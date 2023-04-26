Рейтинг@Mail.ru
Попова предупредила об опасности распространения штамма "арктур" - РИА Новости, 26.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/arktur-1867909150.html
Попова предупредила об опасности распространения штамма "арктур"
Попова предупредила об опасности распространения штамма "арктур" - РИА Новости, 26.04.2023
Попова предупредила об опасности распространения штамма "арктур"
Темп снижения заболеваемости коронавирусом в России замедлился, вариант "арктур" продолжает выявляться на разных территориях страны, что говорит о его... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T16:38
2023-04-26T16:38
общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
здоровье - общество
коронавирус в россии
распространение коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753284348_0:106:3072:1833_1920x0_80_0_0_eb55de0ceb6e6a3562439633ba69b8f9.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Темп снижения заболеваемости коронавирусом в России замедлился, вариант "арктур" продолжает выявляться на разных территориях страны, что говорит о его распространении, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что все больше в России выявляется случаев заражения вариантом "арктур", причем на разных территориях страны, что говорит о его распространении. По словам Поповой, этот вариант коронавируса самый заразный. Для тех, кто не хочет заболеть, рекомендуется носить маску и чаще мыть руки, уточнила она.
https://ria.ru/20230421/arktur-1866707995.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753284348_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_24d7b49287e1f36e56bb5b7e4a5c5c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, здоровье - общество, коронавирус в россии, распространение коронавируса, коронавирусы
Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19, Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Распространение коронавируса, Коронавирусы
Попова предупредила об опасности распространения штамма "арктур"

Глава Роспотребнадзора Попова: штамм "арктур" продолжает выявляться в разных регионах

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Темп снижения заболеваемости коронавирусом в России замедлился, вариант "арктур" продолжает выявляться на разных территориях страны, что говорит о его распространении, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«
"У нас несколько замедлился темп снижения. Я напомню, что предыдущие три недели снижение составляло 14-16% неделя к неделе. Если сравнивать, эта неделя, прошедшая, первая, когда темп снижения составил чуть меньше 10, то есть мы останавливаемся в снижении", - сказала Попова в эфире канала "Россия 24".
Она отметила, что все больше в России выявляется случаев заражения вариантом "арктур", причем на разных территориях страны, что говорит о его распространении.
По словам Поповой, этот вариант коронавируса самый заразный. Для тех, кто не хочет заболеть, рекомендуется носить маску и чаще мыть руки, уточнила она.
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал для выявления антител к вирусу SARS-CoV-2 - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Заразный, симптомы необычные. В России ожидают вспышку нового штамма
21 апреля, 08:00
 
ОбществоРоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииРаспространение коронавирусаКоронавирусы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала