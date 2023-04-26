https://ria.ru/20230426/azov-1867851981.html

СМИ: в США признали, что запрет на помощь "Азову"* не работает

СМИ: в США признали, что запрет на помощь "Азову"* не работает - РИА Новости, 26.04.2023

СМИ: в США признали, что запрет на помощь "Азову"* не работает

Запреты в США на предоставление помощи украинскому националистическому батальону "Азов"* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) не имели... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T13:44

2023-04-26T13:44

2023-04-26T13:44

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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Запреты в США на предоставление помощи украинскому националистическому батальону "Азов"* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) не имели эффекта, поскольку статус подразделения изменился, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источник в госдепартаменте. С 2014 года власти Украины использовали в Донбассе так называемые добровольческие батальоны, которые финансировались из частных источников, среди них был "Азов"*. Позже минобороны предложило нацбатальонам войти в ряды украинских войск. "Недавние запреты не имели практического эффекта, поскольку батальон "Азов"*, который ведомство называет негосударственной ополченческой группировкой, не существует более пяти лет. "Азов"* теперь другое подразделение", - цитирует издание представителя госдепа. В то же время чиновник заявляет, что Киев все же обещал партнерам не отправлять батальону помощь, предоставленную США. При этом бывший юрист Пентагона Сара Харрисон считает, что "госдепартамент был слишком милым, проводя различие между военизированным прошлым "Азова"* и его нынешним статусом". Она также выразила мнение, что неточность формулировок со стороны американских законодателей привела к путанице в вопросах финансирования батальона. "Законодателям следовало быть более точными, учитывая, что они явно не собирались выделять подразделение, которого больше не существует", - заключила Харрисон. Ранее пленный командир нацбата "Медведи SS" Александр Кравцов заявлял РИА Новости, что практически все снаряжение украинских нацибатальонов было зарубежного производства еще до начала спецоперации. Однако, по его словам, во время окружения российскими войсками завода "Азовсталь" в Мариуполе у находящихся там нацбатов начались проблемы с поставками западного оружия. Проект бюджета США на 2023 год запрещает выделение средств для украинского националистического батальона "Азов"*, следует из текста документа. При этом в законе о дополнительных ассигнованиях Украине на 2022 год отсутствует какая-либо формулировка о запрете использовать выделяемые средства на поддержку неонацистов из полка "Азов"*, против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело. Однако еще в 2015 году конгресс США принял поправку, запрещающую финансировать это формирование. Верховный суд России признал "Азов"* террористической организацией и запретил ее. Генпрокуратура РФ установила, что боевики "Азова"* используют запрещенные средства и методы ведения войны, зафиксированы факты пыток мирных граждан и убийств детей, заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20221013/vizit-1823833719.html

https://ria.ru/20220722/ideologiya-1804020123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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