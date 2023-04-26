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Антонов: Запад делает все, чтобы война с Россией разразилась в Европе - РИА Новости, 26.04.2023
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23:54 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/antonov-1868003518.html
Антонов: Запад делает все, чтобы война с Россией разразилась в Европе
Антонов: Запад делает все, чтобы война с Россией разразилась в Европе - РИА Новости, 26.04.2023
Антонов: Запад делает все, чтобы война с Россией разразилась в Европе
Запад делает все, чтобы война с Россией разразилась на европейском пространстве, при этом Вашингтон желает, чтобы она была подальше от США, заявил журналистам... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T23:54
2023-04-26T23:54
в мире
россия
сша
анатолий антонов
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НЬЮ-ЙОРК, 26 апр - РИА Новости. Запад делает все, чтобы война с Россией разразилась на европейском пространстве, при этом Вашингтон желает, чтобы она была подальше от США, заявил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов. Как указал посол, он будет пытаться получить ответ при встречах с официальными лицами в Вашингтоне на простой вопрос: "Что вы хотите от нас?" "Вы напичкали Украину огромным количеством оружия. Вы какую цель в действительности преследуете, если на официальном уровне американцы постоянно говорят, что они не хотят нам нанести стратегическое поражение? Так что же вы хотите? Просто измотать Россию?" - сказал Антонов. Он напомнил, что несколько лет назад шла речь о поставках легкого и стрелкового оружия из США Киеву. Сегодня же, по его словам, речь идет о самолетах. "Уже танки со свастикой вновь на территории (бывшего - ред.) Советского Союза. И нам после этого говорят, что Запад не хочет с нами войны? По-моему, делается все только для того, чтобы эта война разразилась на европейском пространстве, но при этом, хочу отметить, американцы не хотят, чтобы она была близко к территории США", - подчеркнул посол.
https://ria.ru/20230418/antonov-1865964155.html
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в мире, россия, сша, анатолий антонов
В мире, Россия, США, Анатолий Антонов
Антонов: Запад делает все, чтобы война с Россией разразилась в Европе

Антонов: Запад делает все, чтобы война с Россией разразилась на европейском пространстве

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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НЬЮ-ЙОРК, 26 апр - РИА Новости. Запад делает все, чтобы война с Россией разразилась на европейском пространстве, при этом Вашингтон желает, чтобы она была подальше от США, заявил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.
Как указал посол, он будет пытаться получить ответ при встречах с официальными лицами в Вашингтоне на простой вопрос: "Что вы хотите от нас?"
"Вы напичкали Украину огромным количеством оружия. Вы какую цель в действительности преследуете, если на официальном уровне американцы постоянно говорят, что они не хотят нам нанести стратегическое поражение? Так что же вы хотите? Просто измотать Россию?" - сказал Антонов.
Он напомнил, что несколько лет назад шла речь о поставках легкого и стрелкового оружия из США Киеву. Сегодня же, по его словам, речь идет о самолетах.
"Уже танки со свастикой вновь на территории (бывшего - ред.) Советского Союза. И нам после этого говорят, что Запад не хочет с нами войны? По-моему, делается все только для того, чтобы эта война разразилась на европейском пространстве, но при этом, хочу отметить, американцы не хотят, чтобы она была близко к территории США", - подчеркнул посол.
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