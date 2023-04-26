https://ria.ru/20230426/arktur-1867909150.html

Попова предупредила об опасности распространения штамма "арктур"

Попова предупредила об опасности распространения штамма "арктур" - РИА Новости, 26.04.2023

Попова предупредила об опасности распространения штамма "арктур"

Темп снижения заболеваемости коронавирусом в России замедлился, вариант "арктур" продолжает выявляться на разных территориях страны, что говорит о его... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T16:38

2023-04-26T16:38

2023-04-26T16:38

общество

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

здоровье - общество

коронавирус в россии

распространение коронавируса

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Темп снижения заболеваемости коронавирусом в России замедлился, вариант "арктур" продолжает выявляться на разных территориях страны, что говорит о его распространении, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что все больше в России выявляется случаев заражения вариантом "арктур", причем на разных территориях страны, что говорит о его распространении. По словам Поповой, этот вариант коронавируса самый заразный. Для тех, кто не хочет заболеть, рекомендуется носить маску и чаще мыть руки, уточнила она.

https://ria.ru/20230421/arktur-1866707995.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, здоровье - общество, коронавирус в россии, распространение коронавируса, коронавирусы