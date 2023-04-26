https://ria.ru/20230426/arest-1867850728.html
Россиянина, планировавшего теракт в Симферополе, арестовали
Россиянина, планировавшего теракт в Симферополе, арестовали - РИА Новости, 26.04.2023
Россиянина, планировавшего теракт в Симферополе, арестовали
Россиянин, планировавший теракт в Военно-морском клиническом госпитале Минобороны в Симферополе, арестован, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T13:42
2023-04-26T13:42
2023-04-26T13:45
симферополь
республика крым
происшествия
фсб
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Россиянин, планировавший теракт в Военно-морском клиническом госпитале Минобороны в Симферополе, арестован, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ РФ.ФСБ РФ сообщила в среду о задержании гражданина РФ за подготовку теракта в отношении Военно-морского клинического госпиталя в Симферополе. При обыске у мужчины изъяты "самодельное взрывное устройство с поражающими элементами в виде гвоздей, а также самодельное взрывное устройство зажигательного действия"."Задержанный арестован. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказали в пресс-службе.Решение вынес Киевский районный суд Симферополя. Операцию по задержанию проводили сотрудники крымского управления ФСБ.
https://ria.ru/20230424/terakt-1867430770.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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симферополь, республика крым, происшествия, фсб
Симферополь, Республика Крым, Происшествия, ФСБ
Россиянина, планировавшего теракт в Симферополе, арестовали
Россиянина, планировавшего теракт в военно-морском госпитале в Симферополе, арестовали
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Россиянин, планировавший теракт в Военно-морском клиническом госпитале Минобороны в Симферополе, арестован, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ РФ.
ФСБ РФ сообщила в среду о задержании гражданина РФ за подготовку теракта в отношении Военно-морского клинического госпиталя в Симферополе. При обыске у мужчины изъяты "самодельное взрывное устройство с поражающими элементами в виде гвоздей, а также самодельное взрывное устройство зажигательного действия".
"Задержанный арестован. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказали в пресс-службе.
Решение вынес Киевский районный суд Симферополя. Операцию по задержанию проводили сотрудники крымского управления ФСБ.
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