https://ria.ru/20230426/antonov-1867999790.html

Антонов призвал сохранять линии коммуникации России и США открытыми

Антонов призвал сохранять линии коммуникации России и США открытыми - РИА Новости, 26.04.2023

Антонов призвал сохранять линии коммуникации России и США открытыми

Линии коммуникации России и США надо сохранять открытыми, заявил журналистам посол РФ в Штатах Анатолий Антонов. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T22:55

2023-04-26T22:55

2023-04-26T22:55

в мире

россия

сша

анатолий антонов

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НЬЮ-ЙОРК, 26 апр - РИА Новости. Линии коммуникации России и США надо сохранять открытыми, заявил журналистам посол РФ в Штатах Анатолий Антонов. Он напомнил, что Россия и США являются ведущими ядерными державами, постоянными членами Совета Безопасности, и поэтому у посольства РФ есть контакты и с госдепом, и в Белом доме. "Другое дело, что они крайне редки и в основном сводятся к тому, чтобы сделать тот или иной негативный демарш в отношении политики РФ", - указал посол. "Но такие контакты у нас сохраняются, и мы максимально их используем, чтобы донести российские национальные интересы", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230418/antonov-1865964155.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, анатолий антонов