Коллекцию вещей Фредди Меркьюри выставили на аукционе

Коллекцию из полутора тысяч вещей Фредди Меркьюри выставили на торги, пишет The Guardian.

2023-04-26T18:55

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Коллекцию из полутора тысяч вещей Фредди Меркьюри выставили на торги, пишет The Guardian. После смерти артиста в 1991 году эти предметы оставались в его особняке "Гарден лодж" в Лондоне. Он завещал их и дом Мэри Остин. Среди лотов корона и мантия. В таком образе певец выбрал для выхода на сцену в Небуорте в 1986 году, чтобы исполнить God Save the Queen. Это был последний концерт группы вместе с Мекьюри. Покупателям также предложат написанный от руки черновик песни We are the Champions. Ожидается, что его цена достигнет 300 тысяч фунтов стерлингов. Еще один предмет — серебряная расческа для усов фирмы Tiffany, 11 акварелей русского художника Эрте (Роман Тыртов) и другие произведения искусства. Предаукционные выставки состоятся в Лондоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Гонконге. Ранее сообщалось о продаже на аукционе первого посмертного издания стихов Лермонтова.

