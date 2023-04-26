https://ria.ru/20230426/antonov-1867999790.html
Антонов призвал сохранять линии коммуникации России и США открытыми
Антонов призвал сохранять линии коммуникации России и США открытыми - РИА Новости, 26.04.2023
Антонов призвал сохранять линии коммуникации России и США открытыми
Линии коммуникации России и США надо сохранять открытыми, заявил журналистам посол РФ в Штатах Анатолий Антонов. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T22:55
2023-04-26T22:55
2023-04-26T22:55
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сша
анатолий антонов
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НЬЮ-ЙОРК, 26 апр - РИА Новости. Линии коммуникации России и США надо сохранять открытыми, заявил журналистам посол РФ в Штатах Анатолий Антонов. Он напомнил, что Россия и США являются ведущими ядерными державами, постоянными членами Совета Безопасности, и поэтому у посольства РФ есть контакты и с госдепом, и в Белом доме. "Другое дело, что они крайне редки и в основном сводятся к тому, чтобы сделать тот или иной негативный демарш в отношении политики РФ", - указал посол. "Но такие контакты у нас сохраняются, и мы максимально их используем, чтобы донести российские национальные интересы", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230418/antonov-1865964155.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, сша, анатолий антонов
В мире, Россия, США, Анатолий Антонов
Антонов призвал сохранять линии коммуникации России и США открытыми
Антонов призвал при любых обстоятельствах сохранять линии коммуникации с США открытыми
НЬЮ-ЙОРК, 26 апр - РИА Новости. Линии коммуникации России и США надо сохранять открытыми, заявил журналистам посол РФ в Штатах Анатолий Антонов.
«
"Я очень рассчитываю, что при любых обстоятельствах мы должны поддерживать открытыми линии коммуникации", - сказал Антонов.
Он напомнил, что Россия и США являются ведущими ядерными державами, постоянными членами Совета Безопасности, и поэтому у посольства РФ есть контакты и с госдепом, и в Белом доме.
"Другое дело, что они крайне редки и в основном сводятся к тому, чтобы сделать тот или иной негативный демарш в отношении политики РФ", - указал посол. "Но такие контакты у нас сохраняются, и мы максимально их используем, чтобы донести российские национальные интересы", - подчеркнул он.
Антонов обвинил США в разрушении договоров по контролю над вооружениями