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В Кремле назвали цель указа Путина об управлении иностранными активами - РИА Новости, 26.04.2023
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13:24 26.04.2023 (обновлено: 13:44 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/aktivy-1867845488.html
В Кремле назвали цель указа Путина об управлении иностранными активами
В Кремле назвали цель указа Путина об управлении иностранными активами - РИА Новости, 26.04.2023
В Кремле назвали цель указа Путина об управлении иностранными активами
Запад создает нормативную базу для перехода от временного управления к фактической конфискации российских активов, указ президента РФ Владимира Путина о внешнем РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T13:24
2023-04-26T13:44
экономика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Запад создает нормативную базу для перехода от временного управления к фактической конфискации российских активов, указ президента РФ Владимира Путина о внешнем управлении иностранными активами является ответом на агрессивные действия недружественных стран, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Путин во вторник подписал указ об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. И утвердил перечень иностранных активов, которые в качестве ответной меры передаются во временное управление Росимущества: 83,73% акций российской "Юнипро" (принадлежит немецкой Uniper) и 98% акций компании "Фортум" (принадлежит финской Fortum). Журналисты спросили Пескова, почему именно эти компании были включены в перечень."Это было связано с тем, что указ принятый является ответной мерой на агрессивные действия недружественных стран, которые направлены у них на создание нормативной базы для фактического изъятия активов российских компаний за рубежом. Собственно эта инициатива зеркально отражает отношение правительств западных стран к зарубежным активам российских компаний. Потому что в ряде государств наблюдается планомерный переход от временного управления к фактической конфискации", - сказал Песков.Цель указа президента - обеспечить стабильную работу значимых для экономики компаний и исключить риски, отметил Песков."Это (указ) позволит нам просто обеспечить стабильную работу значимых для экономики компаний и исключить риски, когда позиция недружественных стран будет негативно сказываться на нашей экономике", - сказал он.Внешний управляющий в это время, по словам Пескова, "получает полномочия, которые позволяют ему обеспечить эффективность работы предприятий в соответствии с их назначением для экономики России".Главная цель указа, как уточнил Песков, — в том, чтобы создать компенсационный фонд в ответ на экспроприацию имущества РФ за рубежом."Главная цель указа - это формирование компенсационного фонда для возможного применения зеркальных мер в ответ на незаконную экспроприацию российских активов за рубежом", - сказал он.По словам Пескова, внешнее управление иностранными активами в РФ вводится точечно."Внешнее управление вводится точечно в отношении генерирующих активов, которые имеют первостепенное значение для стабильного функционирования российской энергетики", - сказал он.Указ о внешнем управлении иностранными активами начинает действовать с момента его подписания, и с этого момента иностранные доли в "Фортум" и "Юнипро" переходят о временное управление Росимущества, добавил Песков."С момента подписания. ТамЮ конечно, какой-то процесс бюрократический. Но, конечно, с момента подписания указа", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20230426/fortum-1867778498.html
https://ria.ru/20230425/medvedev-1867530779.html
https://ria.ru/20230426/aktivy-1867847560.html
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экономика, россия, дмитрий песков
Экономика, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле назвали цель указа Путина об управлении иностранными активами

Песков: указ Путина об управлении иностранными активами поможет исключить риски

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Запад создает нормативную базу для перехода от временного управления к фактической конфискации российских активов, указ президента РФ Владимира Путина о внешнем управлении иностранными активами является ответом на агрессивные действия недружественных стран, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин во вторник подписал указ об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. И утвердил перечень иностранных активов, которые в качестве ответной меры передаются во временное управление Росимущества: 83,73% акций российской "Юнипро" (принадлежит немецкой Uniper) и 98% акций компании "Фортум" (принадлежит финской Fortum). Журналисты спросили Пескова, почему именно эти компании были включены в перечень.
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"Это было связано с тем, что указ принятый является ответной мерой на агрессивные действия недружественных стран, которые направлены у них на создание нормативной базы для фактического изъятия активов российских компаний за рубежом. Собственно эта инициатива зеркально отражает отношение правительств западных стран к зарубежным активам российских компаний. Потому что в ряде государств наблюдается планомерный переход от временного управления к фактической конфискации", - сказал Песков.
Цель указа президента - обеспечить стабильную работу значимых для экономики компаний и исключить риски, отметил Песков.
"Это (указ) позволит нам просто обеспечить стабильную работу значимых для экономики компаний и исключить риски, когда позиция недружественных стран будет негативно сказываться на нашей экономике", - сказал он.
Внешний управляющий в это время, по словам Пескова, "получает полномочия, которые позволяют ему обеспечить эффективность работы предприятий в соответствии с их назначением для экономики России".
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Главная цель указа, как уточнил Песков, — в том, чтобы создать компенсационный фонд в ответ на экспроприацию имущества РФ за рубежом.
"Главная цель указа - это формирование компенсационного фонда для возможного применения зеркальных мер в ответ на незаконную экспроприацию российских активов за рубежом", - сказал он.
По словам Пескова, внешнее управление иностранными активами в РФ вводится точечно.
"Внешнее управление вводится точечно в отношении генерирующих активов, которые имеют первостепенное значение для стабильного функционирования российской энергетики", - сказал он.
Указ о внешнем управлении иностранными активами начинает действовать с момента его подписания, и с этого момента иностранные доли в "Фортум" и "Юнипро" переходят о временное управление Росимущества, добавил Песков.
"С момента подписания. ТамЮ конечно, какой-то процесс бюрократический. Но, конечно, с момента подписания указа", - сказал он журналистам.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Указ об иностранных активах не лишит владельцев имущества, заявил Песков
Вчера, 13:32
 
ЭкономикаРоссияДмитрий Песков
 
 
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