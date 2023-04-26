https://ria.ru/20230426/avstriya-1867804100.html

Австрийские экоактивисты заблокировали движение большегрузов

Австрийские экоактивисты заблокировали движение большегрузов - РИА Новости, 26.04.2023

Австрийские экоактивисты заблокировали движение большегрузов

Экоактивисты движения Letzte Generation (нем. "последнее поколение") в среду утром заблокировали движение большегрузного транспорта на границе с Швейцарией,... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T11:00

2023-04-26T11:00

2023-04-26T11:00

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ВЕНА, 26 апр - РИА Новости. Экоактивисты движения Letzte Generation (нем. "последнее поколение") в среду утром заблокировали движение большегрузного транспорта на границе с Швейцарией, приклеив себя к мосту в пограничном австрийском городе Лустенау, сообщили активисты. "Люди из Letzte Generation сегодня утром остановили международное движение большегрузного транспорта", - говорится в релизе движения. Отмечается, что около восьми активистов поднялись на пограничный мост между Швейцарией и Австрией и заблокировали движение, приклеив себя на австрийской стороне в городе Лустенау. При этом отмечается, что один из активистов не приклеил себя, чтобы при необходимости по мосту смог проехать транспорт экстренных служб. Своей акцией протестующие хотят привлечь внимание региональных и федеральных властей к климатическим проблемам. Они призывают правительство отказаться от новых проектов по ископаемому топливу и ввести ограничение скорости на автобанах до 100 километров в час. Как отмечают активисты, через пограничный мост в Лустенау проходят многочисленные транзитные маршруты международных перевозок тяжелых грузов. Ежедневно в этом месте границу пересекают не менее 1 350 грузовых и 13 100 легковых автомобилей. По данным Letzte Generation, это обременяет жителей Лустенау "вредными выхлопными газами и нервирующим шумом".

https://ria.ru/20230424/aktivisty-1867297895.html

https://ria.ru/20230424/berlin-1867295924.html

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австрия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, швейцария, австрия