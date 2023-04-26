Рейтинг@Mail.ru
"Не просто машина, а символ возрождения": "Автопробег Победы" в Москве - РИА Новости, 26.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:17 26.04.2023 (обновлено: 17:34 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/avtoprobeg-1867853933.html
"Не просто машина, а символ возрождения": "Автопробег Победы" в Москве
"Не просто машина, а символ возрождения": "Автопробег Победы" в Москве - РИА Новости, 26.04.2023
"Не просто машина, а символ возрождения": "Автопробег Победы" в Москве
На Поклонной горе впервые стартовал "Автопробег Победы", посвященный памяти героев Великой Отечественной войны. Водители на легендарных машинах — в фотоленте... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T14:17
2023-04-26T17:34
фото
москва
музей победы
автомобили
автомобиль "победа"
александр хинштейн
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867850306_0:446:2252:1712_1920x0_80_0_0_8f1415f789aa3f52e785cd972e8a143f.jpg
На Поклонной горе впервые стартовал "Автопробег Победы", посвященный памяти героев Великой Отечественной войны. Водители на легендарных машинах — в фотоленте Ria.ru.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867850306_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c3c9dc28388e299a018fa3b52d53ad35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, москва, музей победы, автомобили, автомобиль "победа", александр хинштейн
Фото, Москва, Музей Победы, Автомобили, Автомобиль "Победа", Александр Хинштейн

"Не просто машина, а символ возрождения": "Автопробег Победы" в Москве

Читать ria.ru в
На Поклонной горе впервые стартовал "Автопробег Победы", посвященный памяти героев Великой Отечественной войны. Водители на легендарных машинах — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Старт ретроавтопробега "Единая Россия" дала на площади перед главным зданием Музея Победы в Москве.

Автомобили ГАЗ-М-20 Победа во время старта ретроралли Автопробег Победы у Музея Победы в Москве.

Старт ретроавтопробега "Единая Россия" дала на площади перед главным зданием Музея Победы в Москве.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

В акции приняли участие водители на машинах марки "Победа".

Мальчик в салоне автомобиля ГАЗ-М-20 Победа во время старта ретроралли Автопробег Победы у Музея Победы в Москве

В акции приняли участие водители на машинах марки "Победа".

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Тринадцать автомобилей проедут колонной по городу в память о героях и событиях Великой Отечественной войны.

Автомобили участников ретроралли Автопробег Победы во время старта у Музея Победы в Москве

Тринадцать автомобилей проедут колонной по городу в память о героях и событиях Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

"Победа" — не просто машина, это символ возрождения страны и перехода к мирной жизни, отметил депутат Госдумы, глава комитета по информполитике Александр Хинштейн.

Председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в салоне автомобиля ГАЗ-М-20 Победа во время старта ретроралли Автопробег Победы у Музея Победы в Москве

"Победа" — не просто машина, это символ возрождения страны и перехода к мирной жизни, отметил депутат Госдумы, глава комитета по информполитике Александр Хинштейн.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

"В этом году отмечаем 80-летие принятия решения о создании автомашины "Победа", самой массовой первой советской машины, которая была разработана в тяжелейшие годы..." — напомнил Хинштейн.

Люди у автомобиля ГАЗ-М-20 Победа во время старта ретроралли Автопробег Победы у Музея Победы в Москве

"В этом году отмечаем 80-летие принятия решения о создании автомашины "Победа", самой массовой первой советской машины, которая была разработана в тяжелейшие годы..." — напомнил Хинштейн.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Нынешний автопробег поэтому символичен и очень важен.

Девушка в исторической военной форме во время старта ретроралли Автопробег Победы у Музея Победы в Москве. На втором плане – автомобиль ГАЗ-М-20 Победа

Нынешний автопробег поэтому символичен и очень важен.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

"Автопробег Победы" проводят в преддверии юбилейной просветительско-патриотической акции "Диктант Победы".

Автомобиль ГАЗ-М-20 Победа во время старта ретроралли Автопробег Победы у Музея Победы в Москве

"Автопробег Победы" проводят в преддверии юбилейной просветительско-патриотической акции "Диктант Победы".

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

К диктанту, который состоится 27 апреля, Музей Победы готовился два месяца.

Мужчина в исторической военной форме у автомобиля ГАЗ-М-20 Победа во время старта ретроралли Автопробег Победы у Музея Победы в Москве

К диктанту, который состоится 27 апреля, Музей Победы готовился два месяца.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

"Очень важно, что в преддверии 78-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне мы собираемся здесь, в Музее Победы. У нас сейчас уже все залы переполнены, все хотят прикоснуться к великим подвигам наших людей", — рассказал замдиректора музея Федор Смуглин.

Автомобиль ГАЗ-М-20 Победа во время старта ретроралли Автопробег Победы у Музея Победы в Москве

"Очень важно, что в преддверии 78-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне мы собираемся здесь, в Музее Победы. У нас сейчас уже все залы переполнены, все хотят прикоснуться к великим подвигам наших людей", — рассказал замдиректора музея Федор Смуглин.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

ГАЗ-М-20 "Победа" во время старта "Автопробега Победы" в Москве.

Автомобиль ГАЗ-М-20 Победа во время старта ретроралли Автопробег Победы у Музея Победы в Москве

ГАЗ-М-20 "Победа" во время старта "Автопробега Победы" в Москве.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
ФотоМоскваМузей ПобедыАвтомобилиАвтомобиль "Победа"Александр Хинштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала