https://ria.ru/20230426/arktur-1867909150.html
Попова предупредила об опасности распространения штамма "арктур"
Попова предупредила об опасности распространения штамма "арктур" - РИА Новости, 26.04.2023
Попова предупредила об опасности распространения штамма "арктур"
Темп снижения заболеваемости коронавирусом в России замедлился, вариант "арктур" продолжает выявляться на разных территориях страны, что говорит о его... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T16:38
2023-04-26T16:38
2023-04-26T16:38
общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
здоровье - общество
коронавирус в россии
распространение коронавируса
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Темп снижения заболеваемости коронавирусом в России замедлился, вариант "арктур" продолжает выявляться на разных территориях страны, что говорит о его распространении, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что все больше в России выявляется случаев заражения вариантом "арктур", причем на разных территориях страны, что говорит о его распространении. По словам Поповой, этот вариант коронавируса самый заразный. Для тех, кто не хочет заболеть, рекомендуется носить маску и чаще мыть руки, уточнила она.
https://ria.ru/20230421/arktur-1866707995.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19, Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Распространение коронавируса, Коронавирусы
Попова предупредила об опасности распространения штамма "арктур"
Глава Роспотребнадзора Попова: штамм "арктур" продолжает выявляться в разных регионах