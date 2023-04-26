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Антонов: большинство дел против россиян в США политически мотивированы - РИА Новости, 26.04.2023
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23:24 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/antonov-1868001177.html
Антонов: большинство дел против россиян в США политически мотивированы
Антонов: большинство дел против россиян в США политически мотивированы - РИА Новости, 26.04.2023
Антонов: большинство дел против россиян в США политически мотивированы
Большинство уголовных дел против россиян в США политически мотивированы, заявил журналистам посол РФ в Штатах Анатолий Антонов. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T23:24
2023-04-26T23:24
в мире
сша
россия
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НЬЮ-ЙОРК, 26 апр - РИА Новости. Большинство уголовных дел против россиян в США политически мотивированы, заявил журналистам посол РФ в Штатах Анатолий Антонов."И я не раз слышал, что если ты россиянин, это значит, что тебя следует поместить в тюрьму даже на более долгий срок, чем если бы ты был, например, итальянцем, французом или британцем", - указал посол.
https://ria.ru/20230426/antonov-1867993753.html
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в мире, сша, россия, анатолий антонов
В мире, США, Россия, Анатолий Антонов
Антонов: большинство дел против россиян в США политически мотивированы

Антонов назвал большинство уголовных дел против россиян в США политически мотивированными

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 26 апр - РИА Новости. Большинство уголовных дел против россиян в США политически мотивированы, заявил журналистам посол РФ в Штатах Анатолий Антонов.
«

"Я не могу сказать, что все дела, но большинство дел политически мотивированы", - сказал Антонов.

"И я не раз слышал, что если ты россиянин, это значит, что тебя следует поместить в тюрьму даже на более долгий срок, чем если бы ты был, например, итальянцем, французом или британцем", - указал посол.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Антонов заявил о проводимой США политике охоты за россиянами
Вчера, 21:49
 
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