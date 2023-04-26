Рейтинг@Mail.ru
Коллекцию вещей Фредди Меркьюри выставили на аукционе - РИА Новости, 26.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:55 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/auktsion-1867890201.html
Коллекцию вещей Фредди Меркьюри выставили на аукционе
Коллекцию вещей Фредди Меркьюри выставили на аукционе - РИА Новости, 26.04.2023
Коллекцию вещей Фредди Меркьюри выставили на аукционе
Коллекцию из полутора тысяч вещей Фредди Меркьюри выставили на торги, пишет The Guardian. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T18:55
2023-04-26T18:55
культура
новости культуры
фредди меркьюри (фаpух булсара)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147532/18/1475321895_0:83:1322:828_1920x0_80_0_0_b7c9549b431bcb14c23c0613b61e7d6e.jpg
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Коллекцию из полутора тысяч вещей Фредди Меркьюри выставили на торги, пишет The Guardian. После смерти артиста в 1991 году эти предметы оставались в его особняке "Гарден лодж" в Лондоне. Он завещал их и дом Мэри Остин. Среди лотов корона и мантия. В таком образе певец выбрал для выхода на сцену в Небуорте в 1986 году, чтобы исполнить God Save the Queen. Это был последний концерт группы вместе с Мекьюри. Покупателям также предложат написанный от руки черновик песни We are the Champions. Ожидается, что его цена достигнет 300 тысяч фунтов стерлингов. Еще один предмет — серебряная расческа для усов фирмы Tiffany, 11 акварелей русского художника Эрте (Роман Тыртов) и другие произведения искусства. Предаукционные выставки состоятся в Лондоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Гонконге. Ранее сообщалось о продаже на аукционе первого посмертного издания стихов Лермонтова.
https://ria.ru/20230406/auktsion-1863491535.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147532/18/1475321895_0:69:1322:1062_1920x0_80_0_0_956a2a2864d62cdfc817480e1b10b816.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, фредди меркьюри (фаpух булсара)
Культура, Новости культуры, Фредди Меркьюри (Фаpух Булсара)
Коллекцию вещей Фредди Меркьюри выставили на аукционе

Коллекцию из полутора тысяч вещей Фредди Меркьюри выставили на аукционе

© AP Photo / Gill AllenФредди Меркьюри, солист рок-группы "Queen" во время концерта в Сиднее
Фредди Меркьюри, солист рок-группы Queen во время концерта в Сиднее - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© AP Photo / Gill Allen
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Коллекцию из полутора тысяч вещей Фредди Меркьюри выставили на торги, пишет The Guardian.
После смерти артиста в 1991 году эти предметы оставались в его особняке "Гарден лодж" в Лондоне. Он завещал их и дом Мэри Остин.
«
"Много лет у меня была радость и привилегия жить в среди всех этих замечательных вещей. Но пришло время принять сложное решение закрыть эту очень особенную главу в моей жизни", — объясняет свое решение Остин.
Среди лотов корона и мантия. В таком образе певец выбрал для выхода на сцену в Небуорте в 1986 году, чтобы исполнить God Save the Queen. Это был последний концерт группы вместе с Мекьюри.
© Фото : Sotheby'sСценическая корона и мантия Фредди Меркьюри
Сценическая корона и мантия Фредди Меркьюри - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© Фото : Sotheby's
Сценическая корона и мантия Фредди Меркьюри
Покупателям также предложат написанный от руки черновик песни We are the Champions. Ожидается, что его цена достигнет 300 тысяч фунтов стерлингов.
Еще один предмет — серебряная расческа для усов фирмы Tiffany, 11 акварелей русского художника Эрте (Роман Тыртов) и другие произведения искусства.
Предаукционные выставки состоятся в Лондоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Гонконге.
Ранее сообщалось о продаже на аукционе первого посмертного издания стихов Лермонтова.
Рубин в 55.22 карата, выставленный на аукционе Sotheby's - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Громадный рубин в 55,22 карата выставят на торги в США
6 апреля, 17:28
 
КультураНовости культурыФредди Меркьюри (Фаpух Булсара)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала