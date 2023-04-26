https://ria.ru/20230426/arkheologiya-1867558450.html
Ученые раскрыли тайну 819-дневного календаря майя
Ученые раскрыли тайну 819-дневного календаря майя - РИА Новости, 26.04.2023
Ученые раскрыли тайну 819-дневного календаря майя
Ученые из Тулейнского университета (Новый Орлеан, США) раскрыли тайну 819-дневного календаря майя, пишет Phys.org со ссылкой на статью в научном журнале Ancient РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T00:06
2023-04-26T00:06
2023-04-26T00:06
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Ученые из Тулейнского университета (Новый Орлеан, США) раскрыли тайну 819-дневного календаря майя, пишет Phys.org со ссылкой на статью в научном журнале Ancient Mesoamerica. Древние астрономы не оставили пояснений, как такая система соотносится с обычным календарем мезоамериканской цивилизации. Ранее удалось найти связь лишь с перемещением Меркурия. Речь о его синодическом периоде, который описывает, когда конкретная планета появится в определенной точке неба. У Меркурия он — 117 дней. Если умножить на семь, то как раз получится 819. Эксперты из Нового Орлеана предположили, что 819-дневная система счета может относиться к более длительному периоду и предсказывать появление планет в течение 45 лет. К таким выводам они пришли, проведя расчеты. Ученые обратили внимание: если 819 увеличить в 20 раз, выйдет 16 380 (около 45 лет). Это число кратно 260 — именно столько дней в священном календаря майя цолькине. Еще один пример совпадения — синодический период Сатурна. Его 13 циклов равны 4914 дням. Такое число можно получить, умножив 819 на шесть. Ранее сообщалось о том, что ученые раскрыли секрет прочности построек майя.
https://ria.ru/20230421/arkheologiya-1866714466.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, археология
Культура, Новости культуры, Археология
Ученые раскрыли тайну 819-дневного календаря майя
Ученые из Тулейнского университета раскрыли тайну 819-дневного календаря майя
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости.
Ученые из Тулейнского университета (Новый Орлеан, США) раскрыли тайну 819-дневного календаря майя, пишет
Phys.org со ссылкой на статью в научном журнале Ancient Mesoamerica.
Древние астрономы не оставили пояснений, как такая система соотносится с обычным календарем мезоамериканской цивилизации. Ранее удалось найти связь лишь с перемещением Меркурия. Речь о его синодическом периоде, который описывает, когда конкретная планета появится в определенной точке неба. У Меркурия он — 117 дней. Если умножить на семь, то как раз получится 819.
Эксперты из Нового Орлеана предположили, что 819-дневная система счета может относиться к более длительному периоду и предсказывать появление планет в течение 45 лет. К таким выводам они пришли, проведя расчеты.
Ученые обратили внимание: если 819 увеличить в 20 раз, выйдет 16 380 (около 45 лет). Это число кратно 260 — именно столько дней в священном календаря майя цолькине. Еще один пример совпадения — синодический период Сатурна. Его 13 циклов равны 4914 дням. Такое число можно получить, умножив 819 на шесть.
Ранее сообщалось
о том, что ученые раскрыли секрет прочности построек майя.
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