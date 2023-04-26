"Не просто машина, а символ возрождения": "Автопробег Победы" в Москве

Старт ретроавтопробега "Единая Россия" дала на площади перед главным зданием Музея Победы в Москве.
Старт ретроавтопробега "Единая Россия" дала на площади перед главным зданием Музея Победы в Москве.
В акции приняли участие водители на машинах марки "Победа".
В акции приняли участие водители на машинах марки "Победа".
Тринадцать автомобилей проедут колонной по городу в память о героях и событиях Великой Отечественной войны.
Тринадцать автомобилей проедут колонной по городу в память о героях и событиях Великой Отечественной войны.
"Победа" — не просто машина, это символ возрождения страны и перехода к мирной жизни, отметил депутат Госдумы, глава комитета по информполитике Александр Хинштейн.
"Победа" — не просто машина, это символ возрождения страны и перехода к мирной жизни, отметил депутат Госдумы, глава комитета по информполитике Александр Хинштейн.
"В этом году отмечаем 80-летие принятия решения о создании автомашины "Победа", самой массовой первой советской машины, которая была разработана в тяжелейшие годы..." — напомнил Хинштейн.
"В этом году отмечаем 80-летие принятия решения о создании автомашины "Победа", самой массовой первой советской машины, которая была разработана в тяжелейшие годы..." — напомнил Хинштейн.
Нынешний автопробег поэтому символичен и очень важен.
Нынешний автопробег поэтому символичен и очень важен.
"Автопробег Победы" проводят в преддверии юбилейной просветительско-патриотической акции "Диктант Победы".
"Автопробег Победы" проводят в преддверии юбилейной просветительско-патриотической акции "Диктант Победы".
К диктанту, который состоится 27 апреля, Музей Победы готовился два месяца.
К диктанту, который состоится 27 апреля, Музей Победы готовился два месяца.
"Очень важно, что в преддверии 78-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне мы собираемся здесь, в Музее Победы. У нас сейчас уже все залы переполнены, все хотят прикоснуться к великим подвигам наших людей", — рассказал замдиректора музея Федор Смуглин.
"Очень важно, что в преддверии 78-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне мы собираемся здесь, в Музее Победы. У нас сейчас уже все залы переполнены, все хотят прикоснуться к великим подвигам наших людей", — рассказал замдиректора музея Федор Смуглин.
ГАЗ-М-20 "Победа" во время старта "Автопробега Победы" в Москве.
ГАЗ-М-20 "Победа" во время старта "Автопробега Победы" в Москве.