Украине и в Южно-Китайском море в сцепке, то видно, что, используя Украину для истощения России, Байден может продолжать реализовывать свой большой стратегический план. В частности, разворот на Восток, втягивать союзников в проблемы Тайваня и Южно-Китайского моря", - отметила она. Эксперт убеждена, что, если Байден снова будет избран президентом, то он продолжит разыгрывать геополитические игры для обострения напряженности в разных сферах и регионах.
https://ria.ru/20230426/bayden-1867765629.html
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сша, украина, джо байден, южно-китайское море, в мире
США, Украина, Джо Байден, Южно-Китайское море, В мире
Эксперт предупредил о глобальной угрозе в случае переизбрания Байдена

Эксперт Цзяотун: переизбрание Байдена может усугубить глобальную нестабильность

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ПЕКИН, 26 апр - РИА Новости. Если Джо Байден будет переизбран на должность президента США, региональная и глобальная нестабильность усугубится, заявила РИА Новости доктор наук Центра американских исследований Юго-западного университета Цзяотун Цянь Ясюй.
Байден - действующий лидер Соединенных Штатов, во вторник официально объявил, что намерен баллотироваться на следующих выборах главы государства в 2024 году.
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"Победа Байдена на выборах может действительно усугубить региональную и глобальную нестабильность", - сказала Цянь Ясюй.
Эксперт пояснила, что спрос на антикитайские стратегии как в демократической, так и в республиканской партии США велик, однако Байден, будучи опытным политиком от партии демократов, очень хорошо знает, как разыгрывать идеологические карты.
"Он также хорошо знает, как создавать союзы, а потом толкать союзников на передовую, спрятав при этом США за стратегическими кулисами", - сказала Цянь Ясюй.
Таким образом, отметила эксперт, можно давать встряску целым регионам.
"Если рассматривать ситуацию на Украине и в Южно-Китайском море в сцепке, то видно, что, используя Украину для истощения России, Байден может продолжать реализовывать свой большой стратегический план. В частности, разворот на Восток, втягивать союзников в проблемы Тайваня и Южно-Китайского моря", - отметила она.
Эксперт убеждена, что, если Байден снова будет избран президентом, то он продолжит разыгрывать геополитические игры для обострения напряженности в разных сферах и регионах.
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