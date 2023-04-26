https://ria.ru/20230426/antonov-1868001177.html

Антонов: большинство дел против россиян в США политически мотивированы

Антонов: большинство дел против россиян в США политически мотивированы - РИА Новости, 26.04.2023

Антонов: большинство дел против россиян в США политически мотивированы

Большинство уголовных дел против россиян в США политически мотивированы, заявил журналистам посол РФ в Штатах Анатолий Антонов. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T23:24

2023-04-26T23:24

2023-04-26T23:24

в мире

сша

россия

анатолий антонов

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НЬЮ-ЙОРК, 26 апр - РИА Новости. Большинство уголовных дел против россиян в США политически мотивированы, заявил журналистам посол РФ в Штатах Анатолий Антонов."И я не раз слышал, что если ты россиянин, это значит, что тебя следует поместить в тюрьму даже на более долгий срок, чем если бы ты был, например, итальянцем, французом или британцем", - указал посол.

https://ria.ru/20230426/antonov-1867993753.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, россия, анатолий антонов