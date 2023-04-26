Рейтинг@Mail.ru
Антонов призвал сохранять линии коммуникации России и США открытыми - РИА Новости, 26.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:55 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/antonov-1867999790.html
Антонов призвал сохранять линии коммуникации России и США открытыми
Антонов призвал сохранять линии коммуникации России и США открытыми - РИА Новости, 26.04.2023
Антонов призвал сохранять линии коммуникации России и США открытыми
Линии коммуникации России и США надо сохранять открытыми, заявил журналистам посол РФ в Штатах Анатолий Антонов. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T22:55
2023-04-26T22:55
в мире
россия
сша
анатолий антонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_c034d5e3fa85c34d3f7a0b1a87554696.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 26 апр - РИА Новости. Линии коммуникации России и США надо сохранять открытыми, заявил журналистам посол РФ в Штатах Анатолий Антонов. Он напомнил, что Россия и США являются ведущими ядерными державами, постоянными членами Совета Безопасности, и поэтому у посольства РФ есть контакты и с госдепом, и в Белом доме. "Другое дело, что они крайне редки и в основном сводятся к тому, чтобы сделать тот или иной негативный демарш в отношении политики РФ", - указал посол. "Но такие контакты у нас сохраняются, и мы максимально их используем, чтобы донести российские национальные интересы", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230418/antonov-1865964155.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_e4cb10aefdc7a86232bfa0e8a69da399.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, анатолий антонов
В мире, Россия, США, Анатолий Антонов
Антонов призвал сохранять линии коммуникации России и США открытыми

Антонов призвал при любых обстоятельствах сохранять линии коммуникации с США открытыми

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в медиабанк
Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 26 апр - РИА Новости. Линии коммуникации России и США надо сохранять открытыми, заявил журналистам посол РФ в Штатах Анатолий Антонов.
«

"Я очень рассчитываю, что при любых обстоятельствах мы должны поддерживать открытыми линии коммуникации", - сказал Антонов.

Он напомнил, что Россия и США являются ведущими ядерными державами, постоянными членами Совета Безопасности, и поэтому у посольства РФ есть контакты и с госдепом, и в Белом доме.
"Другое дело, что они крайне редки и в основном сводятся к тому, чтобы сделать тот или иной негативный демарш в отношении политики РФ", - указал посол. "Но такие контакты у нас сохраняются, и мы максимально их используем, чтобы донести российские национальные интересы", - подчеркнул он.
Испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Антонов обвинил США в разрушении договоров по контролю над вооружениями
18 апреля, 04:46
 
В миреРоссияСШААнатолий Антонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала