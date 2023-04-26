В Банке Англии призвали британцев смириться с тем, что они стали беднее
Экономист Банка Англии Пилл призвал британцев смириться с тем, что они стали беднее
Банк Англии в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Жители Великобритании должны принять тот факт, что их экономическое положение ухудшилось, заявил The Guardian ведущий экономист Банка Англии Хью Пилл.
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"В Великобритании кто-то должен принять тот факт, что их (экономическое. — Прим. ред.) положение ухудшилось, и перестать пытаться поддерживать реальную покупательную способность за счет увеличения цен либо повышения зарплат, или перекладывая траты на электроэнергию на потребителей", — отметил эксперт.
Сложившаяся ситуация вызвана большим импортом природного газа, цена на который резко возросла в отличие от стоимости услуг, которые Лондон продает за рубежом, пояснил экономист.
Национальная статистическая служба Великобритании ранее сообщала, что реальные доходы населения продолжают самое быстрое за десять лет падение на фоне инфляции, превышающей рост зарплат. По этой причине в стране наблюдается волна забастовок. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, персонал аэропортов, почтальоны и работники других сфер.
Запад усилил санкционное давление на Россию после начала спецоперации на Украине. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.