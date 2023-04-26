https://ria.ru/20230426/antonov-1868001177.html
Антонов: большинство дел против россиян в США политически мотивированы
Антонов: большинство дел против россиян в США политически мотивированы - РИА Новости, 26.04.2023
Антонов: большинство дел против россиян в США политически мотивированы
Большинство уголовных дел против россиян в США политически мотивированы, заявил журналистам посол РФ в Штатах Анатолий Антонов. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T23:24
2023-04-26T23:24
2023-04-26T23:24
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НЬЮ-ЙОРК, 26 апр - РИА Новости. Большинство уголовных дел против россиян в США политически мотивированы, заявил журналистам посол РФ в Штатах Анатолий Антонов."И я не раз слышал, что если ты россиянин, это значит, что тебя следует поместить в тюрьму даже на более долгий срок, чем если бы ты был, например, итальянцем, французом или британцем", - указал посол.
https://ria.ru/20230426/antonov-1867993753.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, россия, анатолий антонов
В мире, США, Россия, Анатолий Антонов
Антонов: большинство дел против россиян в США политически мотивированы
Антонов назвал большинство уголовных дел против россиян в США политически мотивированными
НЬЮ-ЙОРК, 26 апр - РИА Новости. Большинство уголовных дел против россиян в США политически мотивированы, заявил журналистам посол РФ в Штатах Анатолий Антонов.
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"Я не могу сказать, что все дела, но большинство дел политически мотивированы", - сказал Антонов.
"И я не раз слышал, что если ты россиянин, это значит, что тебя следует поместить в тюрьму даже на более долгий срок, чем если бы ты был, например, итальянцем, французом или британцем", - указал посол.
Антонов заявил о проводимой США политике охоты за россиянами