https://ria.ru/20230426/avtoprobeg-1867853933.html

"Не просто машина, а символ возрождения": "Автопробег Победы" в Москве

"Не просто машина, а символ возрождения": "Автопробег Победы" в Москве - РИА Новости, 26.04.2023

"Не просто машина, а символ возрождения": "Автопробег Победы" в Москве

На Поклонной горе впервые стартовал "Автопробег Победы", посвященный памяти героев Великой Отечественной войны. Водители на легендарных машинах — в фотоленте... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T14:17

2023-04-26T14:17

2023-04-26T17:34

фото

москва

музей победы

автомобили

автомобиль "победа"

александр хинштейн

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867850306_0:446:2252:1712_1920x0_80_0_0_8f1415f789aa3f52e785cd972e8a143f.jpg

На Поклонной горе впервые стартовал "Автопробег Победы", посвященный памяти героев Великой Отечественной войны. Водители на легендарных машинах — в фотоленте Ria.ru.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, москва, музей победы, автомобили, автомобиль "победа", александр хинштейн