https://ria.ru/20230426/azov-1867959666.html
Минобороны Британии отрицает поддержку "Азова"*
Минобороны Британии отрицает поддержку "Азова"* - РИА Новости, 26.04.2023
Минобороны Британии отрицает поддержку "Азова"*
В министерстве обороны Великобритании отрицают, что британские военнослужащие, находящиеся на Украине, оказывали с начала конфликта на Украине какую-либо... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T18:23
2023-04-26T18:23
2023-04-26T18:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
мвд украины
батальон "азов"
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601536025_0:68:1800:1081_1920x0_80_0_0_66c24b1686b28c1dca60685d04c12102.jpg
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. В министерстве обороны Великобритании отрицают, что британские военнослужащие, находящиеся на Украине, оказывали с начала конфликта на Украине какую-либо поддержку украинскому националистическому подразделению "Азов"* (признано террористической организацией и запрещено в РФ), следует из письменных заявлений замглавы британского МО Джеймса Хиппи. Ранее газета Guardian со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы США сообщала, что в феврале-марте 2023 года из 97 военнослужащих сил специального назначения стран НАТО, действующих на Украине, 50 были британцами. "Нет", - говорится в письменном ответе Хиппи на вопрос депутата Кенни Макаскилла из шотландской партии "Альба" о предоставлении британскими военными "каких-либо рекомендаций или помощи" подразделению "Азов"*. Ответ замминистра был опубликован в среду на сайте парламента Великобритании. При этом Хиппи ушел от ответа на вопрос о предоставлении украинским силам рекомендаций по проведению операций для возвращения под свой контроль Запорожской АЭС. "Мы поддерживаем все усилия для снижения рисков для Запорожской атомной электростанции… и хвалим работу МАГАТЭ для обеспечения безопасности на атомной электростанции", - ответил замглавы МО. Ранее пленный командир нацбата "Медведи SS" Александр Кравцов заявлял РИА Новости, что практически все снаряжение украинских нацбатальонов было зарубежного производства еще до начала спецоперации. Однако, по его словам, во время окружения российскими войсками завода "Азовсталь" в Мариуполе у находящихся там нацбатов начались проблемы с поставками западного оружия. Верховный суд России признал "Азов"* террористической организацией и запретил ее. Генпрокуратура РФ установила, что боевики "Азова"* используют запрещенные средства и методы ведения войны, зафиксированы факты пыток мирных граждан и убийств детей, заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230426/azov-1867851981.html
https://ria.ru/20230224/plennye-1853696198.html
https://ria.ru/20221013/vizit-1823833719.html
украина
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601536025_143:0:1800:1243_1920x0_80_0_0_3146dd3bfbabbdf51b49286fecd9ae98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, великобритания, мвд украины, батальон "азов", ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, МВД Украины, Батальон "Азов", Ситуация в ДНР и ЛНР
Минобороны Британии отрицает поддержку "Азова"*
Замминистра обороны Хиппи утверждает, что британские военные не помогали "Азову"
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. В министерстве обороны Великобритании отрицают, что британские военнослужащие, находящиеся на Украине, оказывали с начала конфликта на Украине какую-либо поддержку украинскому националистическому подразделению "Азов"* (признано террористической организацией и запрещено в РФ), следует из письменных заявлений замглавы британского МО Джеймса Хиппи.
Ранее газета Guardian со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы США сообщала, что в феврале-марте 2023 года из 97 военнослужащих сил специального назначения стран НАТО, действующих на Украине, 50 были британцами.
СМИ: в США признали, что запрет на помощь "Азову"* не работает
"Нет", - говорится в письменном ответе Хиппи на вопрос депутата Кенни Макаскилла из шотландской партии "Альба" о предоставлении британскими военными "каких-либо рекомендаций или помощи" подразделению "Азов"*. Ответ замминистра был опубликован в среду на сайте парламента Великобритании.
При этом Хиппи ушел от ответа на вопрос о предоставлении украинским силам рекомендаций по проведению операций для возвращения под свой контроль Запорожской АЭС. "Мы поддерживаем все усилия для снижения рисков для Запорожской атомной электростанции… и хвалим работу МАГАТЭ для обеспечения безопасности на атомной электростанции", - ответил замглавы МО.
"Нам приказали сделать это ". В чем признались пленные азовцы
Ранее пленный командир нацбата "Медведи SS" Александр Кравцов
заявлял РИА Новости, что практически все снаряжение украинских нацбатальонов было зарубежного производства еще до начала спецоперации. Однако, по его словам, во время окружения российскими войсками завода "Азовсталь" в Мариуполе
у находящихся там нацбатов начались проблемы с поставками западного оружия.
Верховный суд России
признал "Азов"* террористической организацией и запретил ее. Генпрокуратура
РФ установила, что боевики "Азова"* используют запрещенные средства и методы ведения войны, зафиксированы факты пыток мирных граждан и убийств детей, заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов
.
* Запрещенная в России террористическая организация
Антонов прокомментировал поездку в США представителей батальона "Азов"*