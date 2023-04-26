https://ria.ru/20230426/aktivy-1867845488.html

В Кремле назвали цель указа Путина об управлении иностранными активами

В Кремле назвали цель указа Путина об управлении иностранными активами - РИА Новости, 26.04.2023

В Кремле назвали цель указа Путина об управлении иностранными активами

Запад создает нормативную базу для перехода от временного управления к фактической конфискации российских активов, указ президента РФ Владимира Путина о внешнем РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T13:24

2023-04-26T13:24

2023-04-26T13:44

экономика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Запад создает нормативную базу для перехода от временного управления к фактической конфискации российских активов, указ президента РФ Владимира Путина о внешнем управлении иностранными активами является ответом на агрессивные действия недружественных стран, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Путин во вторник подписал указ об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. И утвердил перечень иностранных активов, которые в качестве ответной меры передаются во временное управление Росимущества: 83,73% акций российской "Юнипро" (принадлежит немецкой Uniper) и 98% акций компании "Фортум" (принадлежит финской Fortum). Журналисты спросили Пескова, почему именно эти компании были включены в перечень."Это было связано с тем, что указ принятый является ответной мерой на агрессивные действия недружественных стран, которые направлены у них на создание нормативной базы для фактического изъятия активов российских компаний за рубежом. Собственно эта инициатива зеркально отражает отношение правительств западных стран к зарубежным активам российских компаний. Потому что в ряде государств наблюдается планомерный переход от временного управления к фактической конфискации", - сказал Песков.Цель указа президента - обеспечить стабильную работу значимых для экономики компаний и исключить риски, отметил Песков."Это (указ) позволит нам просто обеспечить стабильную работу значимых для экономики компаний и исключить риски, когда позиция недружественных стран будет негативно сказываться на нашей экономике", - сказал он.Внешний управляющий в это время, по словам Пескова, "получает полномочия, которые позволяют ему обеспечить эффективность работы предприятий в соответствии с их назначением для экономики России".Главная цель указа, как уточнил Песков, — в том, чтобы создать компенсационный фонд в ответ на экспроприацию имущества РФ за рубежом."Главная цель указа - это формирование компенсационного фонда для возможного применения зеркальных мер в ответ на незаконную экспроприацию российских активов за рубежом", - сказал он.По словам Пескова, внешнее управление иностранными активами в РФ вводится точечно."Внешнее управление вводится точечно в отношении генерирующих активов, которые имеют первостепенное значение для стабильного функционирования российской энергетики", - сказал он.Указ о внешнем управлении иностранными активами начинает действовать с момента его подписания, и с этого момента иностранные доли в "Фортум" и "Юнипро" переходят о временное управление Росимущества, добавил Песков."С момента подписания. ТамЮ конечно, какой-то процесс бюрократический. Но, конечно, с момента подписания указа", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20230426/fortum-1867778498.html

https://ria.ru/20230425/medvedev-1867530779.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, дмитрий песков