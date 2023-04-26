https://ria.ru/20230426/azov-1867959666.html

Минобороны Британии отрицает поддержку "Азова"*

Минобороны Британии отрицает поддержку "Азова"* - РИА Новости, 26.04.2023

Минобороны Британии отрицает поддержку "Азова"*

В министерстве обороны Великобритании отрицают, что британские военнослужащие, находящиеся на Украине, оказывали с начала конфликта на Украине какую-либо... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T18:23

2023-04-26T18:23

2023-04-26T18:23

специальная военная операция на украине

в мире

украина

великобритания

мвд украины

батальон "азов"

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. В министерстве обороны Великобритании отрицают, что британские военнослужащие, находящиеся на Украине, оказывали с начала конфликта на Украине какую-либо поддержку украинскому националистическому подразделению "Азов"* (признано террористической организацией и запрещено в РФ), следует из письменных заявлений замглавы британского МО Джеймса Хиппи. Ранее газета Guardian со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы США сообщала, что в феврале-марте 2023 года из 97 военнослужащих сил специального назначения стран НАТО, действующих на Украине, 50 были британцами. "Нет", - говорится в письменном ответе Хиппи на вопрос депутата Кенни Макаскилла из шотландской партии "Альба" о предоставлении британскими военными "каких-либо рекомендаций или помощи" подразделению "Азов"*. Ответ замминистра был опубликован в среду на сайте парламента Великобритании. При этом Хиппи ушел от ответа на вопрос о предоставлении украинским силам рекомендаций по проведению операций для возвращения под свой контроль Запорожской АЭС. "Мы поддерживаем все усилия для снижения рисков для Запорожской атомной электростанции… и хвалим работу МАГАТЭ для обеспечения безопасности на атомной электростанции", - ответил замглавы МО. Ранее пленный командир нацбата "Медведи SS" Александр Кравцов заявлял РИА Новости, что практически все снаряжение украинских нацбатальонов было зарубежного производства еще до начала спецоперации. Однако, по его словам, во время окружения российскими войсками завода "Азовсталь" в Мариуполе у находящихся там нацбатов начались проблемы с поставками западного оружия. Верховный суд России признал "Азов"* террористической организацией и запретил ее. Генпрокуратура РФ установила, что боевики "Азова"* используют запрещенные средства и методы ведения войны, зафиксированы факты пыток мирных граждан и убийств детей, заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230426/azov-1867851981.html

https://ria.ru/20230224/plennye-1853696198.html

https://ria.ru/20221013/vizit-1823833719.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, великобритания, мвд украины, батальон "азов", ситуация в днр и лнр