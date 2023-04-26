https://ria.ru/20230426/arkheologiya-1867558450.html

Ученые раскрыли тайну 819-дневного календаря майя

Ученые раскрыли тайну 819-дневного календаря майя - РИА Новости, 26.04.2023

Ученые раскрыли тайну 819-дневного календаря майя

Ученые из Тулейнского университета (Новый Орлеан, США) раскрыли тайну 819-дневного календаря майя, пишет Phys.org со ссылкой на статью в научном журнале Ancient РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T00:06

2023-04-26T00:06

2023-04-26T00:06

культура

новости культуры

археология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40837/12/408371293_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_62fb5087ed8c9a990f38831b8b341ba9.jpg

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Ученые из Тулейнского университета (Новый Орлеан, США) раскрыли тайну 819-дневного календаря майя, пишет Phys.org со ссылкой на статью в научном журнале Ancient Mesoamerica. Древние астрономы не оставили пояснений, как такая система соотносится с обычным календарем мезоамериканской цивилизации. Ранее удалось найти связь лишь с перемещением Меркурия. Речь о его синодическом периоде, который описывает, когда конкретная планета появится в определенной точке неба. У Меркурия он — 117 дней. Если умножить на семь, то как раз получится 819. Эксперты из Нового Орлеана предположили, что 819-дневная система счета может относиться к более длительному периоду и предсказывать появление планет в течение 45 лет. К таким выводам они пришли, проведя расчеты. Ученые обратили внимание: если 819 увеличить в 20 раз, выйдет 16 380 (около 45 лет). Это число кратно 260 — именно столько дней в священном календаря майя цолькине. Еще один пример совпадения — синодический период Сатурна. Его 13 циклов равны 4914 дням. Такое число можно получить, умножив 819 на шесть. Ранее сообщалось о том, что ученые раскрыли секрет прочности построек майя.

https://ria.ru/20230421/arkheologiya-1866714466.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология