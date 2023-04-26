https://ria.ru/20230426/argentina-1867449458.html

Россия создала свое геополитическое ноу-хау

Россия создала свое геополитическое ноу-хау - РИА Новости, 26.04.2023

Россия создала свое геополитическое ноу-хау

Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов выступил с заявлением, что эта южноамериканская страна объявила сразу несколько тендеров в сфере атомной энергетики, РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T08:00

2023-04-26T08:00

2023-04-26T08:57

аналитика

аргентина

россия

буэнос-айрес (город)

дмитрий феоктистов

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов выступил с заявлением, что эта южноамериканская страна объявила сразу несколько тендеров в сфере атомной энергетики, которые могут быть потенциально интересны государственной корпорации "Росатом". Во-первых, Аргентина очень хочет провести глубокую модернизацию старейшего в стране атомного реактора на АЭС "Атуча-1". Во-вторых, желает построить хранилище для отработанного ядерного топлива, что позволило бы не вывозить его за границу для хранения и утилизации, тратя крупные суммы из бюджета.Для начала позволим себе сухой ликбез относительно местной атомной программы, так сказать, для понимания горизонтов и возможностей.Начать нужно с того, что Аргентина была первой южноамериканской страной, которая ввела в строй атомную электростанцию, чем Буэнос-Айрес по праву гордится до сих пор.Аргентинцы смогли создать свою собственную мощную научно-техническую школу, которая в рамках государственного курса параллельно двигала проекты мирной атомной энергетики. В 1968 году был заключен контракт с немецкой Siemens, который к 1974-му увенчался запуском первого в стране и на континенте тяжеловодного реактора "Атуча-1" мощностью 340 мегаватт, что по тем временам было весьма внушительным показателем. АЭС была построена всего в ста километрах от столицы с логичной задачей обеспечения стремительно растущего мегаполиса электроэнергией.К настоящему моменту Аргентина располагает тремя действующими реакторами, при этом опыт строительства энергоблока "Атуча-2" был крайне негативным. Достаточно сказать, что его возведение было также поручено Siemens и начато в 1981 году, но сроки сдачи постоянно переносились из-за нехватки финансирования, что привело к тому, что в сеть второй реактор типа PHWR был подключен аж в 2014-м.В 2023 году атомная генерация страны уверенно входит в первую тройку национального энергобаланса по объемам выработки электричества. На первом месте безальтернативно расположился природный газ (88,2 тераватт-часа, или 69 процентов), далее идут гидроэлектростанции (24,3 и 17 соответственно), а замыкает пьедестал атомная генерация с показателями 10,7 тераватт-часа и семь процентов производства. При этом если посмотреть на структуру направленности перетоков, мы увидим, что Аргентина импортирует почти на пять тераватт-часов больше, чем продает вовне, то есть имеет место не критический, но все же дефицит. С началом подзабытой ныне пандемии цены на природный газ устроили зубодробительную пляску, а производственная способность водных артерий конечна, поэтому неудивительно, что Буэнос-Айрес сделал выбор в пользу атомной энергетики.Отметим: в отличие от большинства тех, кто обращается за помощью к "Росатому", аргентинцы — не просто покупатели. За прошедшие десятилетия в стране возник мощный кластер по проектированию и созданию реакторов малой мощности. Например, аргентинская компания INVAP поставляет свою продукцию в три десятка стран мира, предлагая собственные радиоизотопы, исследовательские реакторы, системы защиты реакторов, космические спутники и многое другое. Аргентинцы уже построили три исследовательских реактора у себя дома, по одному в Алжире и Египте и два в Перу. Можно утверждать, что на месте имеются научная школа и подготовленные кадры, которые, впрочем, не могут выйти на более крупный масштаб, продиктованный государственными интересами.Как это ни покажется странным, но столь длинное вступление вывело нас прямиком к России и ее новому историческому курсу.Вся история человечества свидетельствует, что любое государственное образование, претендующее называться сверхдержавой, должно в той или иной форме расширяться, то есть вести экспансию. У американцев это — рассеивание собственных военных баз по максимальному количеству регионов и широт. Китай мягко берет свое, используя экономику и широкую торговлю. У России же свой собственный — как всегда, ни на кого не похожий — путь. Наша страна двигает по мировой карте не ударные авианосные группы, а ставит на очередную государственную клетку ферзя атомного энергоблока и единственная в мире предлагает полный цикл услуг — от строительства и запуска до переработки и утилизации облученного урана. Дружба с Россией приносит не расходы на содержание чужого военного контингента, а тепло, свет и независимость от любителей вводить санкции.Современный классик, наверное, сказал бы, что у Россия своя, особенная атомная стать и что в Россию нужно верить.

https://ria.ru/20230423/argentina-1867139375.html

https://ria.ru/20220406/atom-1782017917.html

https://ria.ru/20230127/rosatom-1847934809.html

аргентина

россия

буэнос-айрес (город)

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

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аналитика, аргентина, россия, буэнос-айрес (город), дмитрий феоктистов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"