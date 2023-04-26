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Антонов заявил о проводимой США политике охоты за россиянами - РИА Новости, 26.04.2023
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21:49 26.04.2023 (обновлено: 22:36 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/antonov-1867993753.html
Антонов заявил о проводимой США политике охоты за россиянами
Антонов заявил о проводимой США политике охоты за россиянами - РИА Новости, 26.04.2023
Антонов заявил о проводимой США политике охоты за россиянами
США проводят политику охоты за гражданами РФ по всему миру, в застенках США таких содержится более 100 человек, заявил журналистам посол РФ в США Анатолий... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T21:49
2023-04-26T22:36
сша
россия
анатолий антонов
в мире
сергей лавров
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НЬЮ-ЙОРК, 26 апр - РИА Новости. США проводят политику охоты за гражданами РФ по всему миру, в застенках США таких содержится более 100 человек, заявил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.Он напомнил о словах главы МИД РФ Сергея Лаврова, "который сказал о том, что американцы реализуют свою политику охоты за россиянами по всему миру".Как указал Антонов, вспоминая слова министра, 59 человек с 2008 года были экстрадированы в США под различными предлогами.Он указал, что посольство продолжит практику посещения российских соотечественников, оказавшихся в застенках в США."По некоторым данным, таких в действительности у нас более 100 человек", - подчеркнул Антонов.
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сша, россия, анатолий антонов, в мире, сергей лавров
США, Россия, Анатолий Антонов, В мире, Сергей Лавров
Антонов заявил о проводимой США политике охоты за россиянами

Посол Антонов: США проводят политику охоты за россиянами по всему миру

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 26 апр - РИА Новости. США проводят политику охоты за гражданами РФ по всему миру, в застенках США таких содержится более 100 человек, заявил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.
Он напомнил о словах главы МИД РФ Сергея Лаврова, "который сказал о том, что американцы реализуют свою политику охоты за россиянами по всему миру".
Как указал Антонов, вспоминая слова министра, 59 человек с 2008 года были экстрадированы в США под различными предлогами.
Он указал, что посольство продолжит практику посещения российских соотечественников, оказавшихся в застенках в США.
"По некоторым данным, таких в действительности у нас более 100 человек", - подчеркнул Антонов.
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