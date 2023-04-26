https://ria.ru/20230426/auktsion-1867890201.html
Коллекцию вещей Фредди Меркьюри выставили на аукционе
Коллекцию вещей Фредди Меркьюри выставили на аукционе - РИА Новости, 26.04.2023
Коллекцию вещей Фредди Меркьюри выставили на аукционе
Коллекцию из полутора тысяч вещей Фредди Меркьюри выставили на торги, пишет The Guardian. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T18:55
2023-04-26T18:55
2023-04-26T18:55
культура
новости культуры
фредди меркьюри (фаpух булсара)
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Коллекцию из полутора тысяч вещей Фредди Меркьюри выставили на торги, пишет The Guardian. После смерти артиста в 1991 году эти предметы оставались в его особняке "Гарден лодж" в Лондоне. Он завещал их и дом Мэри Остин. Среди лотов корона и мантия. В таком образе певец выбрал для выхода на сцену в Небуорте в 1986 году, чтобы исполнить God Save the Queen. Это был последний концерт группы вместе с Мекьюри. Покупателям также предложат написанный от руки черновик песни We are the Champions. Ожидается, что его цена достигнет 300 тысяч фунтов стерлингов. Еще один предмет — серебряная расческа для усов фирмы Tiffany, 11 акварелей русского художника Эрте (Роман Тыртов) и другие произведения искусства. Предаукционные выставки состоятся в Лондоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Гонконге. Ранее сообщалось о продаже на аукционе первого посмертного издания стихов Лермонтова.
https://ria.ru/20230406/auktsion-1863491535.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, фредди меркьюри (фаpух булсара)
Культура, Новости культуры, Фредди Меркьюри (Фаpух Булсара)
Коллекцию вещей Фредди Меркьюри выставили на аукционе
Коллекцию из полутора тысяч вещей Фредди Меркьюри выставили на аукционе
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости.
Коллекцию из полутора тысяч вещей Фредди Меркьюри выставили на торги, пишет
The Guardian.
После смерти артиста в 1991 году эти предметы оставались в его особняке "Гарден лодж" в Лондоне. Он завещал их и дом Мэри Остин.
«
"Много лет у меня была радость и привилегия жить в среди всех этих замечательных вещей. Но пришло время принять сложное решение закрыть эту очень особенную главу в моей жизни", — объясняет свое решение Остин.
Среди лотов корона и мантия. В таком образе певец выбрал для выхода на сцену в Небуорте в 1986 году, чтобы исполнить God Save the Queen. Это был последний концерт группы вместе с Мекьюри.
Покупателям также предложат написанный от руки черновик песни We are the Champions. Ожидается, что его цена достигнет 300 тысяч фунтов стерлингов.
Еще один предмет — серебряная расческа для усов фирмы Tiffany, 11 акварелей русского художника Эрте (Роман Тыртов) и другие произведения искусства.
Предаукционные выставки состоятся в Лондоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Гонконге.
Ранее сообщалось
о продаже на аукционе первого посмертного издания стихов Лермонтова.
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