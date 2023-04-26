https://ria.ru/20230426/bank-1867871637.html

В Банке Англии призвали британцев смириться с тем, что они стали беднее

В Банке Англии призвали британцев смириться с тем, что они стали беднее - РИА Новости, 26.04.2023

В Банке Англии призвали британцев смириться с тем, что они стали беднее

Жители Великобритании должны принять тот факт, что их экономическое положение ухудшилось, заявил The Guardian ведущий экономист Банка Англии Хью Пилл. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T14:36

2023-04-26T14:36

2023-04-26T16:15

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Жители Великобритании должны принять тот факт, что их экономическое положение ухудшилось, заявил The Guardian ведущий экономист Банка Англии Хью Пилл.Сложившаяся ситуация вызвана большим импортом природного газа, цена на который резко возросла в отличие от стоимости услуг, которые Лондон продает за рубежом, пояснил экономист. Национальная статистическая служба Великобритании ранее сообщала, что реальные доходы населения продолжают самое быстрое за десять лет падение на фоне инфляции, превышающей рост зарплат. По этой причине в стране наблюдается волна забастовок. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, персонал аэропортов, почтальоны и работники других сфер. Запад усилил санкционное давление на Россию после начала спецоперации на Украине. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

великобритания, в мире, лондон, россия