https://ria.ru/20230426/antonov-1867993753.html
Антонов заявил о проводимой США политике охоты за россиянами
Антонов заявил о проводимой США политике охоты за россиянами - РИА Новости, 26.04.2023
Антонов заявил о проводимой США политике охоты за россиянами
США проводят политику охоты за гражданами РФ по всему миру, в застенках США таких содержится более 100 человек, заявил журналистам посол РФ в США Анатолий... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T21:49
2023-04-26T21:49
2023-04-26T22:36
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анатолий антонов
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НЬЮ-ЙОРК, 26 апр - РИА Новости. США проводят политику охоты за гражданами РФ по всему миру, в застенках США таких содержится более 100 человек, заявил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.Он напомнил о словах главы МИД РФ Сергея Лаврова, "который сказал о том, что американцы реализуют свою политику охоты за россиянами по всему миру".Как указал Антонов, вспоминая слова министра, 59 человек с 2008 года были экстрадированы в США под различными предлогами.Он указал, что посольство продолжит практику посещения российских соотечественников, оказавшихся в застенках в США."По некоторым данным, таких в действительности у нас более 100 человек", - подчеркнул Антонов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, анатолий антонов, в мире, сергей лавров
США, Россия, Анатолий Антонов, В мире, Сергей Лавров
Антонов заявил о проводимой США политике охоты за россиянами
Посол Антонов: США проводят политику охоты за россиянами по всему миру
НЬЮ-ЙОРК, 26 апр - РИА Новости. США проводят политику охоты за гражданами РФ по всему миру, в застенках США таких содержится более 100 человек, заявил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.
Он напомнил о словах главы МИД РФ Сергея Лаврова
, "который сказал о том, что американцы реализуют свою политику охоты за россиянами по всему миру".
Как указал Антонов
, вспоминая слова министра, 59 человек с 2008 года были экстрадированы в США под различными предлогами.
Он указал, что посольство продолжит практику посещения российских соотечественников, оказавшихся в застенках в США.
"По некоторым данным, таких в действительности у нас более 100 человек", - подчеркнул Антонов.
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