https://ria.ru/20230426/antonov-1867993753.html

Антонов заявил о проводимой США политике охоты за россиянами

Антонов заявил о проводимой США политике охоты за россиянами - РИА Новости, 26.04.2023

Антонов заявил о проводимой США политике охоты за россиянами

США проводят политику охоты за гражданами РФ по всему миру, в застенках США таких содержится более 100 человек, заявил журналистам посол РФ в США Анатолий... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T21:49

2023-04-26T21:49

2023-04-26T22:36

сша

россия

анатолий антонов

в мире

сергей лавров

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НЬЮ-ЙОРК, 26 апр - РИА Новости. США проводят политику охоты за гражданами РФ по всему миру, в застенках США таких содержится более 100 человек, заявил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.Он напомнил о словах главы МИД РФ Сергея Лаврова, "который сказал о том, что американцы реализуют свою политику охоты за россиянами по всему миру".Как указал Антонов, вспоминая слова министра, 59 человек с 2008 года были экстрадированы в США под различными предлогами.Он указал, что посольство продолжит практику посещения российских соотечественников, оказавшихся в застенках в США."По некоторым данным, таких в действительности у нас более 100 человек", - подчеркнул Антонов.

https://ria.ru/20230426/legkodymov-1867997023.html

сша

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, анатолий антонов, в мире, сергей лавров